విద్యలో AI, ఆటోమేషన్, డిజిటల్ ఎకానమీ సబ్జెక్ట్లు ఇంకా పెరగాలి : ప్రధాని మోదీ
దేశంలో వృద్ధుల సంఖ్య పెరుగుతుందని, ఈ క్రమంలోనే కేర్ టేకర్లు భారీగా అవసరమవుతారని చెప్పిన ప్రధాని మోదీ
Published : March 9, 2026 at 11:41 AM IST
Narendra Modi on Health Sector : ఆవిష్కరణల ఆధారిత ఎకానమీ వైపు భారత్ పయనిస్తోందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. విద్యారంగంలో ఏఐ, ఆటోమేషన్, డిజిటల్ ఎకానమీ, డిజైన్ ఆధారిత ఉత్పత్రి లాంటి అంశాలపై మరింత దృష్టి సారించాలని చెప్పారు. సమగ్ర ఆరోగ్యం, నివారణ విజన్పై తమ ప్రభుత్వ పనిచేస్తోందని, గత కొన్ని ఏళ్లలో భారత్ ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలు పెరిగాయని చెప్పారు. దేశంలో వృద్ధుల సంఖ్య పెరుగుతుందని, ఈ క్రమంలోనే కేర్ టేకర్లు భారీగా అవసరమవుతారని అన్నారు. బడ్జెట్పై నిర్వహించిన సబ్ కా సాథ్ సబ్ కా వికాస్ వెబినార్లో ప్రధాని ప్రసంగించారు. ప్రజల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడం కేవలం చర్చించాల్సిన అంశం మాత్రమే కాదని, 2026 బడ్జెట్కు ఇదే పునాది అని అభిప్రాయపడ్డారు. గత కొన్నేళ్లుగా దేశ అభివృద్ధిలో క్రీడలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని, దేశవ్యాప్తంగా మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేశామన్నారు.
గత కొన్నేళ్లలో దేశ ఆరోగ్య రంగం పురోగతి సాధించింది. ఆయుష్మాన్ భారత్, ఆరోగ్య మందిర్లతో గ్రామాలకు వైద్య సేవలు మెరుగుపడ్డాయి. మన యోగా, ఆయుర్వేదం ఇప్పడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. ఈ కేర్ ఎకానమీలో ఒక ముఖ్యమైన అంశం గురించి చెబుతాను. వచ్చే దశాబ్దంలో దేశంలో సీనియర్ సిటిజన్ల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా దేశాల్లో కేర్టేకర్లకు చాలా డిమాండ్ ఉంది. ఫలితంగా ఆరోగ్య రంగంలో యువకులకు కొత్త అవకాశాలు రానున్నాయి. వీటిని అందిపుచ్చుకునేందుకు ట్రైనింగ్ మోడళ్లపై సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వాలని ఆరోగ్య రంగ నిపుణులను కోరుతున్నాను.
--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi says, " sports infrastructure is being strengthened across the country... the commonwealth games are going to be held in the country in the next few years. the country is busy preparing for the olympics. in such a situation, we must identify and… https://t.co/0RG6CrBdbq pic.twitter.com/KM0dq3f0Cm— ANI (@ANI) March 9, 2026