ETV Bharat / business

జీవితకాల కనిష్ఠానికి రూపాయి విలువ- కేంద్రంపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు

డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి జీవితకాల కనిష్ఠానికి పడిపోయింది. ఉదయం ట్రేడింగ్‌లో డాలర్‌తో పోలిస్తే 28 పైసలు పతనమై 90.43 రూపాయలకు చేరింది.

Representational Image
Representational Image (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 4, 2025 at 11:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rupee Historic Fall: డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి జీవితకాల కనిష్ఠానికి పడిపోయింది. ఉదయం ట్రేడింగ్‌లో డాలర్‌తో పోలిస్తే 28 పైసలు పతనమై 90.43 రూపాయలకు చేరింది. ఆర్బీఐ పరిమిత జోక్యం, డాలర్‌ డిమాండ్‌ పెరుగుదల-సరఫరా తగ్గుదల, నిరంతర విదేశీ నిధుల ఔట్‌ ఫ్లో, ఇండియా-యూస్ వాణిజ్య ఒప్పందంపై అనిశ్చితి రూపాయి పతనానికి కారణాలుగా విశ్లేషిస్తున్నారు.

అమెరికా డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ 90 మార్కును దాటడంపై కేంద్రం సమాధానం చెప్పాలని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ డిమాండ్‌ చేశారు. మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్‌సింగ్‌ హయాంలో రూపాయి విలువ తగ్గినప్పుడు బీజేపీ రాద్ధాంతం చేసిందని గుర్తుచేశారు. కాగా బుధవారం తొలిసారి డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ 90 మార్క్‌ను దాటింది. ఐతే రూపాయి పతనం ద్రవ్యోల్బణం లేదా ఎగుమతులను ఇప్పటివరకు ప్రభావితం చేయలేదని ఆర్థిక నిపుణులు తెలిపారు.

TAGGED:

RUPEE HISTORIC FALL
RUPEE HISTORIC FALL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.