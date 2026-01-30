ఒక్క రోజులోనే రూ.30వేలు తగ్గిన వెండి- తులం బంగారం ఎంతంటే?
మదుపరులు లాభాల స్వీకరణకు దిగటంతో తగ్గిన ధరలు- దాదాపు 5 వేల రూపాయల వరకు తగ్గిన పసిడి- 10గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,74,700
Published : January 30, 2026 at 1:09 PM IST
Gold And Silver Rates Today : అంతర్జాతీయ పరిణామాల కారణంగా కొన్నిరోజులుగా రాకెట్ వేగంతో దూసుకెళ్లిన బంగారం, వెండి ధరలు శుక్రవారం కాస్త తగ్గుముఖం పట్టాయి. మదుపరులు లాభాల స్వీకరణకు దిగటంతో వాటి ధరలు తగ్గాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర లక్షా 74వేల 7వందలు పలికింది. గురువారం రాత్రి పుత్తడి ధర లక్షా 79వేల 7వందలు ఉండగా, శుక్రవారం దాదాపు 5 వేల రూపాయల మేర తగ్గింది. ఇక, వెండి ధర కూడా భారీగా పడిపోయింది. గురువారం 3 లక్షలా 99వేల 6వందల రూపాయల వద్ద స్థిరపడిన కిలో వెండి ధర, శుక్రవారం 3 లక్షలా 70వేలకు దిగొచ్చింది. దాదాపు 30వేల రూపాయల మేర తగ్గింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ పసిడి ధర 5వేల నూటా 89 డాలర్లు, ఔన్సు వెండి ధర 110 డాలర్లు పలుకుతోంది. అటు ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్లోనూ బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పడిపోయాయి.