'తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ద్రవ్యోల్బణం ఏటా తగ్గుతూవస్తోంది'- ఆర్థిక సర్వేను ప్రవేశపెట్టిన నిర్మలా సీతారామన్‌

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in Parliament (SansadTV))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 29, 2026 at 12:43 PM IST

1 Min Read
Economic Survey 2025- 2026 : 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో జీడీపీ వృద్ధి 6.8 నుంచి 7.2 శాతం మధ్య ఉంటుందని కేంద్రం అంచనా వేసింది. ఇది ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో అంచనా వేసిన 7.4 శాతం కంటే కాస్త తక్కువ. ప్రపంచ అనిశ్చితుల మధ్య స్థిరమైన వృద్ధి అంచనా, జాగ్రత్తపరమైన అవసరమే, కానీ నిరాశావాదం కాదని సర్వే వెల్లడించింది. బడ్జెట్‌ సమావేశాల్లో భాగంగా 2025-26 ఆర్థికసర్వేను కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలాసీతారామన్‌ లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఈ క్రమంలోనే కేంద్ర ఆర్థిక సర్వేలో తెలుగు రాష్ట్రాల అభివృద్ధి ప్రస్తావించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ద్రవ్యోల్బణం ఏటా తగ్గుతూవస్తోందని పేర్కొంది. తెలంగాణలో ద్రవ్యోల్బణం 8.61 నుంచి 0.20 శాతానికి తగ్గగా, ఏపీలో ద్రవ్యోల్బణం 7.57 నుంచి 1.39 శాతానికి దిగివచ్చిందని వెల్లడించింది.

సంవత్సర కాలంలో దేశ ఆర్థిక పనితీరు, రానున్న సంవత్సరంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను అంచనా వేస్తూ ఎకనామిక్‌ అఫైర్స్‌ విభాగంలోని ఎకనామిక్‌ డివిజన్‌ ఈ సర్వేను రూపొందించింది. ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో తీసుకున్న విధానపరమైన సంస్కరణల ప్రభావాన్ని వృద్ధి అంచనా పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్లు వివరించింది. లోక్‌సభలో ఆర్థికసర్వే ప్రవేశపెట్టిన అనంతరం సభను ఫిబ్రవరి 1వ తేదీకి వాయిదా వేశారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

