గ్యాస్‌ రీఫిల్‌ బుకింగ్‌ గడువు 35 రోజులకు పెంపు

గ్యాస్‌ రీఫిల్‌ బుకింగ్‌ గడువు మళ్లీ పెంపు- డబుల్‌ సిలిండర్‌ ఉంటే 35 రోజులు

Gas
Gas (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 24, 2026 at 10:53 PM IST

Gas Refill Booking : వంటగ్యాస్‌ సిలిండర్‌ రీఫిల్‌ బుకింగ్‌ మధ్య వ్యవధిని మరింత పెంచుతూ చమురు సంస్థలు మంగళవారం నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. రెండు సిలిండర్లు ఉంటే బుకింగ్‌ మధ్య వ్యవధి కనీసం 35 రోజులు ఉంటుందని స్పష్టం చేశాయి. మొదట్లో ఈ వ్యవధి 21 రోజులు ఉండగా, మార్చి రెండో వారంలో 25 రోజులకు, తాజాగా 35 రోజులకు పెంచారు.. సింగిల్‌ సిలిండర్‌ ఉంటే 25 రోజుల వ్యవధి తర్వాతే మళ్లీ బుక్‌ చేసుకునే వీలు ఉంటుంది. అంతేకాదు ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల్‌ యోజన (పీఎంయూవై) వినియోగదారులు కొత్త సిలిండర్‌ బుకింగ్‌ చేసేందుకు ఉన్న గడువును 45 రోజులకు పెంచారు. పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కూడా ఇదే నిబంధన వర్తిస్తుందని చెప్పడం గమనార్హం.

