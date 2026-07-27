మళ్లీ పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- జులై 27న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతంటే?
దేశంలో బంగారం ధరల వివరాలు మీకోసం- హాల్మార్క్, మజూరీ, బై-బ్యాక్ పాలసీ, డాక్యుమెంట్లపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని నిపుణుల సూచన
Published : July 27, 2026 at 9:33 AM IST
Gold And Silver Prices Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు, అమెరికా డాలర్ మారకం విలువల్లో హెచ్చుతగ్గులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణిలో మార్పులు, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితుల ప్రభావంతో విలువైన లోహాల ధరల్లో మార్పులు కొనసాగుతున్నాయని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. దీంతో ఇటీవల తగ్గిన బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరగడం కొనుగోలుదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర సోమవారం రూ.1,48,820గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో రూ.1,47,170 ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.1,650 పెరిగింది. ఇదే ధర హైదరాబాద్తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, బెంగళూరు, ముంబయి వంటి ప్రధాన మార్కెట్లలో కొనసాగుతోంది. నగల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,32,840గా ఉంది. వరుస రోజులుగా బంగారం ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగుతుండటంతో కొనుగోలుదారులు తాజా రేట్లను గమనించి కొనుగోలు చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
వెండి ధర కూడా పెరిగింది
వెండి ధర కూడా బంగారం బాటలోనే పెరిగింది. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ.2,31,109గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో రూ.2,25,458 ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.5,651 పెరిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధరల్లో వచ్చిన మార్పులు, పారిశ్రామిక రంగం నుంచి పెరిగిన డిమాండ్, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు విధానంలో వచ్చిన మార్పులే ఈ పెరుగుదలకు కారణమని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.