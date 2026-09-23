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భారీగా పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- సెప్టెంబర్ 23న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతంటే?

బంగారం కొనేటప్పుడు స్వచ్ఛత, మేకింగ్ ఛార్జీలు, బిల్లు తప్పక పరిశీలించాలంటున్న నిపుణులు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరల వివరాలు మీకోసం!

Gold Rate Today
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2026 at 9:37 AM IST

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Gold Rate Today : పసిడి ధర మరోసారి భారీగా పెరిగింది. దేశీయ బులియన్‌ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి రేట్లు బుధవారం ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. ముఖ్యంగా 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.5 వేలకు పైగా పెరగడం గమనార్హం. వెండి ధర కూడా కిలోకు దాదాపు రూ.2,700 మేర పెరిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో విలువైన లోహాల ధరల కదలికలు, రూపాయి-డాలర్‌ మారకం విలువ, దేశీయ డిమాండ్‌-సరఫరా వంటి అనేక అంశాలు ఈ మార్పులకు కారణమవుతున్నాయి.

క్యాప్స్‌ గోల్డ్‌ వెబ్‌సైట్‌ ప్రకారం, హైదరాబాద్‌లో మంగళవారం 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,52,250గా ఉంది. బుధవారం నాటికి ఇది రూ.5,310 పెరిగి రూ.1,57,560కు చేరింది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే స్థాయిలో ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇక ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,40,540గా నమోదైంది. 24 క్యారెట్లతో పోలిస్తే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర తక్కువగా ఉండటానికి ప్రధాన కారణం రెండింటి స్వచ్ఛతలో ఉన్న తేడానే. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్‌ స్పాట్‌ గోల్డ్‌ ధర 4,343 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. ప్రపంచ మార్కెట్లో పసిడి ధరల్లో వచ్చే మార్పులు భారతీయ బులియన్‌ మార్కెట్‌పైనా ప్రభావం చూపుతాయి.

వెండి కూడా పైపైకి
బంగారం బాటలోనే వెండి ధర కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. మంగళవారం కేజీ వెండి ధర రూ.2,40,085గా ఉండగా, బుధవారం రూ.2,739 పెరిగి రూ.2,42,824కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్‌ స్పాట్‌ సిల్వర్‌ ధర 66 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. పారిశ్రామిక అవసరాలు, పెట్టుబడి డిమాండ్‌, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌ పరిస్థితులు వెండి ధరలను ప్రభావితం చేసే ముఖ్యమైన అంశాల్లో ఉన్నాయి.

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