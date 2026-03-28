రేమండ్ మాజీ ఛైర్మన్ విజయపత్ సింఘానియా కన్నుమూత
Published : March 28, 2026 at 11:43 PM IST
Raymond Vijaypat Singhania passes away : పారిశ్రామికవేత్త, రేమండ్ గ్రూపు సంస్థల మాజీ ఛైర్మన్ విజయపత్ సింఘానియా (87) శనివారం సాయంత్రం మృతి చెందారు. గ్రూప్ ప్రస్తుత ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయిన ఆయన కుమారుడు గౌతమ్ సింఘానియా ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించారు. ముంబయిలోని ఆయన నివాసంలో సింఘానియా కన్నుమూశారు. ఆదివారం అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఆయన మరణవార్త పారిశ్రామిక రంగాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
కాగా, 2006లో కేంద్ర ప్రభుత్వం విజయపత్ సింఘానియాను పద్మభూషణ్ పురస్కారంతో గౌరవించింది. సింఘానియాకు విమానయానంపై ఎంతో ఆసక్తి ఉండేది. హాట్ ఎయిర్ బెలూన్లో అత్యధిక ఎత్తుకు ప్రయాణించిన ఆయన ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పారు. ఇక 2000 సంవత్సరం దాకా రెండు దశాబ్దాల పాటు రేమండ్కు ఛైర్మన్గా ఉన్నారు.
RIP. Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/nGtOGAEtHt— Gautam Singhania (@SinghaniaGautam) March 28, 2026