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మళ్లీ పెరిగిన బంగారం ధరలు- ఆగస్టు 2న ఏపీ, తెలంగాణలో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

దేశీయ బులియన్ మార్కెట్‌లో పెరిగిన బంగారం ధరలు- కిలో వెండిపై తగ్గిన రూ.1,999

Gold Rate
Gold Rate (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 2, 2026 at 9:59 AM IST

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Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు మరోసారి పెరిగాయి. వెండి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో విలువైన లోహాల ధరల్లో మార్పులు, అమెరికా డాలర్ మారకం విలువలో హెచ్చుతగ్గులు, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణి ప్రభావంతో దేశీయ మార్కెట్‌లోనూ బంగారం, వెండి ధరల్లో మార్పులు జరుగుతున్నట్లు మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్‌సైట్ వివరాల ప్రకారం, ఆదివారం హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,48,798గా నమోదైంది. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,32,200గా ఉంది. ఈ ధరలు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, బెంగళూరు, ముంబయి వంటి ప్రధాన నగరాల్లో కూడా కొనసాగుతున్నాయి. గత ట్రేడింగ్‌లో 24 క్యారెట్ల గోల్డ్​ రూ.1,47,450గా నమోదైంది. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా పెరిగినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు తెలిపాయి. బంగారం ధరలు ప్రతిరోజు మారే అవకాశం ఉండటంతో కొనుగోలు చేసే ముందు తాజా ధరలను పరిశీలించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

వెండి ధరలో తగ్గుదల
బంగారం ధరలు పెరిగినప్పటికీ వెండి ధర మాత్రం తగ్గింది. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ.2,23,350గా ఉంది. గత ట్రేడింగ్‌లో రూ.2,25,349గా ఉన్న ధరతో పోలిస్తే ఒక్కరోజులోనే రూ.1,999 తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో వెండి ధరల్లో వచ్చిన మార్పులు, పారిశ్రామిక రంగం నుంచి డిమాండ్‌లో హెచ్చుతగ్గులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణిలో మార్పులే ఇందుకు కారణమని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

పెట్టుబడిగా పసిడికి కొనసాగుతున్న ఆదరణ
భారతీయ కుటుంబాల్లో బంగారానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. వివాహాలు, శుభకార్యాలు, పండుగల సందర్భంగా బంగారు ఆభరణాల కొనుగోలు సంప్రదాయంగా కొనసాగుతోంది. అదే సమయంలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిగా కూడా చాలామంది బంగారాన్నే ఎంచుకుంటున్నారు. వెండికీ మార్కెట్‌లో మంచి డిమాండ్ ఉండటంతో ఈ రెండు విలువైన లోహాల ధరలను ఎప్పటికప్పుడు గమనించడం అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు ఇవి గుర్తుంచుకోండి
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే సమయంలో కేవలం గ్రాము ధరనే కాకుండా నాణ్యతను కూడా పరిశీలించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 916 హాల్‌మార్క్ ఉన్న నగలను కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమమని చెబుతున్నారు. అలాగే బిల్లు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని, మేకింగ్ ఛార్జీలు, జీఎస్‌టీ, ఇతర అదనపు రుసుముల వివరాలను ముందుగానే తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఒకటి కంటే ఎక్కువ నగల దుకాణాల్లో ధరలను పోల్చి చూసిన తర్వాత కొనుగోలు చేస్తే మెరుగైన ధరలో ఆభరణాలు పొందే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.

ధరలు ఎందుకు మారుతాయి?
బంగారం, వెండి ధరలు ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధోరణులపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రపంచ మార్కెట్‌లో ధరలు పెరిగితే దేశీయ మార్కెట్‌లోనూ అదే ప్రభావం కనిపిస్తుంది. అలాగే ధరలు తగ్గినా దేశీయ మార్కెట్‌లో మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. భారత్ బంగారం అవసరాల్లో అధిక భాగాన్ని దిగుమతుల ద్వారానే తీర్చుకుంటుండటంతో అమెరికా డాలర్ మారకం విలువ కూడా పసిడి ధరలపై కీలక ప్రభావం చూపుతోంది.

బిల్లు తీసుకోవడం తప్పనిసరి
కొన్ని దుకాణాలు పన్నులు, జీఎస్‌టీ కలపకుండా తక్కువ ధరను ప్రకటించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే చివర్లో అదనపు రుసుములు జతచేయడంతో మొత్తం ధర పెరిగే అవకాశం ఉంది. బిల్లు లేకుండా కొనుగోలు చేస్తే నాణ్యతపై హామీ ఉండదు. భవిష్యత్తులో మార్పిడి, విక్రయం లేదా మరమ్మతుల సమయంలో కూడా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే ప్రతిసారి తప్పనిసరిగా బిల్లు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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