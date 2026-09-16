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భారీగా పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు- సెప్టెంబర్ 16న ఏపీ, తెలంగాణలో ఎలా ఉన్నాయంటే?

నేటి బంగారం, వెండి ధరలు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold
Gold (Getty Images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2026 at 9:40 AM IST

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Gold Rate Today : బుధవారం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక అనిశ్చితి, ముడిచమురు ధరలు భారీగా పెరుగుతుండడం, కరెన్సీ మారకం రేట్లలో మార్పులు వంటి పలు అంశాలు బంగారం, వెండి ధరలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.

క్యాప్స్​ గోల్డ్ వెబ్​సైట్ ప్రకారం, మంగళవారం హైదరాబాద్​లో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,51,250 ఉండగా, బుధవారం నాటికి ఏకంగా రూ.5,315 పెరిగి రూ.1,56,565కు చేరింది. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, నెల్లూరు, ప్రొద్దుటూరు మొదలైన నగరాల్లో కూడా దాదాపుగా ఇవే ధరలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,40,400గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ఔన్స్​ స్పాట్ గోల్డ్ ధర 4,327 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇక వెండి ధరల విషయానికి వస్తే, అవి దాదాపు స్థిరంగా ఉన్నాయి. మంగళవారం కేజీ వెండి ధర రూ.2,31,920 ఉండగా, బుధవారం నాటికి రూ.6,070 పెరిగి రూ.2,37,990కు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్​ స్పాట్ సిల్వర్ ధర 64.56 డాలర్లుగా ఉంది.

బంగారం చౌకగా లభించే మార్కెట్లు ఇవే!
ప్రపంచంలో అత్యంత చౌకగా బంగారం లభించే మార్కెట్లు కొన్ని ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రధానమైనవి దుబాయ్​ (యూఏఈ), హాంకాంగ్​, భూటాన్​, సింగపూర్​. పన్నులు లేకపోవడం, తక్కువ దిగుమతి సుంకాలు ఉండడం, తీవ్రమైన పోటీ మొదలైన కారణాల వల్ల ఆయా దేశాల్లో బంగారం చౌకగా లభిస్తుంది.

  • దుబాయ్​ (యూఏఈ)ని 'సిటీ ఆఫ్ గోల్డ్' అని అంటారు. ఇక్కడ ఉన్న గోల్డ్​ సౌక్​ మార్కెట్​ ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్​మెంట్ గ్రేడ్​ బంగారంపై ఎలాంటి వ్యాట్​ విధించరు. కేవలం మేకింగ్ ఛార్జీలపై మాత్రమే 5 శాతం వ్యాట్ విధిస్తారు.
  • హాంకాంగ్​లో బంగారంపై ఎలాంటి దిగుమతి సుంకం విధించరు. అమ్మకపు పన్ను కూడా ఉండదు. అందువల్ల అత్యంత తక్కువ ధరకే ఇక్కడ బంగారం లభిస్తుంది.
  • భూటాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రధానంగా పర్యటక రంగంపై ఆధారపడి ఉంది. అందుకే అది పర్యటకులను ఆకర్షించేందుకు పన్ను రహిత బంగారాన్ని అందిస్తోంది. అయితే అక్కడ చౌకగా బంగారం కొనాలంటే, భూటాన్​ పర్యటక శాఖ గుర్తించిన హోటళ్లలో మాత్రమే బస చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే 'సుస్థిర అభివృద్ధి రుసుము' (ఎస్​డీఎఫ్​) చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
  • సింగపూర్​లో బంగారంపై పెట్టుబడిపెడితే పన్నుల నుంచి మినహాయింపు లభిస్తుంది.
  • స్విట్జర్లాండ్​లో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గోల్డ్​ రిఫైనరీలు ఉన్నాయి. అక్కడ కూడా బంగారంపై పన్నులు ఉండవు.

గమనిక​ : విదేశాల్లో బంగారం కొని భారత్​కు తీసుకువచ్చినప్పుడు కస్టమ్స్ డ్యూటీ కచ్చితంగా కట్టాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నాణెములు, బిస్కెట్లు, కడ్డీల రూపంలో బంగారం తెస్తే, దానికి ఎలాంటి పన్ను మినహాయింపు ఉండదు. కానీ బంగారు ఆభరణాలను మాత్రం నిర్దిష్ట పరిమితి వరకు ఎలాంటి పన్ను లేకుండా తీసుకురావడానికి అనుమతి ఉంటుంది. అంతకు మించి ఎక్కువ బరువైన బంగారం తెస్తే, భారీగా కస్టమ్స్​ డ్యూటీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఆభరణాల్లో పొదిగిన వజ్రాలు, ముత్యాలు, ఇతర విలువైన రాళ్ల విలువను విడిగా లెక్కించి, నిబంధనల ప్రకారం పన్ను విధిస్తారు. అది కూడా ఒక ప్రయాణికుడు విదేశాల్లో కనీసం ఒక ఏడాది (365 రోజులు) లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం ఉంటేనే, వారు భారతదేశానికి తిరిగివచ్చినప్పుడు ఈ పన్ను మినహాయింపులు వర్తిస్తాయి. 365 రోజుల కంటే తక్కువ సమయం విదేశాల్లో ఉంటే, వారికి పన్నుల నుంచి ఎలాంటి మినహాయింపులు లభించవు. పూర్తి వివరాలు కోసం కేంద్ర పరోక్ష పన్నులు, కస్టమ్స్ బోర్డు (CBIC) నిబంధనలను తెలుసుకోవడం మంచిది.

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