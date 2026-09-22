గుడ్న్యూస్! భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర- సెప్టెంబర్ 22న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రేట్ ఎంతంటే?
బంగారం కొనేటప్పుడు స్వచ్ఛత, మేకింగ్ ఛార్జీలు, బిల్లు తప్పక పరిశీలించాలంటున్న నిపుణులు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరల వివరాలు మీకోసం!
Published : September 22, 2026 at 9:20 AM IST
Gold Rate Today : బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా తగ్గాయి. ఇటీవల వరుసగా పెరుగుతున్న పసిడి ధరలకు మంగళవారం మార్కెట్లో గట్టి బ్రేక్ పడింది. 24 క్యారెట్ల బంగారం రేటు 10 గ్రాములకు ఏకంగా రూ.6వేల మేర తగ్గింది. వెండి ధర కూడా కిలోకు రూ.3వేల వరకు దిగొచ్చింది. దీంతో బంగారం కొనాలని చూస్తున్నవారిలో ధరల కదలికపై ఆసక్తి పెరిగింది. అయితే మార్కెట్లో కనిపించే బంగారం రేటు వెనుక చాలా అంశాలు పనిచేస్తుంటాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితుల నుంచి రూపాయి విలువ వరకు ఎన్నో అంశాలు పసిడి ధరను ప్రభావితం చేస్తాయి.
24 క్యారెట్ల బంగారం ఎంతంటే?
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ ప్రకారం, హైదరాబాద్లో గత ట్రేడింగ్ సమయంలో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,58,550గా ఉంది. మంగళవారం నాటికి ఇది రూ.6వేల తగ్గి రూ.1,52,250కు చేరింది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు వంటి నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే స్థాయిలో ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,41,690గా నమోదైంది. అంటే 24 క్యారెట్లతో పోలిస్తే 22 క్యారెట్ల ధర తక్కువగా ఉంటుంది. బంగారం స్వచ్ఛతలో తేడా ఉండటమే దీనికి ప్రధాన కారణం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,348 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. ప్రపంచ మార్కెట్లో పసిడి ధరల్లో వచ్చే మార్పులు భారత మార్కెట్పైనా ప్రభావం చూపుతాయి.
వెండి కూడా దిగొచ్చింది
బంగారం బాటలోనే వెండి ధర కూడా తగ్గింది. గత ట్రేడింగ్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,43,085గా ఉండగా, మంగళవారం రూ.3 వేల తగ్గి రూ.2,40,085కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 66 డాలర్ల వద్ద ఉంది. అయితే బంగారం, వెండి ధరలు ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా ఉండవు. ప్రపంచ మార్కెట్లో ధరల కదలికలు, దేశీయంగా కొనుగోళ్ల డిమాండ్, సరఫరా, రూపాయి-డాలర్ మారకం విలువ, ఆర్థిక పరిస్థితులు వంటి అంశాలను బట్టి రేట్లు మారుతూ ఉంటాయి.
అసలు బంగారం ధర ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
నగల దుకాణంలో కనిపించే 10 గ్రాముల బంగారం రేటే అసలు ధర అనుకోవడం సరికాదు. దేశీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరను నిర్ణయించడంలో అంతర్జాతీయ బంగారం ధర కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. భారత్ తన బంగారం అవసరాల్లో గణనీయమైన భాగాన్ని ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటుంది. అందువల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధర పెరిగినా, తగ్గినా దాని ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్పై పడుతుంది. ఇక డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ కూడా ముఖ్యమే. రూపాయి బలహీనపడితే బంగారం దిగుమతి ఖర్చు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అదే సమయంలో దేశంలో బంగారానికి డిమాండ్ ఎలా ఉంది? సరఫరా పరిస్థితి ఏంటి? అనే అంశాలు కూడా ధరపై ప్రభావం చూపుతాయి. అందుకే ఒకే రోజున దేశంలోని వివిధ నగరాల్లో బంగారం ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు కనిపించొచ్చు.
షాపులో కనిపించే రేటే తుది బిల్లు కాదు
బంగారం కొనుగోలు చేసే సమయంలో చాలామంది ముందుగా 22 లేదా 24 క్యారెట్ల గ్రాము ధరనే చూస్తారు. కానీ ఆభరణం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు అదే తుది ధర కాదు. బంగారం విలువకు అదనంగా మేకింగ్ ఛార్జీలు, పన్నులు వంటి ఖర్చులు బిల్లులో చేరతాయి. ఆభరణం డిజైన్, తయారీ విధానం, మేకింగ్ ఛార్జీలను బట్టి తుది ధర మారుతుంది. ఒకే బరువు ఉన్న రెండు ఆభరణాలకు కూడా బిల్లు ఒకేలా ఉండకపోవచ్చు. వజ్రాలు లేదా ఇతర విలువైన రాళ్లు ఉన్న నగలైతే వాటి విలువ కూడా అదనంగా చేరుతుంది. అందుకే నగ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కేవలం గ్రాము రేటును చూసి నిర్ణయం తీసుకోకుండా, బంగారం విలువ, మేకింగ్ ఛార్జీలు, పన్నులు, ఇతర ఖర్చులు కలిపి చివరికి ఎంత చెల్లించాల్సి వస్తుందో చూడటం ముఖ్యం.
బంగారంపై రుణం తీసుకుంటే!
అత్యవసర ఆర్థిక అవసరాల సమయంలో బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి రుణం తీసుకోవడం కూడా సాధారణమే. అయితే గోల్డ్ లోన్లో ఎంత మొత్తం రుణంగా వస్తుందనేది బంగారం బరువు, స్వచ్ఛత వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సాధారణంగా బ్యాంకులు, రుణ సంస్థలు తమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా బంగారం స్వచ్ఛతను పరిశీలించి దాని విలువను నిర్ణయిస్తాయి. స్వచ్ఛత ఎక్కువగా ఉన్న బంగారానికి విలువ కూడా ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. అయితే రుణం మొత్తం సంస్థను బట్టి మారుతుంది. ఏ క్యారెట్ల బంగారాన్ని అంగీకరిస్తారు? ఎలా విలువ కడతారు? ఎంత రుణం ఇస్తారు? వడ్డీ ఎంత? వంటి వివరాలను ముందుగానే తెలుసుకోవాలి.
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