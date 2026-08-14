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'LPG ఈ-కేవైసీ గడువు పెంపు'- నేరుగా కస్టమర్ల ఫోన్లకు మెసేజ్​లు

ఎల్పీజీ ఈ-కేవైసీ గడువు ఈ నెల 23 వరకు పొడిగించినట్లు వినియోగదారులకు మెసేజ్‌లు- సాంకేతిక సమస్యలతో ప్రక్రియ పూర్తి కాని వారికి ఊరట! గడువులోగా పూర్తి చేయకపోతే సబ్సిడీపై ప్రభావం పడే అవకాశం

LPG Ekyc Last Date
ఎల్పీజీ సిలండర్లు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2026 at 9:52 PM IST

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LPG Ekyc Last Date : ఎల్పీజీ గ్యాస్ వినియోగదారులకు కీలక అప్డేట్. గ్యాస్ కనెక్షన్లకు సంబంధించిన ఈ-కేవైసీ గడువును ఈ నెల 23 వరకు పొడిగించినట్లు ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు కొందరు వినియోగదారులకు నేరుగా మెసేజ్‌లు పంపాయి. సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా చాలామంది వినియోగదారులు నిర్ణీత సమయంలో ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయలేకపోవడంతో గడువు పొడిగించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే 23వ తేదీ వరకు గడువు పొడిగింపుపై అధికారిక ప్రకటన మాత్రం ఇంకా వెలువడలేదు.

ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఎల్పీజీ వినియోగదారుల ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఇండేన్, హెచ్‌పీ గ్యాస్, భారత్ గ్యాస్ వినియోగదారులకు ఈ ప్రక్రియ వర్తిస్తోంది. గతంలో ఆధార్ బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ పూర్తి చేయని గృహ వినియోగదారులు ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటికే ఆధార్ వెరిఫికేషన్ విజయవంతంగా పూర్తయిన వినియోగదారులు మళ్లీ ఈ ప్రక్రియ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.

సబ్సిడీపై ప్రభావం
ఈ-కేవైసీ గడువులోగా పూర్తి చేయకపోతే ప్రభుత్వ పథకాల కింద లభించే గ్యాస్ సబ్సిడీపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని సమాచారం. అర్హత ఉన్న వినియోగదారులకు లభించే డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ (DBT) సబ్సిడీ నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో గృహ వినియోగదారులు సబ్సిడీ ప్రయోజనం కోల్పోయి మార్కెట్ ధరకు సిలిండర్ కొనుగోలు చేయాల్సి రావచ్చు. అయితే ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయకపోతే గ్యాస్ సిలిండర్ సరఫరా పూర్తిగా నిలిచిపోతుందన్న ప్రచారంపై కేంద్ర పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ గతంలో స్పష్టత ఇచ్చింది. కేవైసీ పెండింగ్‌లో ఉన్న కారణంగా వినియోగదారులకు సిలిండర్ డెలివరీని నిలిపివేయబోమని తెలిపింది.

ఎవరికి తప్పనిసరి?
గతంలో బయోమెట్రిక్ ఆధార్ వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయని సాధారణ గృహ ఎల్పీజీ వినియోగదారులు ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన (PMUY) లబ్ధిదారులకు మాత్రం ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒకసారి ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ అవసరమవుతుంది. ఈ ప్రక్రియను గ్యాస్ ఏజెన్సీకి వెళ్లకుండానే మొబైల్‌ ద్వారా కూడా పూర్తి చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇందుకోసం వినియోగదారులు తమ గ్యాస్ కంపెనీకి సంబంధించిన అధికారిక యాప్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. ఇండేన్ వినియోగదారులు IndianOil One, హెచ్‌పీ గ్యాస్ వినియోగదారులు HP Pay, భారత్ గ్యాస్ వినియోగదారులు Hello BPCL యాప్‌ల ద్వారా ఈ-కేవైసీ చేసుకోవచ్చు.

మొబైల్‌లోనే ఈ-కేవైసీ
ముందుగా మొబైల్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధార్ ఫేస్ అథెంటికేషన్ కోసం ఉపయోగించే Aadhaar FaceRD యాప్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మీ గ్యాస్ కనెక్షన్‌కు సంబంధించిన అధికారిక యాప్‌లో రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్‌తో లాగిన్ కావాలి. అక్కడ ప్రొఫైల్ లేదా సంబంధిత మెనూలో ఉన్న Aadhaar e-KYC ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత నిబంధనలను అంగీకరించి, మొబైల్ ఫ్రంట్ కెమెరాతో కనెక్షన్ హోల్డర్ ముఖాన్ని స్కాన్ చేయాలి. ఆధార్ వివరాలతో బయోమెట్రిక్ ఫేస్ అథెంటికేషన్ పూర్తయిన తర్వాత ప్రక్రియను సబ్మిట్ చేయాలి. సాధారణంగా 24 నుంచి 48 గంటల్లో ఈ-కేవైసీ స్టేటస్ అప్డేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.

డబ్బులు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు
ఈ-కేవైసీ కోసం వినియోగదారులు ఎలాంటి అదనపు రుసుము చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆన్‌లైన్‌లో లేదా డెలివరీ సిబ్బంది సహాయంతో ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవచ్చు. ఈ-కేవైసీ పేరుతో ఎవరైనా డబ్బులు అడిగితే జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే మొబైల్‌కు వచ్చే అనుమానాస్పద లింకులను క్లిక్ చేయకూడదు. ఈ-కేవైసీ పేరుతో వచ్చే నకిలీ వెబ్‌సైట్లు, యాప్‌లు, మెసేజ్‌ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఓటీపీ, ఆధార్ నంబర్ లేదా ఇతర వ్యక్తిగత వివరాలను తెలియని వ్యక్తులతో పంచుకోకూడదు. ప్రస్తుతం ఈ-కేవైసీ గడువు ఆగస్టు 16గా పేర్కొంటున్నప్పటికీ, కొంతమంది వినియోగదారులకు ఆగస్టు 23 వరకు గడువు పొడిగించినట్లు మెసేజ్‌లు వచ్చాయి.

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