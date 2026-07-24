గుడ్న్యూస్- భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- జులై 24న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతంటే?
దేశంలో బంగారం ధరల వివరాలు మీకోసం- హాల్మార్క్, మజూరీ, బై-బ్యాక్ పాలసీ, డాక్యుమెంట్లపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని నిపుణుల సూచన
Published : July 24, 2026 at 9:27 AM IST
Gold And Silver Prices Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో శుక్రవారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకున్న మార్పులు, అమెరికా డాలర్ మారకం విలువల్లో హెచ్చుతగ్గులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణిలో మార్పులు, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితుల ప్రభావంతో విలువైన లోహాల ధరల్లో తగ్గుదల నమోదైనట్లు మార్కెట్ వర్గాలు తెలిపాయి. దీంతో ఇటీవల వరుసగా పెరిగిన ధరల తర్వాత కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరట లభించింది.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర శుక్రవారం రూ.1,47,170గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో రూ.1,50,130 ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ. 2,960 మేర తగ్గింది. ఇదే ధర హైదరాబాద్తో పాటు విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, బెంగళూరు, ముంబయి వంటి ప్రధాన మార్కెట్లలో కూడా కొనసాగుతోంది. ఇక నగల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,33,900గా ఉంది.
వెండి ధరలోనూ భారీ తగ్గుదల
బంగారం బాటలోనే వెండి ధర కూడా తగ్గింది. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం రూ.2,25,458గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో రూ.2,32,300 ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.6 వేలకుపైగా తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధరల్లో వచ్చిన మార్పులు, పారిశ్రామిక రంగం నుంచి డిమాండ్లో హెచ్చుతగ్గులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు విధానంలో మార్పుల కారణంగానే వెండి ధరలు తగ్గినట్లు నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
కొనుగోలు ముందు ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే ముందు నాణ్యతను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే బిల్లు, మేకింగ్ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ, ఇతర అదనపు రుసుముల వివరాలను పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి. ఒకే దుకాణంలో కాకుండా రెండు లేదా మూడు జువెలరీ షాపుల్లో ధరలను పోల్చి చూసిన తర్వాత కొనుగోలు చేస్తే అదనపు భారం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
మేకింగ్ ఛార్జీలపై స్పష్టత అవసరం
బంగారు ఆభరణాల ధరలో మేకింగ్ ఛార్జీలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. నగ డిజైన్, పనితనం ఆధారంగా ఈ ఛార్జీలు మారుతుంటాయి. కాబట్టి మేకింగ్ ఛార్జీలు గ్రాముల వారీగా వసూలు చేస్తున్నారా? లేక శాతం ప్రకారమా? అనే విషయాన్ని ముందుగానే తెలుసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
బై-బ్యాక్ పాలసీ తెలుసుకోవాలి
బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు సంబంధిత జువెలరీ సంస్థ బై-బ్యాక్ పాలసీ గురించి కూడా స్పష్టత తీసుకోవాలి. భవిష్యత్తులో అదే దుకాణంలో నగలను విక్రయించినా లేదా మార్పిడి చేసినా ఎంత విలువ ఇస్తారు? ఎలాంటి నిబంధనలు వర్తిస్తాయి? అనే అంశాలను ముందుగానే తెలుసుకుంటే తర్వాత ఇబ్బందులు ఉండవని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
బంగారం స్వచ్ఛతను ఎలా గుర్తించాలి?
బంగారం స్వచ్ఛతను క్యారెట్ల ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం దాదాపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఇది చాలా మెత్తగా ఉండటం వల్ల ఆభరణాల తయారీకి అనుకూలంగా ఉండదు. అందుకే దీనిని ప్రధానంగా బంగారు బార్లు, బిస్కెట్లు, నాణేలు తయారీలో వినియోగిస్తారు. 22 క్యారెట్ల బంగారంలో రాగి, వెండి వంటి ఇతర లోహాలను కలపడం వల్ల అది మరింత బలంగా మారి నగల తయారీకి అనువుగా ఉంటుంది. అందువల్ల భారత మార్కెట్లో విక్రయించే అధిక శాతం బంగారు ఆభరణాలు 22 క్యారెట్ల బంగారంతోనే తయారవుతాయి.
916 హాల్మార్క్కు ప్రాధాన్యం
22 క్యారెట్ల బంగారం 91.6 శాతం స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటుంది. దీనినే 916 హాల్మార్క్ బంగారం అని పిలుస్తారు. హాల్మార్క్ ఉన్న ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం వల్ల నాణ్యతపై విశ్వాసం ఉండటంతో పాటు భవిష్యత్తులో విక్రయించినప్పుడు కూడా మెరుగైన విలువ లభించే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల బంగారం కొనుగోలు సమయంలో 916 హాల్మార్క్ గుర్తు ఉందో లేదో తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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