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పెరిగిన బంగారం ధరలు- జులై 23న ఏపీ, తెలంగాణలో తులం ఎంతంటే?

దేశంలో బంగారం ధరల వివరాలు మీకోసం- హాల్‌మార్క్‌, మజూరీ, బై-బ్యాక్‌ పాలసీ, డాక్యుమెంట్లపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని నిపుణుల సూచన

Gold Rate
Gold Rate (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 23, 2026 at 9:45 AM IST

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Gold And Silver Prices Today : దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు పెరగగా, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో నెలకొన్న పరిణామాలు, అమెరికా డాలర్‌ మారకం విలువల్లో హెచ్చుతగ్గులు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు ధోరణి, పారిశ్రామిక రంగం నుంచి వస్తున్న డిమాండ్‌ ప్రభావంతో విలువైన లోహాల ధరలు పెరుగుతున్నాయని మార్కెట్‌ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

క్యాప్స్‌ గోల్డ్‌ వివరాల ప్రకారం, గురువారం హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,50,130గా నమోదైంది. గత ట్రేడింగ్‌ సెషన్‌లో రూ.1,49,330 ఉండగా, ఒక్కరోజులోనే రూ.800 పెరిగింది. ఇదే ధర తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హైదరాబాద్​, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, బెంగళూరుతో పాటు ముంబయి వంటి ప్రధాన మార్కెట్లల్లోనూ కొనసాగుతోంది. నగల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ.1,34,300గా ఉంది.

వెండి ధరల సంగతేంటి?
ఇక, వెండి ధరల విషయానికొస్తే, గురువారం వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్‌, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లలో కిలో వెండి ధర రూ.2,32,300గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో వెండి ధరల్లో నెలకొన్న మార్పులు, పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల కొనుగోలు విధానంలో వచ్చిన మార్పుల ప్రభావమే ఈ పెరుగుదలకు కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

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