దేశంలో తగ్గిన విదేశీ మారకపు నిల్వలు: ఆర్​బీఐ

దేశంలో విదేశీ మారకపు (ఫారెక్స్‌) నిల్వలు తగ్గినట్లు వెల్లడించిన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా- జనవరి 2తో ముగిసిన వారంలో 686.801 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకున్న ఫారెక్స్ నిల్వలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 9, 2026 at 6:35 PM IST

Forex Reserves In India : దేశ విదేశీ మారకపు (ఫారెక్స్‌) నిల్వలు తగ్గాయని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్​బీఐ) శుక్రవారం ప్రకటించింది. జనవరి 2తో ముగిసిన వారంలో దేశ విదేశీ మారక నిల్వలు 9.809 బిలియన్ డాలర్లు తగ్గి 686.801 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకున్నాయని వెల్లడించింది. అంత క్రితం వారం ఫారెక్స్‌ నిల్వలు 3.293 బిలియన్ డాలర్లు పెరిగి 696.61 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్నాయి.

అలాగే జనవరి 2తో ముగిసిన వారానికి విదేశీ మారకపు నిల్వల్లో ప్రధాన భాగమైన విదేశీ కరెన్సీ ఆస్తులు 7.622 బిలియన్ డాలర్లు తగ్గి 551.99 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకున్నాయని ఆర్​బీఐ స్పష్టం చేసింది. పసిడి నిల్వలు 2.058 బిలియన్ డాలర్లు తగ్గి 111.262 బిలియన్‌ డాలర్లకు చేరాయని వెల్లడించింది. దేశ ప్రత్యేక ఉపసంహరణ హక్కులు (ఎస్‌డీఆర్​లు) 25 మిలియన్‌ డాలర్లు తగ్గి 18.778 బిలియన్‌ డాలర్లకు చేరుకున్నాయని పేర్కొంది. అలాగే అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (ఐఎంఎఫ్‌) వద్ద దేశ నిల్వల స్థానం 105 మిలియన్‌ డాలర్లు తగ్గి4.771 బిలియన్‌ డాలర్లుగా నమోదైనట్లు ఆర్‌బీఐ తెలిపింది.

