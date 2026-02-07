ETV Bharat / business

మీకు ఏటీఎం కార్డు ఉందా? - ఉచితంగా రూ.20 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​!

- చాలా మందికి తెలియని బీమా సౌకర్యం ఇది - ప్రత్యేకంగా ప్రీమియం చెల్లించాల్సిన అవసరమే లేదు!

ATM card Insurance
ATM card Insurance (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 7, 2026 at 4:32 PM IST

3 Min Read
ATM card Insurance : ప్రమాదాలు చెప్పిరావు. అందులో కొన్ని ప్రమాదాలు పెద్దగా నష్టం కలిగించవు. మరికొన్ని మాత్రం మొత్తం జీవితాన్నే తారుమారు చేస్తాయి. అప్పటి వరకూ పచ్చగా ఉన్న కుటుంబాన్ని ఎండిన మోడులా మార్చేస్తాయి. ఇంటి యజమాని అర్ధంతరంగా దూరమైపోతే.. ఆ కుటుంబం సర్వం కోల్పోతుంది. ఆర్థికంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి సమయంలో ఆ ఫ్యామిలీని ఆదుకునేవి బీమా పథకాలే!

కానీ, టర్మ్​ ఇన్సూరెన్స్​ వంటి స్కీమ్స్​ భారీగా బీమా సొమ్ము అందిస్తాయన్నది నిజమేగానీ వాటికి ప్రీమియం కూడా భారీగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మిగిలిన బీమా పథకాలకు సైతం వాటి రేంజ్​ను బట్టి ఎక్కువగానే ప్రీమియం కట్టాల్సి ఉంటుంది. కానీ మీకు తెలుసా? ఒక్క రూపాయి కూడా చెల్లించకుండానే రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.20 లక్షల వరకు బీమా పొందే అవకాశం ఉంది. ఇందుకు మీ వద్ద ఏటీఎం కార్డు ఉంటే సరిపోతుంది! చాలా బ్యాంకులు తమ కస్టమర్లకు ఈ బీమా సదుపాయాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. ఉదాహణకు ప్రభుత్వ బ్యాంక్​ SBI అందిస్తున్న బీమా సేవలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.

రోడ్డు లేదా ఇతర ప్రమాద మరణం :

  • SBI గోల్డ్ (మాస్టర్ కార్డ్/వీసా) కార్డు ఉన్న వారికి రూ.2 లక్షల ప్రమాద బీమా
  • SBI ప్రైడ్ (బిజినెస్ డెబిట్) మాస్టర్ కార్డ్/వీసా) కార్డు ఉన్న వారికి రూ.2 లక్షల ప్రమాద బీమా
  • SBI ప్లాటినమ్ (మాస్టర్ కార్డ్/వీసా) కార్డు ఉన్న వారికి రూ.5 లక్షల ప్రమాద బీమా
  • SBI ప్రీమియం (బిజినెస్ డెబిట్) (మాస్టర్ కార్డ్/వీసా) కార్డు ఉన్న వారికి రూ.5 లక్షలు ప్రమాద బీమా
  • SBI వీసా సిగ్నేచర్/మాస్టర్ కార్డ్ వరల్డ్ డెబిట్ కార్డ్ ఉన్న వారికి రూ.10 లక్షలు ప్రమాద బీమా
  • ఇదే విధంగా HDFC వంటి ఇతర బ్యాంకులు కూడా తమ వినియోగదారులకు బీమా కవరేజ్​ను అందిస్తున్నాయి.

రూపాయి కట్టకుండానే - రూ.7లక్షల ఉచిత ఇన్సూరెన్స్!​ - EDLI స్కీమ్​ గురించి తెలుసా?

విమాన ప్రమాద మరణం :

  • SBI గోల్డ్ (మాస్టర్ కార్డ్/వీసా) కార్డు ఉన్న వారికి రూ.4 లక్షల ప్రమాద బీమా
  • SBI ప్రైడ్ (బిజినెస్ డెబిట్) మాస్టర్ కార్డ్/వీసా) కార్డు ఉన్న వారికి రూ.4 లక్షల ప్రమాద బీమా
  • SBI ప్లాటినమ్ (మాస్టర్ కార్డ్/వీసా) కార్డు ఉన్న వారికి రూ.10 లక్షల ప్రమాద బీమా
  • SBI ప్రీమియం (బిజినెస్ డెబిట్) (మాస్టర్ కార్డ్/వీసా) కార్డు ఉన్న వారికి రూ.10 లక్షలు ప్రమాద బీమా
  • SBI వీసా సిగ్నేచర్/మాస్టర్ కార్డ్ వరల్డ్ డెబిట్ కార్డ్ ఉన్న వారికి రూ.20 లక్షలు ప్రమాద బీమా

ఎవరు అర్హులు? :

ప్రత్యేకంగా ప్రీమియం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేకుండానే బ్యాంకులు బీమా సదుపాయం కల్పిస్తున్నప్పటికీ, దాని వినియోగంలో మాత్రం ముఖ్యమైన పాయింట్​ ఉంది. అదేమంటే.. ప్రమాదం జరిగిన రోజు నుంచి వెనక్కి లెక్కిస్తే 90 రోజులలో ఆ ఏటీఎమ్​ కార్డును ఉపయోగించి ఒక్కసారైనా ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించి ఉండాలి. అలాంటి కార్డుదారులు మాత్రమే అర్హులు.

  • అంటే.. ఏటీఎం ద్వారా డబ్బు తీసుకోవచ్చు
  • స్వైపింగ్​ మెషీన్​ ద్వారా కార్డు వాడి పేమెంట్ చేయవచ్చు
  • అమెజాన్ వంటి ఈ కామర్స్​ వెబ్‌సైట్లలో కార్డును ఉపయోగించి చెల్లింపు చేయవచ్చు
  • బిజినెస్ కరస్పాండెంట్లు, బ్యాంక్ మిత్రల వద్ద కార్డు ద్వారా లావాదేవీ జరపవచ్చు

ఎలా క్లెయిమ్​ చేసుకోవాలి? :

  • ప్రమాదం తర్వాత నామినీ లేదా కుటుంబ సభ్యులు సంబంధిత బ్యాంకుకు విషయం తెలియజేయాలి
  • అనంతరం క్లెయిమ్​ దరఖాస్తు చేసుకోవాలి
  • ప్రమాదంపై పోలీసులు నమోదు చేసిన FIR కాపీని దీనికి జత చేయాలి
  • సహజ మరణాలకు, అనారోగ్య మరణాలకు ఈ బీమా పాలసీ వర్తించదు
  • మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే.. ఈ బీమా పాలసీ రూల్స్​ బ్యాంకును బట్టి మారొచ్చు

షాపింగ్​లో కార్డుతో బిల్లు చెల్లిస్తున్నారా? - ఈ విషయం తెలియకపోతే మీ జేబుకు చిల్లే!

