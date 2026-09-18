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భారీగా పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- సెప్టెంబర్​ 18న ఏపీ, తెలంగాణలో తులం ఎంతంటే?

నేటి గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉన్నాయంటే?

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బంగారం (ప్రతీకాత్మక చిత్రం) (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2026 at 9:28 AM IST

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Gold Rate Today : దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో శుక్రవారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయంగా కొనసాగుతున్న రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక అనిశ్చితి, ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల, కరెన్సీ మారకం రేట్లలో మార్పులు మొదలైన అంశాలు బంగారం, వెండి ధరలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.

క్యాప్స్​ గోల్డ్ వెబ్​సైట్ ప్రకారం, గురువారం హైదరాబాద్​లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,56,120 ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి ఏకంగా రూ.1,600 పెరిగి రూ.1,57,720కు చేరింది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు మొదలైన నగరాల్లో కూడా ఇవే ధరలు ఉన్నాయి. ఇక ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,40,100కు పెరిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ఔన్స్​ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,360 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. మరోవైపు వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. గురువారం కేజీ వెండి ధర రూ.2,35,308 ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి రూ.6,357 పెరిగి రూ.2,41,665కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్​ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 66 డాలర్లుగా ఉంది.

బంగారంపై రుణాలు కావాలా?
ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బంగారం కుదవపెట్టి రుణాలు తీసుకోవడం ఒక పద్ధతి. అయితే మీరు ఎంత మొత్తంలో గోల్డ్ లోన్ పొందుతారనేది మీ దగ్గరున్న బంగారం స్వచ్ఛతపై ఆధారపడి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా బ్యాంకులు 24, 22, 18 క్యారెట్స్ స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారాన్ని అంగీకరిస్తాయి. బంగారం స్వచ్ఛత ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, దాని విలువ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో మీకు ఎక్కవ మొత్తంలో లోన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు బంగారు నాణెములతో రుణం పొందాలంటే, ఆ గోల్డ్ కాయిన్స్​ స్వచ్ఛత 24 క్యారెట్లు ఉండాలి. అయితే ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఈ నాణేల మొత్తం బరువు 50 గ్రాములకు మించకూడదు. చాలా బ్యాంకులు లేదా రుణ సంస్థలు బంగారు ఆభరణాలను మాత్రమే గోల్డ్ లోన్ కోసం అంగీకరిస్తాయి. అయితే మన దేశంలో బంగారు కడ్డీలు, బంగారు బిస్కెట్లు లేదా గోల్డ్ ఈటీఎఫ్‌(ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్)లపై లోన్స్ అందుబాటులో లేవు. ప్రపంచ మార్కెట్ పరిస్థితుల ఆధారంగా బంగారం ధరలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి. అందువల్ల ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు లోన్​ కోసం అప్లై చేయడం ద్వారా ఎక్కువ మొత్తంలో రుణం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

లోన్-టు-వాల్యూ రేషియో
లోన్-టు-వాల్యూ నిష్పత్తి అనేది బంగారానికి ఉన్న విలువలో మీరు ఎంత శాతం రుణం తీసుకోవచ్చో సూచిస్తుంది. ఉదాహరణకు, LTV నిష్పత్తి 70 శాతం ఉండి, మీ బంగారం మార్కెట్ విలువ ఒక లక్ష రూపాయలు అయితే, మీరు రూ.70 వేలు వరకు లోన్ తీసుకోవచ్చు. ఈఎంఐ రూపంలో గరిష్ఠంగా 36 నెలల్లోగా ఈ రుణాలు తీర్చాల్సి ఉంటుంది.

సకాలంలో లోన్ చెల్లించలేకపోతే!
బంగారాన్ని చాలా విలువైన ఆస్తిగా పరిగణిస్తారు. అందుకే దీనిని తాకట్టు పెట్టి సులువుగా రుణాలు పొందవచ్చు. ఈ గోల్డ్ లోన్స్ మీకు చాలా సౌకర్యవంతమైన చెల్లింపు విధానాలనూ అందిస్తాయి. అయితే, ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, మీరు ఆ రుణాన్ని సకాలంలో తిరిగి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అలా చేయకపోతే మీ బంగారు ఆభరణాలను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. లోన్ డిఫాల్టయినప్పుడు, బ్యాంకు లేదా ఆర్థిక సంస్థలు తమ రుణ మొత్తాన్ని తిరిగి రాబట్టుకోవడానికి ఆ బంగారాన్ని వేలం వేయవచ్చు. పైగా మీ క్రెడిట్ స్కోర్ కూడా తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది.

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