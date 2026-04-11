ధనిక, పేద దేశాల మధ్య అంతరం మరింత పెరుగుతోంది: ఐరాస నివేదిక

ప్రపంచ బ్యాంకు, ఐఎంఎఫ్‌లను సంస్కరించడంలో జాప్యం- 2025 జూన్‌ 'సెవిల్లే తీర్మానం' అమలులో వైఫల్యం- అందుకే ధనిక, పేద దేశాల మధ్య అంతరం పెరుగుతోంది- ఐక్యరాజ్యసమితి తాజా నివేదిక

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 11, 2026 at 11:50 AM IST

UN Report On Rich And Poor Nations : ధనిక, పేద దేశాల మధ్య అంతరం మరింత పెరుగుతోందని ఐక్యరాజ్యసమితి తాజా నివేదిక వెల్లడించింది. ప్రధానమైన ప్రపంచ ఆర్థిక సంస్థలను సంస్కరించడంలో జాప్యం సహా, గత సంవత్సరం(2025లో) అనేక దేశాలు అంగీకరించిన చర్యలేవీ అమలుకు నోచుకోకపోవడం వల్లే ఈ పరిస్థితి ఏర్పడిందని ఐక్యరాజ్యసమితి తెలిపింది. 2030 నాటికి పేదలను అభివృద్ధి బాటలోకి తేవాలనే లక్ష్యాలతో 2015లో ఐక్యరాజ్యసమితి సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలను రూపొందించిందని నివేదిక గుర్తుచేసింది. వీటి సాధనకు పాటుపడాలని 2025 జూన్‌లో సెవిల్లే (స్పెయిన్‌)లో జరిగిన ఫైనాన్సింగ్ ఫర్ డెవలప్‌మెంట్ (FfD4) సదస్సులో 192 దేశాలు (అమెరికా మినహా) ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించాయని పేర్కొంది. ఈ తీర్మానం అమలు కోసం 4 ట్రిలియన్ డాలర్ల వార్షిక ఆర్థిక లోటును పూడ్చాలనే లక్ష్యాన్ని 192 దేశాలు పెట్టుకున్నట్లు తెలిపింది. ఇందులో భాగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో పెట్టుబడులను పెంచడం, ప్రపంచ బ్యాంకు, అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (ఐఎంఎఫ్) లాంటి ఆర్థిక సంస్థల్లో సంస్కరణలు వంటివన్నీ చేయాలని నిర్ణయించారని నివేదిక చెప్పింది. వాషింగ్టన్ డీసీ వేదికగా ఏప్రిల్ 13 నుంచి 18 వరకు ఐఎంఎఫ్, ప్రపంచ బ్యాంకు సంయుక్త సమావేశాలు జరగనున్న వేళ విడుదలైన ఐరాస నివేదిక ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది.

అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలపై ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావం
వాణిజ్య అవరోధాలు పెరుగుతుండటం, పదేపదే సంభవిస్తున్న వాతావరణ వైపరీత్యాలు కూడా ధనిక, పేద దేశాల మధ్య అంతరం పెరగడానికి కారణం అవుతున్నాయని ఐరాస నివేదిక పేర్కొంది. దేశాల మధ్య ఆర్థిక అంతరం లేకుండా చేయాలంటే 2025 జూన్‌లో సెవిల్లేలో చేసిన తీర్మానాన్ని అమలు చేయడమే ఏకైక మార్గమని స్పష్టంచేసింది. అమెరికాలోని డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం విధించిన భారీ సుంకాలు సైతం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలను అత్యంత ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేశాయని నివేదిక తెలిపింది. 2025లో ప్రపంచంలోని అత్యంత పేద దేశాల ఎగుమతులపై విధించిన సుంకాలు సగటున 9 శాతం నుంచి 28 శాతానికి పెరిగాయని గుర్తుచేసింది. ఇక అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల (చైనా మినహా) ఎగుమతులపై విధించిన సుంకాలు 2 శాతం నుంచి 19 శాతానికి పెరిగాయని నివేదిక చెప్పింది.

పేద దేశాలకు కేటాయించే నిధులు తగ్గుముఖం
"పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో జరుగుతున్న యుద్ధం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల సమస్యలు, సవాళ్లను మరింత పెంచుతోంది. దీనివల్ల ఆయా దేశాలు ఆర్థిక వనరులు, పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు అనువైన వాతావరణం లేకుండా పోతోంది. అంతర్జాతీయ సహకారం విషయంలోనూ ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన సమయం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రాంతీయ సమీకరణాలే ప్రపంచ దేశాల ఆర్థిక సంబంధాలు, విధానాలను నిర్ణయిస్తున్నాయి. పేద దేశాలకు సహాయం చేసేందుకు కేటాయించే నిధులను 2025లో 25 దేశాలు తగ్గించాయి. దీంతో 2024తో పోలిస్తే 2025లో పేద దేశాలకు అందే ఆర్థిక సాయం 23 శాతం తగ్గిపోయింది. ఒక్కసారిగా ఇంత భారీగా ఆర్థిక సాయం తగ్గడం ఇదే తొలిసారి. పేద దేశాలకు చేసే సాయాన్ని అమెరికా అత్యధికంగా 59 శాతం మేర తగ్గించింది. ఈ లెక్కన 2026లో పేద దేశాలకు అందే ఆర్థికసాయం మరో 5.8 శాతం మేర తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి" అని ఐక్యరాజ్యసమితి అండర్ సెక్రెటరీ జనరల్ లీ జున్‌హువా తెలిపారు.

ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధంతో నీలినీడలు
"ప్రపంచ దేశాల అభివృద్ధికి పాటుపడాలనే సన్నద్ధతతో మేం ఉన్నాం. కానీ ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధం అనేది ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ భవితవ్యంపై నీలినీడలు కమ్ముకునే దుస్థితిని తీసుకొచ్చింది" అని ఐఎంఎఫ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ క్రిస్టాలినా జార్జీవా తెలిపారు.

ప్రపంచ బ్యాంకు, ఐఎంఎఫ్‌‌లపై ఐరాస చీఫ్ విమర్శలు
పేద దేశాలకు మేలు చేసేలా ప్రపంచ బ్యాంకు, ఐఎంఎఫ్‌లలో సంస్కరణలు చేయాలని గతంలో చాలాసార్లు ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రెటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెరస్ గళమెత్తారు. ధనిక దేశాలకే మేలుచేసేలా ఐఎంఎఫ్ పనిచేస్తోందని ఆయన విమర్శించారు. ప్రపంచ బ్యాంకు తన అసలైన మిషన్ నుంచి గాడి తప్పిందని ఐరాస చీఫ్ పేర్కొన్నారు. ప్రత్యేకించి కరోనా (కొవిడ్ - 19) సంక్షోభ కాలంలో డజన్ల కొద్దీ దేశాలు అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకొని విలవిలలాడుతుంటే ఆదుకునేందుకు ప్రపంచ బ్యాంకు చొరవ చూపలేదన్నారు. ఐఎంఎఫ్, ప్రపంచ బ్యాంకులలో సంస్థాగత నిర్ణయాలు తీసుకునే కీలక విభాగాల్లో అమెరికా, ఐరోపా వంటి ధనిక దేశాల పెత్తనమే కొనసాగుతోంది. ఈ అంశాన్ని బయటపెట్టే దిశగానే ఐరాస చీఫ్ విమర్శలు ఉన్నాయి.

