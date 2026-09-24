భారీగా తగ్గిన వెండి ధర- సెప్టెంబర్ 24న గోల్డ్ రేట్ ఎంతంటే?
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు- బంగారం కొనేటప్పుడు స్వచ్ఛత, మేకింగ్ ఛార్జీలు, బిల్లు తప్పక పరిశీలించాలంటున్న నిపుణులు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరల వివరాలు మీకోసం!
Published : September 24, 2026 at 9:46 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు గురువారం భారీగా తగ్గాయి. 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,660 మేర దిగివచ్చింది. వెండి ధర అయితే కేజీకి రూ.6,127 తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విలువైన లోహాల ధరల్లో మార్పులు, రూపాయి-డాలర్ మారకం విలువ, దేశీయ డిమాండ్-సరఫరా పరిస్థితులు వంటి అంశాలు బులియన్ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ ప్రకారం, హైదరాబాద్లో బుధవారం 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,57,560గా ఉండగా, గురువారం నాటికి ఇది రూ.1,660 తగ్గి రూ.1,55,900కు చేరింది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే స్థాయిలో ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో సాధారణంగా ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,40,540గా నమోదైంది. 24 క్యారెట్లతో పోలిస్తే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర తక్కువగా ఉండటానికి ప్రధాన కారణం స్వచ్ఛతలో ఉన్న తేడా. 24 క్యారెట్ల బంగారం అత్యధిక స్వచ్ఛత కలిగి ఉండగా, 22 క్యారెట్లలో ఇతర లోహాలను కొంతమేర కలుపుతారు.
వెండి కూడా భారీగా డౌన్
బంగారం బాటలోనే వెండి ధర కూడా గణనీయంగా తగ్గింది. బుధవారం కేజీ వెండి ధర రూ.2,42,824గా ఉండగా, గురువారం రూ.6,127 తగ్గి రూ.2,36,716కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 64 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. వెండి ధరలపై పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు ప్రభావం చూపుతాయి. సౌర విద్యుత్, ఎలక్ట్రానిక్స్ సహా పలు పరిశ్రమల్లో వెండిని వినియోగిస్తుండటంతో పారిశ్రామిక డిమాండ్లో మార్పులు కూడా దాని ధరపై ప్రభావం చూపుతాయి.
ఇంతకీ బంగారం ధర ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
దేశీయంగా బంగారం ధరను నిర్ణయించడంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. భారత్ తన బంగారం అవసరాల్లో గణనీయమైన భాగాన్ని దిగుమతుల ద్వారా తీర్చుకుంటుంది. దీంతో ప్రపంచ మార్కెట్లో పసిడి ధర పెరిగినా, తగ్గినా దాని ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్లో కనిపిస్తుంది. మరోవైపు డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ కూడా కీలకమే. రూపాయి బలహీనపడితే బంగారం దిగుమతికి అయ్యే వ్యయం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ ప్రభావం దేశీయ ధరలపైనా పడొచ్చు. అంతర్జాతీయ ధరలు, మారకం విలువతో పాటు దేశీయంగా బంగారానికి ఉన్న డిమాండ్, సరఫరా పరిస్థితులు కూడా రేట్లను ప్రభావితం చేస్తాయి. అందుకే దేశంలోని వివిధ నగరాల్లో ఒకే రోజు బంగారం ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు కనిపిస్తుంటాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ కదలికలకు అనుగుణంగా దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లోనూ రేట్లు రోజురోజుకూ మారుతుంటాయి.
తుది బిల్లులో ఇవి తప్పనిసరి
బంగారం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు చాలామంది ముందుగా 22 లేదా 24 క్యారెట్ల గ్రాము ధరను పరిశీలిస్తారు. అయితే ఆభరణం కొనుగోలు చేసే సమయంలో అదే తుది ధర అనుకోవడం సరికాదు. బంగారం విలువకు అదనంగా మేకింగ్ ఛార్జీలు, పన్నులు, ఇతర ఖర్చులు బిల్లులో చేరుతాయి. ఆభరణం డిజైన్, తయారీ విధానం, మేకింగ్ ఛార్జీలను బట్టి తుది ధర మారుతుంది. అందువల్ల ఒకే బరువున్న రెండు ఆభరణాలకు కూడా ధర ఒకేలా ఉండకపోవచ్చు. ఆభరణంలో వజ్రాలు లేదా ఇతర విలువైన రాళ్లు ఉంటే వాటి ధర కూడా అదనంగా కలుస్తుంది. అందుకే నగ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కేవలం గ్రాము బంగారం రేటును మాత్రమే కాకుండా.. బంగారం విలువ, మేకింగ్ ఛార్జీలు, పన్నులు, రాళ్ల ధర, ఇతర ఖర్చులు కలిపి తుది బిల్లు ఎంత వస్తుందో పరిశీలించడం ముఖ్యం.
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