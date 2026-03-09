ETV Bharat / business

విద్యలో AI, ఆటోమేషన్​, డిజిటల్ ఎకానమీ సబ్జెక్ట్​లు ఇంకా పెరగాలి : ప్రధాని మోదీ

దేశంలో వృద్ధుల సంఖ్య పెరుగుతుందని, ఈ క్రమంలోనే కేర్​ టేకర్లు భారీగా అవసరమవుతారని చెప్పిన ప్రధాని మోదీ

narendra modi on budget 2026
narendra modi on budget 2026 (ANI)
Published : March 9, 2026 at 11:41 AM IST

Narendra Modi on Health Sector : ఆవిష్కరణల ఆధారిత ఎకానమీ వైపు భారత్​ పయనిస్తోందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. విద్యారంగంలో ఏఐ, ఆటోమేషన్​, డిజిటల్​ ఎకానమీ, డిజైన్​ ఆధారిత ఉత్పత్రి లాంటి అంశాలపై మరింత దృష్టి సారించాలని చెప్పారు. సమగ్ర ఆరోగ్యం, నివారణ విజన్​పై తమ ప్రభుత్వ పనిచేస్తోందని, గత కొన్ని ఏళ్లలో భారత్​ ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలు పెరిగాయని చెప్పారు. దేశంలో వృద్ధుల సంఖ్య పెరుగుతుందని, ఈ క్రమంలోనే కేర్​ టేకర్లు భారీగా అవసరమవుతారని అన్నారు. బడ్జెట్​పై నిర్వహించిన సబ్​ కా సాథ్​ సబ్​ కా వికాస్​ వెబినార్​లో ప్రధాని ప్రసంగించారు. ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడం కేవలం చర్చించాల్సిన అంశం మాత్రమే కాదని, 2026 బడ్జెట్​కు ఇదే పునాది అని అభిప్రాయపడ్డారు. గత కొన్నేళ్లుగా దేశ అభివృద్ధిలో క్రీడలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని, దేశవ్యాప్తంగా మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేశామన్నారు.

గత కొన్నేళ్లలో దేశ ఆరోగ్య రంగం పురోగతి సాధించింది. ఆయుష్మాన్ భారత్​, ఆరోగ్య మందిర్​లతో గ్రామాలకు వైద్య సేవలు మెరుగుపడ్డాయి. మన యోగా, ఆయుర్వేదం ఇప్పడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. ఈ కేర్ ఎకానమీలో ఒక ముఖ్యమైన అంశం గురించి చెబుతాను. వచ్చే దశాబ్దంలో దేశంలో సీనియర్ సిటిజన్ల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా దేశాల్లో కేర్​టేకర్లకు చాలా డిమాండ్ ఉంది. ఫలితంగా ఆరోగ్య రంగంలో యువకులకు కొత్త అవకాశాలు రానున్నాయి. వీటిని అందిపుచ్చుకునేందుకు ట్రైనింగ్ మోడళ్లపై సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వాలని ఆరోగ్య రంగ నిపుణులను కోరుతున్నాను.

--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

NARENDRA MODI ON HEALTH SECTOR
NARENDRA MODI ON AI
NARENDRA MODI ON BUDGET 2026

