ఇంధన సంక్షోభం ఎఫెక్ట్- MSME, వాహన రుణాల విషయంలో NBFCలకు రిస్క్ పెరిగే ఛాన్స్​: నోమురా

ఎన్‌బీఎఫ్‌సీ ఇచ్చిన రుణాలపై కీలక నివేదికను విడుదల చేసిన నోమురా- ఎన్‌బీఎఫ్‌సీ‌లు ఇచ్చిన పలు కేటగిరీల రుణాలకు ముప్పు పెరుగుతుందని హెచ్చరిక

NBFCs Face Rising Stress In MSME (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 30, 2026 at 3:51 PM IST

NOMURA REPORT ON NBFC LOANS : భారత్‌‌లోని బ్యాంకింగ్‌యేతర ఆర్థిక కంపెనీలు(ఎన్‌బీఎఫ్‌సీ - NBFC) ఇచ్చిన రుణాలపై జపాన్‌కు చెందిన ప్రముఖ ఫైనాన్షియల్ హోల్డింగ్ కంపెనీ నోమురా కీలక నివేదికను విడుదల చేసింది. ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం వల్ల ఇంధన సరఫరాలకు కలుగుతున్న అంతరాయం ప్రభావంతో ఎన్‌బీఎఫ్‌సీ‌లు ఇచ్చిన పలు కేటగిరీల రుణాలకు ముప్పు పెరుగుతుందని నోమురా హెచ్చరించింది. ప్రత్యేకించి వ్యాపారాలు, సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలు (MSME), వాహనాలకు ఇచ్చిన రుణాలకు రిస్క్ పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.

గత నెల రోజులుగా కొనసాగుతున్న పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల ఇంధన వినియోగం, ఆర్థిక లావాదేవీలతో ప్రత్యక్షంగా ముడిపడిన విభాగాల భవితవ్యంపై ఆందోళనలు పెరుగుతున్నాయని నివేదిక పేర్కొంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వ్యాపారాలకు, ఎంఎస్ఎంఈలకు, వాహనాల కొనుగోలుకు రుణాల మంజూరు విషయంలో ఎన్‌బీఎఫ్‌సీలు మరింత ఆచితూచి వ్యవహరించే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. దీనివల్ల ఆయా విభాగాల్లోని పురోగతిపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం కనిపిస్తుందని నోమురా విశ్లేషించింది.

