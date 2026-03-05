మీ పాన్ కార్డుపై ఇతరులు లోన్ తీసుకునే అవకాశం! - స్టేటస్ను ఇలా చెక్ చేసుకోండి!
-ఆర్థిక లావాదేవీల్లో కీలకంగా పర్మినెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ - అయితే నేటి రోజుల్లో పాన్ కార్డు కూడా దుర్వినియోగం - మీకు తెలియకుండా మీ పేరుపై ఏమైనా లోన్లు ఉన్నాయో ఇలా తెలుసుకోండి!
Published : March 5, 2026 at 2:42 PM IST
Fraud Loans on PAN Card: భారతీయులకు ఆధార్ కార్డ్తో పాటు పాన్ కార్డు కూడా కీలక డాక్యుమెంట్. ఆర్థిక లావాదేవీలు చేయాలంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ కోసం వ్యక్తులు, సంస్థలకు PAN కార్డ్ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు సంఖ్యగా పనిచేస్తుంది. అయితే కొన్ని కీలకమైన పనుల కోసం పాన్ కార్డు జిరాక్సు కాపీలను పలుచోట్ల ఇవాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి తరుణంలో పాన్కార్డ్ దుర్వినియోగం కావడం సాధారణమే. మరీ ముఖ్యంగా ఆ నెంబర్ ఉపయోగించి ఇతరులు రుణాలు తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అలా మీ PAN వివరాలతో ఎవరైనా లోన్ తీసుకున్నట్లయితే అది మీ క్రెడిట్ స్కోర్, రుణ సామర్థ్యంపై ప్రభావం పడుతుందని.. అందుకే మీ పేరుపై రుణాలు ఏవైనా ఉన్నాయా? లేదా? అనేది తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. మరి అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నేటి రోజుల్లో డిజిటల్ మోసాలు నానాటికీ పెరుగుతున్నాయి. ఇతరుల వివరాలతో కొందరు లోన్లు తీసుకుంటున్న ఘటనలూ వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అందుకే పాన్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండటం ముఖ్యం. ఈ క్రమంలోనే మీ పాన్ వివరాలతో లోన్స్ ఉన్నాయో, లేదో తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే ముందుగా క్రెడిట్ రిపోర్ట్ను పరిశీలించాలని.. సిబిల్ (CIBIL), ఎక్స్పీరియన్ (Experian), ఈక్విఫాక్స్ (Equifax) వంటి క్రెడిట్ బ్యూరోలు మీ పాన్ ఆధారంగా క్రెడిట్ రిపోర్ట్ను జారీ చేస్తాయని అంటున్నారు. అందులో మీరు తీసుకున్న లోన్లు, క్రెడిట్ కార్డు లావాదేవీల సమాచారం ఉంటుందంటున్నారు.
అయితే మీ పేరు మీద లోన్ లేకపోయినా మీ పాన్ నంబర్ దుర్వినియోగానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంటుందని.. కాబట్టి క్రెడిట్ రిపోర్టులో ‘హార్డ్ ఎంక్వైరీ’లు ఉన్నాయోమో చెక్ చేసుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు. అంటే, మీకు తెలియకుండా ఏదైనా బ్యాంక్ లేదా ఆర్థిక సంస్థ మీ పేరు మీద లోన్ ఇవ్వడానికి మీ క్రెడిట్ హిస్టరీని పరిశీలించిందా అని దీని అర్థం. మీకు అనుమానాస్పద సంస్థల నుంచి వచ్చిన ఎంక్వైరీలు కనిపిస్తే, వెంటనే ఆ క్రెడిట్ బ్యూరోకు ఫిర్యాదు చేయాలని చెబుతున్నారు. ఈ హార్డ్ ఎంక్వైరీలు కూడా మీ క్రెడిట్ స్కోరుపై నెగెటివ్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయంటున్నారు.
ఫిర్యాదు ఎలా చేయాలి:
- మీ పేరు మీద ఏవైనా రుణాలున్నట్లు తెలిస్తే వెంటనే బ్యాంకును సంప్రదించండి. బ్యాంక్ మేనేజర్కు రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేయాలి. ఆ లోన్కు మీకు సంబంధం లేదని వివరంగా రాసిచ్చి Acknowledgment తీసుకోవాలి.
- పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలి. ఫ్రాడ్ జరిగిందని అధికారికంగా రికార్డ్ చేయించడానికి, తదుపరి చర్యలకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ అంబుడ్స్మన్కు కూడా ఇ-మెయిల్ చేయండి.
పాన్ దుర్వినియోగాన్ని ఎలా నివారించాలి?
- పాన్, ఆధార్ వివరాలు చాలా సందర్భాల్లో వినియోగించాల్సి వస్తుంది. అందువల్ల, వీటి విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండడం ముఖ్యమంటున్నారు.
- ఎవరికి పడితే వారికి జిరాక్స్ కాపీలు ఇవ్వడం, వాట్సాప్లో ఫార్వర్డ్ వంటివి చేయొద్దని చెబుతున్నారు. అదే విధంగా అనధికారిక వెబ్సైట్లలో పాన్ వివరాలను అప్లోడ్ చేయడం, అనుమానాస్పద రిటైలర్లకు ఇవ్వడం వంటివి చేయకూడదని సూచిస్తున్నారు.
- మీ పాన్కార్డు పోయినట్లయితే వెంటనే డూప్లికేట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడంతో పాటు.. కొన్ని నెలల పాటు ఆ కార్డు దుర్వినియోగం అయ్యిందేమో రివ్యూ చేసుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు.
- బ్యాంకింగ్ యాప్లకు, లోన్ అప్లికేషన్లకు బలమైన పాస్వర్డ్లు పెట్టండి. 2-ఫ్యాక్టర్ అథంటికేషన్, SMS/ఇ-మెయిల్ నోటిఫికేషన్లను ఆన్లో పెట్టుకోండి.
మీరు బిజినెస్ చేస్తున్నారా? - "Udyam"లో రిజిస్టర్ చేసుకుంటే బోలెడ్ బెనిఫిట్స్!
పోస్టాఫీస్ సూపర్ స్కీమ్ - రూ.20 లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే చేతికి రూ.40 లక్షలు!