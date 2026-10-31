భారీగా తగ్గిన వెండి ధర- జనవరిలో కిలో రూ.4లక్షలు- అక్టోబర్లో రూ.1.82లక్షలకు డ్రాప్- కారణాలు ఇవే!
Silver Price Drop Reason : బులియన్ మార్కెట్లో వెండి ధర భారీగా తగ్గింది. పది నెలల వ్యవధిలోనే కిలో వెండి రూ.1.82 లక్షలకు పతనమైంది.
Published : October 31, 2026 at 3:47 PM IST
విలువైన లోహాల ధరలు భారీగా పతనమవుతున్నాయి. ఒకప్పుడు సామాన్యులకు అందనంత ఎత్తుకు చేరిన బంగారం, వెండి ధరలు ఇప్పుడు క్రమంగా దిగివస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వెండి ధరలో భారీ తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.1.82 లక్షలకు చేరగా, 10 గ్రాముల మేలిమి బంగారం ధర రూ.1.41 లక్షల వద్ద కొనసాగుతోంది. ఈ ఏడాది జనవరిలో ఆకాశాన్నంటిన ధరలతో పోలిస్తే రెండు లోహాల విలువ గణనీయంగా తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల, మదుపరుల పెట్టుబడి వ్యూహాల్లో మార్పులు ఈ పరిస్థితికి కారణమవుతున్నాయి.
వెండి ధరలో భారీ పతనం
వెండి ధరలో గణనీయమైన మార్పు వచ్చింది. ఈ ఏడాది జనవరిలో కిలో వెండి ధర ఏకంగా రూ.4 లక్షలు పలికింది. దీంతో వెండి కొనుగోలు చేయాలంటే సామాన్యులు వెనకడుగు వేసే పరిస్థితి వచ్చింది. అయితే ఇప్పుడు అదే వెండి ధర రూ. 1.82లక్షలకు దిగివచ్చింది. అంటే పది నెలల వ్యవధిలోనే దాదాపు సగానికిపైగా పడిపోయింది. శనివారం కిలో వెండి ధర రూ.1,82,737గా ఉంది. గతంలో భారీగా పెరిగిన వెండి ధరలు ఇప్పుడు తగ్గుముఖం పట్టడంతో కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరట లభిస్తోంది. అయితే ధరలు మరింత తగ్గుతాయా? మళ్లీ పుంజుకుంటాయా? అన్నది అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంది.
వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నవి ఇవే!
ప్రస్తుతం వెండి మార్కెట్ తీవ్రమైన ఒడుదొడుకులను ఎదుర్కొంటోంది. 2025, 2026 ప్రారంభంలో ఉన్న వెండి కొరత (సప్లై క్రంచ్) ఇప్పుడు లేదు. కానీ దాని స్థానంలో కొత్త ఆర్థిక సవాళ్లు మొదలయ్యాయి. మెటల్స్ ఫోకస్ నివేదిక ప్రకారం, రానున్న రోజుల్లో వెండి ధరల్లో, మార్కెట్ సరఫరాలో చాలా పెద్ద మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
- ప్రస్తుతం మదుపరులను కలవరపెడుతున్న ప్రధాన అంశం ఏమిటంటే, వెండి సప్లైకు ఉన్న అడ్డంకులు క్రమంగా తొలగిపోతున్నాయి. పైగా 2027 నాటికి ఈ లోహం మిగులు (సర్ప్లస్) వైపు పయనిస్తోంది. దీని వల్ల మార్కెట్లో డిమాండ్ కంటే సరఫరా ఎక్కువ అవుతుంది. ఫలితంగా రానున్న రోజుల్లో వెండి ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉంది.
- మరో వివిధ దేశాల్లో వెండి నిల్వలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఉదాహరణకు లండన్ వాల్ట్లో 2026 సెప్టెంబర్ నెల ముగిసే నాటికి ఏకంగా 932 మిలియన్ ట్రాయ్ ఔన్సుల మేర వెండి నిల్వలు ఉన్నాయి. ఇది గత నాలుగేళ్లలో అత్యంత గరిష్ఠం. దీనితో సిల్వర్ ధరలపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పెరుగుతోంది.
- ఈటీఎఫ్లు కాకుండా, మార్కెట్లో నేరుగా ట్రేడింగ్ చేయడానికి అందుబాటులో ఉన్న వెండి నిల్వలు కూడా 267 మిలియన్ ఔన్సులుగా ఉన్నాయి. ఇది 2025 అక్టోబర్ నాటి నిల్వలతో పోల్చితే దాదాపు రెట్టింపు కావడం గమనార్హం.
- అమెరికా, చైనా, భారత్ల్లోని ప్రధాన కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజీల్లో కూడా వెండి నిల్వలు స్థిరంగా పెరుగుతున్నాయి.
- వీటికి తోడు అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ (యూఎస్ ఫెడ్) నిర్ణయాలు కూడా వెండి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. 2026 డిసెంబర్లో కీలక వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర పెంచే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అంతేకాదు 2027లో కనీసం మరో రెండుసార్లు ఈ కీలక వడ్డీ రేట్లు పెంచే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇది కూడా పసిడి, వెండి ధరలను ప్రభావితం చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
- వాస్తవానికి వెండిపై ఎలాంటి వడ్డీ లేదా డివిడెండ్ రాదు. అందువల్ల యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్ల లాభాలు పెరుగుతుండడంతో, ఇన్వెస్టర్లు వెండిని విక్రయించి ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ అసెట్స్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు.
- అలాగే ఈ ఏడాది సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ల నుంచి ఇన్వెస్టర్లు భారీగా లాభాలను స్వీకరించారు. దీనితో గతంలో లాక్ అయిపోయిన దాదాపు 60 మిలియన్ ఔన్సుల వెండి తిరిగి ఓపెన్ మార్కెట్లోకి వచ్చేసింది.
పారిశ్రామిక రంగంలోనూ తగ్గిన డిమాండ్
వాస్తవానికి వెండికి పారిశ్రామిక రంగంలో భారీ ప్రాధాన్యత ఉంది. కానీ ఇప్పుడు అక్కడ కూడా డిమాండ్ మందగించింది. గతంలో సోలార్ ప్యానెల్స్ తయారీలో వెండిని ఎక్కువగా వాడేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ ఖర్చులు తగ్గించుకోవడానికి కంపెనీలు సరికొత్త టెక్నాలజీని వాడుతూ, వెండి వాడకాన్ని భారీగా తగ్గిస్తున్నాయి. ఇంతకుముందు వెండి ధరలు భారీ స్థాయిలో పెరగడంతో, సాధారణ కొనుగోలుదారులు క్రమంగా వెండి ఆభరణాలు, వస్తువులు కొనడం తగ్గించుకున్నారు. మెటల్ ఫోకస్ నివేదిక ప్రకారం, రానున్న 12 నెలలపాటు వెండిపై ఈ ఒత్తిడి ఇలానే కొనసాగే అవకాశం ఉంది. కనుక ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది.
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