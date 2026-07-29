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తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- జులై 29న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతంటే?

దేశంలో బంగారం ధరల వివరాలు మీకోసం- హాల్‌మార్క్‌, మజూరీ, బై-బ్యాక్‌ పాలసీ, డాక్యుమెంట్లపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని నిపుణుల సూచన

Gold And Silver Prices Today
Gold And Silver Prices Today (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 29, 2026 at 9:31 AM IST

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Gold And Silver Prices Today : దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్‌లో బుధవారం బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. గత కొద్ది రోజులుగా పెరుగుతూ వచ్చిన విలువైన లోహాల ధరలు తాజాగా కాస్త తగ్గడంతో కొనుగోలుదారులకు ఊరట లభించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులు, అమెరికా డాలర్‌ మారకం విలువలో హెచ్చుతగ్గులు, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణిలో వచ్చిన మార్పుల ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్‌పైనా కనిపిస్తున్నట్లు బులియన్‌ వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

క్యాప్స్‌ గోల్డ్‌ వెబ్‌సైట్‌ వివరాల ప్రకారం హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,46,610గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో రూ.1,47,190గా ఉన్న ధర ఒక్కరోజులోనే రూ.580 మేర తగ్గింది. ఇదే ధర విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, బెంగళూరు, ముంబయి వంటి ప్రధాన నగరాల్లోనూ కొనసాగుతోంది. ఆభరణాల తయారీలో విస్తృతంగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,32,140గా ఉంది.

వెండి ధరలోనూ తగ్గుదల
బంగారంతో పాటు వెండి ధర కూడా తగ్గింది. హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ.2,24,201గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌తో పోలిస్తే కిలోకు రూ.1,019 మేర తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో వెండి ధరల్లో వచ్చిన మార్పులు, పారిశ్రామిక రంగం నుంచి డిమాండ్‌లో హెచ్చుతగ్గులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు విధానంలో వచ్చిన మార్పులే ఈ తగ్గుదలకు కారణమని మార్కెట్‌ విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు.

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