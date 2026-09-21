పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- సెప్టెంబర్ 21న తెలంగాణ, ఏపీలో ఎంతంటే?
నేటి గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : September 21, 2026 at 9:22 AM IST
Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక అనిశ్చితి, ముడిచమురు ధరల కదలికలు, కరెన్సీ మారకం విలువల్లో మార్పులు వంటి అంశాలు విలువైన లోహాల ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. తాజాగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరతో పాటు వెండి రేటు కూడా పెరిగింది. ఇదే సమయంలో బంగారాన్ని కుదవ పెట్టి రుణం తీసుకోవాలనుకునేవారికి ఆభరణం స్వచ్ఛత, బరువు కీలకంగా మారతాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వైబ్సైట్ ప్రకారం, హైదరాబాద్లో గత ట్రేడింగ్లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,57,720గా ఉంది. సోమవారం నాటికి రూ.830 పెరిగి రూ.1,58,550కు చేరింది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,42,840గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,367 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరల్లోనూ గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపించింది. గత ట్రేడింగ్లో కేజీ వెండి ధర రూ.2,41,665గా ఉండగా, సోమవారం నాటికి రూ.1,420 పెరిగి రూ.2,43,085కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 66 డాలర్ల వద్ద ఉంది. బంగారం, వెండి ధరలను అంతర్జాతీయ మార్కెట్ కదలికలతో పాటు దేశీయ డిమాండ్, సరఫరా, రూపాయి మారకం విలువ, ఆర్థిక పరిస్థితులు ప్రభావితం చేస్తుంటాయి.
అసలు బంగారం ధర ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
బంగారం ధర అంటే నగల దుకాణంలో కనిపించే 10 గ్రాముల రేటు మాత్రమే కాదు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి ధర, దిగుమతి వ్యయం, పన్నులు, రూపాయి-డాలర్ మారకం విలువ, దేశీయ డిమాండ్-సరఫరా వంటి అంశాల సమ్మేళనంతో మార్కెట్ ధర రూపుదిద్దుకుంటుంది. భారత్ తన బంగారం అవసరాల్లో గణనీయమైన భాగాన్ని దిగుమతుల ద్వారా తీర్చుకుంటుంది. దీంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలో మార్పులు నేరుగా దేశీయ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతాయి. మరోవైపు డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువలో హెచ్చుతగ్గులు వచ్చినా దిగుమతి వ్యయంపై ప్రభావం పడుతుంది. స్థానికంగా వ్యాపారుల పరిస్థితులు, కొనుగోళ్ల డిమాండ్, అందుబాటులో ఉన్న సరఫరా వంటి అంశాల కారణంగా దేశంలోని వివిధ నగరాల్లో ఒకే రోజున పసిడి ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు కనిపించొచ్చు.
షాపులో కనిపించే రేటే తుది ధర కాదు
బంగారం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మార్కెట్ రేటును చూసి మొత్తం బిల్లును అంచనా వేయడం సరికాదు. ముఖ్యంగా ఆభరణాల విషయంలో బంగారం విలువకు అదనంగా మేకింగ్ ఛార్జీలు, పన్నులు వంటి ఖర్చులు చేరతాయి. ఆభరణం డిజైన్, తయారీ విధానం, మేకింగ్ ఛార్జీల ఆధారంగా తుది ధర మారుతుంది. ఒకే బరువు ఉన్న రెండు ఆభరణాలకు కూడా వేర్వేరు ధరలు ఉండొచ్చు. వజ్రాలు, ఇతర విలువైన రాళ్లు ఉపయోగించినట్లయితే వాటి విలువ కూడా బిల్లులో చేరుతుంది. అందుకే బంగారం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కేవలం 22 లేదా 24 క్యారెట్ల గ్రాము రేటును కాకుండా మేకింగ్ ఛార్జీలు, పన్నులు, ఇతర అదనపు ఖర్చులను కలిపి తుది ధరను పరిశీలించడం అవసరం.
బంగారంపై రుణం?
ఆర్థిక అవసరాలు ఎదురైనప్పుడు బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి రుణం తీసుకోవడం చాలామందికి తెలిసిన మార్గమే. అయితే గోల్డ్ లోన్ కింద లభించే మొత్తాన్ని నిర్ణయించడంలో బంగారం స్వచ్ఛత, బరువు ముఖ్యమైన అంశాలు. సాధారణంగా బ్యాంకులు, రుణ సంస్థలు నిర్దేశించిన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా 24, 22, 18 క్యారెట్ల స్వచ్ఛత ఉన్న బంగారాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయి. స్వచ్ఛత ఎక్కువగా ఉన్న బంగారానికి విలువ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫలితంగా అర్హత నిబంధనలకు లోబడి ఎక్కువ రుణ మొత్తం లభించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే రుణ సంస్థను బట్టి అంగీకరించే బంగారం రకం, స్వచ్ఛత ప్రమాణాలు, విలువ నిర్ధారణ విధానం మారవచ్చు. అందుకే రుణం తీసుకునే ముందు సంబంధిత బ్యాంకు లేదా సంస్థ నిబంధనలను పరిశీలించడం అవసరం.
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