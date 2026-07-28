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తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- జులై 28న ఏపీ, తెలంగాణలో రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

దేశంలో బంగారం ధరల వివరాలు మీకోసం- హాల్‌మార్క్‌, మజూరీ, బై-బ్యాక్‌ పాలసీ, డాక్యుమెంట్లపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని నిపుణుల సూచన

Gold And Silver Prices Today
Gold And Silver Prices Today (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 28, 2026 at 9:32 AM IST

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Gold And Silver Prices Today : దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్‌లో మంగళవారం బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గడంతో కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరట లభించింది. గత కొన్ని రోజులుగా వరుసగా పెరుగుతున్న విలువైన లోహాల ధరలు తాజాగా కాస్త దిగివచ్చాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు, అమెరికా డాలర్‌ మారకం విలువలో హెచ్చుతగ్గులు, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణిలో వచ్చిన మార్పుల ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్‌పైనా కనిపించినట్లు బులియన్‌ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.

క్యాప్స్​ గోల్డ్ వైబ్​సైట్ ప్రకారం, మంగళవారం హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,47,190గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో ఇదే ధర రూ.1,48,820గా ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.1,630 మేర తగ్గింది. ఇదే ధర విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, బెంగళూరు, ముంబయి వంటి ప్రధాన నగరాల్లోనూ కొనసాగుతోంది. నగల తయారీలో విస్తృతంగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,33,710గా ఉంది.

వెండి ధరలోనూ తగ్గుదల
బంగారంతో పాటు వెండి ధర కూడా తగ్గింది. హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ.2,25,222గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌తో పోలిస్తే కిలోకు రూ.5,887 మేర తగ్గుదల నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో వెండి ధరల్లో వచ్చిన మార్పులు, పారిశ్రామిక రంగం నుంచి డిమాండ్‌లో హెచ్చుతగ్గులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు విధానంలో వచ్చిన మార్పులే ఈ తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణాలుగా మార్కెట్‌ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

బంగారం కొనుగోలు ముందు జాగ్రత్తలు అవసరం
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే సమయంలో కేవలం గ్రాము ధరను మాత్రమే కాకుండా నాణ్యతను కూడా పరిశీలించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా హాల్‌మార్క్‌ ఉన్న నగలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని చెబుతున్నారు. అలాగే బిల్లు తప్పనిసరిగా తీసుకోవడం, మేకింగ్‌ ఛార్జీలు, జీఎస్‌టీ, ఇతర అదనపు రుసుముల వివరాలను ముందుగానే తెలుసుకోవడం వల్ల తర్వాత ఇబ్బందులు తలెత్తవని సూచిస్తున్నారు. అలాగే ఒకటి కంటే ఎక్కువ దుకాణాల్లో ధరలను పోల్చి చూసి కొనుగోలు చేస్తే మెరుగైన ధరలో నగలను సొంతం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

మేకింగ్‌ ఛార్జీలపై ముందుగానే స్పష్టత తీసుకోవాలి
బంగారు ఆభరణాల తుది ధరలో మేకింగ్‌ ఛార్జీలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. నగ డిజైన్‌, పనితనం, తయారీ విధానాన్ని బట్టి ఈ ఛార్జీలు మారుతూ ఉంటాయి. కొన్ని సంస్థలు గ్రాము వారీగా వసూలు చేస్తే, మరికొన్ని శాతం ప్రకారం వసూలు చేస్తుంటాయి. అందువల్ల కొనుగోలు చేసే ముందు మేకింగ్‌ ఛార్జీల విధానంపై స్పష్టత తీసుకోవడం అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

బై-బ్యాక్‌, ఎక్స్చేంజ్‌ పాలసీ తెలుసుకోవడం మంచిది
బంగారం కొనుగోలు చేసే సమయంలో సంబంధిత జువెలరీ సంస్థ బై-బ్యాక్‌ లేదా ఎక్స్చేంజ్‌ పాలసీ గురించి తెలుసుకోవడం కూడా కీలకమే. భవిష్యత్తులో అదే దుకాణంలో నగలను విక్రయించినా లేదా కొత్త నగలకు మార్పిడి చేసినా ఎంత విలువ ఇస్తారు, ఎలాంటి నిబంధనలు అమలులో ఉంటాయి అనే అంశాలను ముందుగానే తెలుసుకుంటే తర్వాత ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల బంగారం మధ్య తేడా ఇదే
24 క్యారెట్ల బంగారం దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. ఇది చాలా మెత్తగా ఉండటం వల్ల ఆభరణాల తయారీకి అనుకూలంగా ఉండదు. అందుకే ప్రధానంగా బంగారు బిస్కెట్లు, బార్లు, నాణేల తయారీలో దీనిని వినియోగిస్తారు. ఇక 22 క్యారెట్ల బంగారంలో రాగి, వెండి వంటి ఇతర లోహాలను నిర్దిష్ట నిష్పత్తిలో కలపడం వల్ల అది మరింత బలంగా మారుతుంది. దీంతో ఆభరణాల తయారీకి ఇది అనువుగా ఉంటుంది. భారత మార్కెట్‌లో విక్రయించే అత్యధిక బంగారు ఆభరణాలు 22 క్యారెట్ల బంగారంతోనే తయారవుతున్నాయి.

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