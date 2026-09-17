భారీగా తగ్గిన వెండి ధర- సెప్టెంబర్ 17న తులం బంగారం ఎంతంటే?
దేశీయ మార్కెట్లో స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం ధర- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వెండి, బంగారం ధరల వివరాలు మీకోసం!
Published : September 17, 2026 at 9:35 AM IST
Gold Rate Today : బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి మారాయి. గురువారం దేశీయ మార్కెట్లో పసిడి ధర స్వల్పంగా తగ్గగా, వెండి రేటులో మాత్రం గణనీయమైన మార్పు కనిపించింది. అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, ఆర్థిక అనిశ్చితి, ముడిచమురు ధరల కదలికలు, డాలర్తో రూపాయి మారకం విలువ తదితర అంశాలు విలువైన లోహాల ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
క్యాప్స్ గోల్డ్ వెబ్సైట్ ప్రకారం, గురువారం హైదరాబాద్లో బుధవారం 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,56,565గా ఉంది. గురువారం నాటికి రూ.445 తగ్గి రూ.1,56,120కు చేరింది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు తదితర నగరాల్లోనూ దాదాపు ఇదే స్థాయిలో ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆభరణాల తయారీలో సాధారణంగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,40,660గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,296 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరల్లో భారీ మార్పు
బంగారంతో పోలిస్తే వెండి రేటులో మాత్రం ఎక్కువ మార్పు నమోదైంది. కేజీ వెండి ధర మంగళవారం రూ.2,37,990గా ఉండగా, బుధవారం నాటికి రూ.2,682 తగ్గి రూ.2,35,308కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 63.73 డాలర్ల వద్ద ఉంది.
ఇంతకీ బంగారం ధర ఎలా నిర్ణయిస్తారు?
బంగారం ధర అంటే దుకాణంలో కనిపించే గ్రాము లేదా 10 గ్రాముల రేటు మాత్రమే కాదు. దాని వెనుక అంతర్జాతీయ మార్కెట్ నుంచి దేశీయ పన్నుల వరకు అనేక అంశాలు పనిచేస్తాయి. భారత్ తన బంగారం అవసరాల్లో గణనీయమైన భాగాన్ని దిగుమతుల ద్వారా సమకూర్చుకుంటుంది. దీంతో ప్రపంచ మార్కెట్లో పసిడి ధర పెరిగినా, తగ్గినా దేశీయ మార్కెట్పై ప్రభావం పడుతుంది. అంతేకాదు డాలర్తో రూపాయి మారకం విలువ కూడా కీలకంగా మారుతుంది. ఉదాహరణకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర పెద్దగా మారకపోయినా, రూపాయి విలువలో గణనీయమైన మార్పు వస్తే దేశీయంగా పసిడి ధరపై దాని ప్రభావం కనిపించొచ్చు. దిగుమతి వ్యయం, పన్నులు, స్థానిక మార్కెట్లో డిమాండ్-సరఫరా, వ్యాపారుల మార్కెట్ పరిస్థితులు కూడా తుది రేటులో పాత్ర పోషిస్తాయి. అందుకే దేశంలోని వివిధ నగరాల్లో ఒకే రోజున బంగారం ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు కనిపిస్తుంటాయి.
షాపులో కనిపించే రేటు తుది బిల్లు కాదు!
బంగారం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు చాలామంది 10 గ్రాముల ధరను చూసి మొత్తం బిల్లును అంచనా వేస్తుంటారు. కానీ ఆభరణాల విషయంలో అది సరైన లెక్క కాదు. మార్కెట్లో ప్రకటించే బంగారం విలువకు అదనంగా తయారీ రుసుములు, పన్నులు తదితరాలు జతవుతాయి. ఆభరణం డిజైన్, తయారీ విధానం, మేకింగ్ ఛార్జీలను బట్టి తుది ధర మారుతుంది. ఒకే బరువుతో ఉన్న రెండు నగల ధరలు కూడా భిన్నంగా ఉండటానికి ఇదే కారణం. ఒకవేళ ఆభరణంలో వజ్రాలు లేదా ఇతర విలువైన రాళ్లు ఉంటే వాటి ధర కూడా అదనంగా కలుస్తుంది. కాబట్టి బంగారం కొనుగోలు చేసే సమయంలో కేవలం గ్రాము రేటును మాత్రమే కాకుండా మేకింగ్ ఛార్జీలు, పన్నులు, ఇతర అదనపు ఖర్చులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
ప్రపంచంలోని కొన్ని మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు తక్కువగా ఉండటానికి అక్కడి పన్నుల విధానం, దిగుమతి సుంకాలు, మార్కెట్లో ఉన్న పోటీ వంటి అంశాలు కారణమవుతున్నాయి. దుబాయ్, హాంకాంగ్, భూటాన్, సింగపూర్, స్విట్జర్లాండ్ వంటి ప్రాంతాలు బంగారం వ్యాపారానికి ప్రసిద్ధి చెందాయి. అయితే విదేశాల్లో బంగారం ధర తక్కువగా కనిపించినంత మాత్రాన అక్కడ కొనుగోలు చేసి భారత్కు తీసుకురావడం ఎప్పుడూ అదే స్థాయిలో ప్రయోజనకరం అని భావించకూడదు. ప్రయాణికుల కోసం వర్తించే కస్టమ్స్ నిబంధనలు, అనుమతులు, వర్తించే సుంకాలు, పరిమితులను ముందుగా తెలుసుకోవడం అవసరం.