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తగ్గిన వెండి- పెరిగిన బంగారం- జులై 30న ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

దేశంలో బంగారం ధరల వివరాలు మీకోసం- హాల్‌మార్క్‌, మజూరీ, బై-బ్యాక్‌ పాలసీ, డాక్యుమెంట్లపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని నిపుణుల సూచన

Gold And Silver Prices Today
Gold And Silver Prices Today (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 30, 2026 at 9:39 AM IST

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Gold And Silver Prices Today : దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్‌లో గురువారం బంగారం ధర స్వల్పంగా పెరగగా, వెండి ధర మాత్రం తగ్గింది. గత కొన్ని రోజులుగా ధరల్లో చోటుచేసుకుంటున్న హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం, వెండి ధరల్లో మార్పులు, అమెరికా డాలర్‌ మారకం విలువలో హెచ్చుతగ్గులు, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణి వంటి అంశాలు దేశీయ మార్కెట్‌పై ప్రభావం చూపుతున్నాయని బులియన్‌ వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

క్యాప్స్‌ గోల్డ్‌ వెబ్‌సైట్‌ వివరాల ప్రకారం హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,47,380గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో రూ.1,46,610గా ఉన్న ధర ఒక్కరోజులోనే రూ.770 పెరిగింది. ఇదే ధర విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, బెంగళూరు, ముంబయి వంటి ప్రధాన నగరాల్లోనూ కొనసాగుతోంది. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,31,540గా ఉంది. బంగారం ధరలు రోజువారీగా మారే అవకాశం ఉండటంతో కొనుగోలు చేసే ముందు తాజా రేట్లను పరిశీలించడం ఉత్తమమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

వెండి ధరలో స్వల్ప తగ్గుదల
బంగారం పెరిగినప్పటికీ వెండి ధర మాత్రం తగ్గింది. హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ.2,23,575గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌తో పోలిస్తే కిలోకు రూ.626 తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో వెండి ధరల్లో వచ్చిన మార్పులు, పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు విధానంలో మార్పుల కారణంగానే ఈ తగ్గుదల నమోదైనట్లు మార్కెట్‌ విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు.

పెట్టుబడితో పాటు సంప్రదాయానికీ
భారతీయ కుటుంబాల్లో బంగారానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు, పండుగలు అనగానే ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది గోల్డ్. సంప్రదాయానికి ప్రతీకగా ఉంటమే కాకుండా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిగా కూడా బంగాన్ని చాలా మంది ఎంచుకుంటున్నారు. అదే విధంగా వెండికీ మార్కెట్​లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. దీంతో ఈ రెండు లోహాల ధరలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడం అవసరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

కొనుగోలుదారు గుర్తించుకోవాల్సిన విషయాలు
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే సమయంలో కేవలం గ్రాము ధరను మాత్రమే కాకుండా నాణ్యతను కూడా పరిశీలించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 916 హాల్‌మార్క్‌ ఉన్న నగలను మాత్రమే కొనుగోలు చేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు. అలాగే బిల్లు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. మేకింగ్‌ ఛార్జీలు, జీఎస్‌టీ, ఇతర అదనపు రుసుములు ఎంత వసూలు చేస్తున్నారో ముందుగానే తెలుసుకోవాలి. ఒకటి కంటే ఎక్కువ జువెలరీ దుకాణాల్లో ధరలను పోల్చి చూసిన తర్వాత కొనుగోలు చేస్తే ప్రయోజనం ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.

ధరలు ఎందుకు మారుతుంటాయి?
బంగారం, వెండి ధరలు ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌ ధోరణుల ఆధారంగానే నిర్ణయిస్తారు. ప్రపంచ మార్కెట్‌లో ధరలు పెరిగితే దేశీయంగా కూడా పెరుగుతాయి. అలాగే తగ్గితే దేశీయ మార్కెట్‌లోనూ ప్రభావం కనిపిస్తుంది. భారత్‌ బంగారం అవసరాల్లో ఎక్కువ భాగం దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతుండటంతో అమెరికా డాలర్‌ మారకం విలువ కూడా ధరలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతుంది.

బిల్లు తీసుకోవడం తప్పనిసరి
కొన్ని ప్రాంతాల్లో లేదా కొన్ని దుకాణాల్లో పన్నులు కలపకుండా తక్కువ ధరను ప్రకటించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే చివర్లో జీఎస్‌టీ, ఇతర రుసుములు కలపడంతో మొత్తం ధర పెరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే కొందరు బిల్లు లేకుండా విక్రయిస్తామని చెప్పి జీఎస్‌టీ ఆదా అవుతుందని ఆకర్షిస్తుంటారు. కానీ బిల్లు లేకుండా కొనుగోలు చేస్తే నాణ్యతకు హామీ ఉండదు. భవిష్యత్తులో మరమ్మతులు, మార్పిడి లేదా విక్రయం సమయంలో ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల తప్పనిసరిగా బిల్లు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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