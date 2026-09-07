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బంగారం కొనాలా? వెండి కొనాలా? - దేనిపై పెట్టుబడి పెడితే లాభాలు?

కేంద్ర బ్యాంకులు పెంచుకుంటున్న గోల్డ్ నిల్వలు - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

GOLD VS SILVER
బంగారం వెండి ధరలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 5:16 PM IST

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Gold vs Silver Ratio : బంగారం కొనాలా? లేక వెండిపై పెట్టుబడి పెట్టాలా? ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది? ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో ఇన్వెస్టర్లు ఆలోచిస్తున్నదిదే. బంగారం ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో సామాన్యులు సైతం ముందు జాగ్రత్తగా కొనుగోళ్లు చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.

మదుపరులు బంగారం, వెండిపై పెట్టుబడులను ఎంచుకుంటారు. కానీ, ప్రస్తుతం మార్కెట్‌ తీవ్ర ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటోంది. రష్యా-ఉక్రెయిన్ వార్​తో మొదలైన సంక్షోభం తాజాగా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధంతో మరింతగా ముదిరింది. ఇదిలా ఉంటే

నిష్పత్తి ఆధారంగా చూస్తే సమీప భవిష్యత్తులో వెండి కంటే బంగారమే మెరుగైన లాభాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణుల అంచనా. ఒక ఔన్సు బంగారం కొనడానికి ఎన్ని ఔన్సుల వెండి అవసరమవుతుందో తెలిపేదే ఈ నిష్పత్తి కాగా, ప్రస్తుతం ఇది 66 ఔన్సులుగా ఉంది. అంటే ఒక ఔన్స బంగారం విలువ 66 ఔన్సుల వెండికి సమానం.

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కొండంత అండ, సురక్షిత ఆస్తి

దేశాల మధ్య యుద్ధాలు, ఆర్థిక సంక్షోభాలు, దేశంలో రాజకీయ అనిశ్చితి తలెత్తిన సమయాల్లో మదుపరులకు గుర్తొచ్చేది బంగారమే. ప్రస్తుతం రష్యా-ఉక్రెయిన్, అమెరికా, ఇజ్రాయిల్-ఇరాన్ వార్ నేపథ్యంలో బంగారానికి డిమాండ్ పెరుగుతోంది. మార్కెట్లు ఒడిదుడుకులకు గురైనా, బంగారం విలువ అంతకంతకూ పెరగడమే ఇందుకు కారణం.

రేసులో దూసుకుపోతున్న ఆర్బీఐ

ద్రవ్యోల్బణం, కరెన్సీ విలువ పడిపోవడంతో పాటు అంతర్జాతీయ ఒడిదుడుకుల నుంచి ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడుకోవడానికి వివిధ దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారాన్ని నిల్వ చేస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలో గడిచిన పదేళ్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేంద్ర బ్యాంకులు బంగారం నిల్వలను రెట్టింపు చేసుకున్నాయి. ఈ రేసులో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) సైతం ముందుంది. 2024లో ఏకంగా 72.6 టన్నుల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసి ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద కొనుగోలుదారుగా నిలిచింది. 2026 జనవరి నాటికి గోల్డ్ నిల్వలు సుమారు 880 టన్నులుగా అంచనా.

వెండికి ఎందుకీ బ్రేకులు? పారిశ్రామిక మందగమనం

వెండి అనేది కేవలం ఆభరణాల తయారీలో మాత్రమే కాకుండా పారిశ్రామికంగానూ కీలకంగా మారింది. సౌర విద్యుత్ పలకలు, విద్యుత్ బ్యాటరీ ఆధారిత వాహనాలు, సెమీకండక్టర్ల తయారీలో వెండిని ఉపయోగిస్తుంటారు. ఇటీవల తయారీ రంగం మందగించిన నేపథ్యంలో వెండి ధరలపై ఒత్తిడి పెరిగింది. అందుకే స్వల్పకాలంలో వెండి పనితీరు కాస్త పరిమితంగానే ఉన్నా దీర్ఘకాలంలో మంచి పెట్టుబడిగా మారే అవకాశాలున్నాయి.

వెండి బంగారం అవుతుందా?

స్వల్పకాల పెట్టుబడి విషయాల్లో బంగారం మేలైనా దీర్ఘకాలంలో వెండి చాలా బలంగా ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెండి డిమాండ్​కు అనుగుణంగా సరఫరా లేదు. పరిశ్రమలు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, సోలార్ విద్యుత్ కారణంగా చైనాలో ఈ ఏడాది మొదటి మూడు నెలల్లో వెండి డిమాండ్ ఎనిమిదేళ్ల గరిష్ఠానికి చేరింది. స్వల్పకాలిక పెట్టుబడులు, స్థిరమైన రాబడులకు పుత్తడి బెటర్ కాగా, దీర్ఘకాలంలో వెండి మంచి ఆప్షన్ అని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

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