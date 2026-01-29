ETV Bharat / business

జీవితకాల గరిష్టానికి బంగారం, వెండి ధరలు- రూ.4లక్షలు దాటిన సిల్వర్​

మార్కెట్​లో రికార్డ్​ స్థాయి లాభాలు - పెట్టుబడిదారుల నుంచి బారీగా పెరిగిన డిమాండ్ - విశ్లేషకులు ఏం చెబుతున్నారంటే?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 29, 2026 at 2:41 PM IST

Gold Silver Prices Highly Recorded : అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో రికార్డ్‌ స్థాయి లాభాలు, పెట్టుబడిదారుల నుంచి భారీ డిమాండ్‌ నేపథ్యంలో బంగారం, వెండి ధరలు గురువారం జీవితకాల గరిష్టస్థాయిని నమోదు చేశాయి. ఫ్యూచర్‌ ట్రేడింగ్‌లో కిలో వెండి ధర 4 లక్షల రూపాయలు దాటగా, 10గ్రాముల బంగారం ధర లక్షా 80వేల రూపాయలుగా నమోదైంది. గురువారం 22వేల 90రూపాయల వృద్ధితో వెండి కిలో ధర 4 లక్షలా 7వేల 4వందల 56కు చేరింది. కొనుగోలుదారుల డిమాండ్‌ కారణంగా 14వేల 5వందల 86 రూపాయలు పెరిగి, 10గ్రాముల బంగారం ధర లక్షా 80వేల 5వందలా ఒక రూపాయితో నూతన గరిష్టాన్ని నమోదు చేసింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ఫ్యూచర్స్ తొలిసారి ఔన్స్‌కు 5వేల 6వందల డాలర్ల మార్క్‌ను అధిగమించాయి. పారిశ్రామిక డిమాండ్ పెరగటంతోపాటు అమెరికా డాలర్ బలహీనపడటమే వెండి ధరల పెరుగుదలకు కారణమని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.

