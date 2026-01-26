ETV Bharat / business

కిలో వెండి రూ.3.62లక్షలు- బంగారం రూ.1.65లక్షలు- రికార్డు స్థాయిలో పెరిగన ధరలు

మళ్లీ పెరిగిన బంగారం, వెండి ధర- అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో తొలిసారి 5వేల డాలర్ల మార్క్- ధరలు పెరగడానికి కారణాలు ఇవే!

Gold Price Hike
Gold Price Hike (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 26, 2026 at 3:43 PM IST

Gold And Silver Rates Today : బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి కొత్త రికార్డులు సృష్టించాయి. హైదరాబాద్‌ మార్కెట్‌లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,65,200కు చేరగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,49,150గా ఉంది. కేవలం 10 గ్రాములపై రూ.3,200 పెరగడం గమనార్హం. అదే సమయంలో వెండి ధర కూడా ఆకాశాన్ని తాకుతోంది. హైదరాబాద్‌లో కిలో వెండి ధర రూ.3,62,000గా ఉంది.

  • హైదరాబాద్​లో పది గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.1,65,200గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.3,62,000గా ఉంది.
  • విజయవాడలో 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,65,200గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.3,62,000గా ఉంది.
  • విశాఖపట్నంలో పది గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.1,65,200గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.3,62,000గా ఉంది.
  • ప్రొద్దుటూరులో 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,65,200గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.3,62,000గా ఉంది.

ధరలు పెరగడానికి కారణాలు ఇవే!
ఇంతవరకు ఎప్పుడూ లేనంతగా ధరలు పెరగడంతో ఆభరణాల కొనుగోలుదారులు, వివాహ శుభకార్యాల కోసం బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత వారం వరకు ఉన్న ధరలతో పోలిస్తే కేవలం కొన్ని రోజుల్లోనే వేల రూపాయల మేర ధరలు పెరిగాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న రాజకీయ, ఆర్థిక అనిశ్చితి నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షిత పెట్టుబడిగా బంగారాన్ని ఆశ్రయించడంతో పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగాయి.

తొలిసారి 5వేల డాలర్ల మార్క్
అయితే అంతర్జాతీయంగా కూడా బంగారం ధరలు మరోసారి రికార్డు స్థాయిని అందుకున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో సోమవారం ఔన్స్‌ బంగారం ధర తొలిసారి 5వేల డాలర్లు దాటింది. స్పాట్‌ బంగారం ధర 1.98 శాతం పెరిగి 5 వేల 100 డాలర్లకు చేరింది. అమెరికా ద్రవ్య విధాన సడలింపు, కేంద్ర బ్యాంకుల బలమైన కొనుగోళ్లు, ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్‌లోకి రికార్డు స్థాయిలో నిధుల ప్రవాహం వంటి కారణాలతో గతేడాది బంగారం 64 శాతం పెరిగింది.

డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిర్ణయాల వల్లే!
ఈ ఏడాది ఇప్పటికే పసిడి ధరలు 17 శాతం కంటే ఎక్కువగా పెరిగాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ అంతర్జాతీయ సంబంధాలను కొత్తగా మలచడం సహా పెట్టుబడిదారులు సార్వభౌమ బాండ్లు, కరెన్సీల నుంచి బయటకు రావడం కూడా ఈ వృద్ధికి కారణమని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అస్థిర పరిస్థితుల దృష్ట్యా బంగారం వైపు మొగ్గుచూపిన ఇన్వెస్టర్లుమరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకుంటున్న అనూహ్య నిర్ణయాలు మార్కెట్‌లో అనిశ్చితిని పెంచుతున్నాయి.

ఈ ఏడాది చివరి నాటికి బంగారం ధర మరింతగా!
ముఖ్యంగా గ్రీన్‌లాండ్‌ను దక్కించుకునే క్రమంలో యూరోపియన్ దేశాలపై టారిఫ్లు వేస్తామన్న హెచ్చరికలు ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన కలిగించాయి. చైనాతో వాణిజ్య ఒప్పందం చేసుకుంటే కెనడాపై 100 శాతం సుంకాలు విధిస్తామని ట్రంప్ ప్రకటించడం ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది. ఫ్రాన్స్‌తో వివాదం, బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్ వంటి కొత్త అంతర్జాతీయ వేదికల ఏర్పాటు వల్ల ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రాధాన్యత తగ్గుతుందన్న భయాలు నెలకొన్నాయి. చైనా వంటి దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు వరుసగా 14వ నెల కూడా భారీగా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయడం ధరల పెరుగుదలకు తోడైంది. ఈ ఏడాది చివరి నాటికి బంగారం ధర ఔన్స్‌కు 5,500 నుంచి 6,000 డాలర్ల వరకు చేరే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న అస్థిర పరిస్థితుల దృష్ట్యా సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా ఇన్వెస్టర్లు బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు చెబుతున్నారు.

