LICకి ఆర్థిక శాఖ సలహా ఇవ్వదు- అదానీ గ్రూప్ పెట్టుబడుల్లో మా ప్రమేయం లేదు: నిర్మలా సీతారామన్

పెట్టుబడుల విషయంలో LICకి ఆర్థిక శాఖ సలహా ఇవ్వదు- అదానీ గ్రూప్లో పెట్టుబడుల విషయంలో మా ప్రమేయం లేదు- నిర్మలా సీతారామన్ వెల్లడి
Published : December 1, 2025 at 5:23 PM IST
FM About LIC Investments : అదానీ గ్రూప్లో భారత జీవిత బీమా సంస్థ (ఎల్ఐసీ) భారీ స్థాయిలో పెట్టుబడులు పెట్టడంపై వస్తున్న విమర్శలపై కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ స్పందించారు. ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని బీమా సంస్థ అయినప్పటికీ, పెట్టుబడుల విషయంలో ఎల్ఐసీకి ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖ ఎలాంటి సలహాలు, ఆదేశాలు జారీ చేయదని లోక్సభలో లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు. అదానీ గ్రూప్లో ఎల్ఐసీ పెట్టిన పెట్టుబడులు కేవలం ఎస్ఓపీ (స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్) ప్రకారం జరిగాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
"ఎల్ఐసీ ప్రధానంగా కంపెనీల ఫండమెంటల్స్, భవిష్యత్ వృద్ధి అంచనాలు, రిస్క్, విశ్వసనీయత ఆధారంగా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. అలాగే ఎస్పీఓ ప్రకారం, అదానీ గ్రూప్నకు చెందిన ఓ అరడజను లిస్టెడ్ కంపెనీల్లో రూ.38,658.85 కోట్ల (బుక్ వాల్యూ) విలువైన షేర్లను కొనుగోలు చేసింది. అలాగే డెట్ సాధనాల్లో రూ.9,625.77 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టింది" అని నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. వాస్తవానికి ఎల్ఐసీ పెట్టుబడి నిర్ణయాలు 1938 బీమా చట్టంలోని నిబంధనలు, భారతీయ బీమా నియంత్రణ, అభివృద్ది సంస్థ (IRDAI), ఆర్బీఐ, సెబీ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉంటాయని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
బలవంతంగా పెట్టుబడులు పెట్టించారు!
ఈ ఏడాది అక్టోబర్లో ది వాషింగ్టన్ పోస్టు ఓ నివేదికను ప్రచురించింది. అందులో భారత ఆర్థిక శాఖపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. "పోర్ట్సు నుంచి ఎనర్జీ వరకు అదానీ గ్రూప్ సంస్థలు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు, వాటిపై యూఎస్లో స్క్రూటినీ జరుగుతున్నప్పుడు, భారత ఆర్థిక శాఖ అధికారులు ఎల్ఐసీపై ఒత్తడి తెచ్చి, అదానీ గ్రూప్ సంస్థల్లో పెట్టుబడులు పెట్టించారు" అని ఆరోపించింది. ఇందుకు సాక్ష్యంగా 2025 మే నెలలో ఎల్ఐసీ నేరుగా అదానీ పోర్ట్స్ అండ్ సెజ్లో 570 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్లు (సుమారు రూ.5వేల కోట్లు) పెట్టుబడి పెట్టిందని పేర్కొంది. దీనిపై స్పందించిన నిర్మలా సీతారామన్, "బోర్డు ఆమోదించిన విధానాల ప్రకారమే అదానీ గ్రూప్కు చెందిన అదానీ పోర్ట్స్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్లో ఎల్ఐసీ రూ.5000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టింది" అని పేర్కొన్నారు.
టాప్-500 కంపెనీల్లో ఎల్ఐసీ పెట్టుబడులు
"ఎన్ఎస్ఈ, బీఎస్ఈల్లోని టాప్-500 కంపెనీల్లో ఎల్ఐసీ పెట్టుబడులు పెట్టింది. 2025 సెప్టెంబర్ 30 నాటికి నిఫ్టీ-50 కంపెనీల్లో ఎల్ఐసీ పెట్టిన పెట్టుబడుల విలువ (బుక్ వాల్యూ) రూ.4,30,776.97 కోట్లు. ఇది దాని మొత్తం ఈక్విటీ పెట్టుబడుల్లో 45.85 శాతం. వాస్తవానికి ఈ ఎల్ఐసీ పెట్టుబడులకు సంబంధించిన నిర్ణయాలను కన్కరెంట్ ఆడిటర్లు, చట్టబద్ధమైన ఆడిటర్లు, సిస్టమ్ ఆడిటర్లు, ఐఎఫ్సీ ఆడిటర్లు, ఇంటర్నల్ విజిలెన్స్ టీమ్ నిర్ణయిస్తాయి. పైగా ఐఆర్డీఏఐ కూడా వీటిపై కాలానుగుణంగా తనిఖీలు చేస్తుంటుంది. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వ ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ ఉండదు" అని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ లోక్సభకు తెలిపారు.
"ఎల్ఐసీకి - రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్లో అత్యధికంగా రూ.40,901.38 కోట్లు ఈక్విటీ పెట్టుబడులు ఉన్నాయి. ఆ తరువాత ఇన్ఫోసిస్లో రూ.38,846.33 కోట్లు, టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్లో రూ.31,926.89 కోట్లు, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంకులో రూ.31,664.69 కోట్లు, హిందూస్థాన్ యూనిలివర్లో రూ.30,133.49 కోట్ల మేర పెట్టుబడులు ఉన్నాయి.
ఏ కంపెనీలో ఎంతంటే?
ఇక అదానీ గ్రూప్ సంస్థల విషయానికి వస్తే, 'అదానీ టోటల్ గ్యాస్ లిమిటెడ్'లో ఎల్ఐసీ రూ.8,646.82 కోట్లు పెట్టుబడులు పెట్టింది. అంటే ఎల్ఐసీ పెట్టుబడులు పెట్టిన పెద్ద కంపెనీల లిస్టులో ఇది 25వ స్థానంలో ఉంది. ఇక అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్లో రూ.8,470.60 కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేసింది. అంటే ఇది 27వ స్థానంలో ఉంది. అంబుజా సిమెంట్లో రూ.5,787.73 కోట్లు (40వ స్థానం), APSEZలో రూ.5,681.10 కోట్లు (43వ స్థానం)లో ఉన్నాయి. అదానీ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్లో రూ.3,729.68 కోట్లు (65వ స్థానం), అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్లో రూ.3,486.10 కోట్లు (71వ స్థానం), ఏసీసీలో రూ.2,856.82 కోట్లు (81వ స్థానం)లో ఉన్నాయి" అని నిర్మలా సీతారామన్ వెల్లడించారు.
"సెబీ మార్గదర్శకాల ప్రకారం, ఒక శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల గురించి, వాటాదారుల పేర్ల గురించి వెల్లడించాలి. దీని ప్రకారం ఎల్ఐసీ 1 శాతం కంటే ఎక్కువ ఈక్విటీ పెట్టుబడులు కలిగి ఉన్న కంపెనీల సమాచారాన్ని పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉంచింది" అని ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు.
బిగ్ ఫిష్
ఎల్ఐసీ ఒక సాధారణ సంస్థ కాదు. దీనికి రూ.41 లక్షల కోట్లకు పైగా ఆస్తులు ఉన్నాయి. ఇది భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద సంస్థాగత పెట్టుబడిదారు. ఇది దాదాపు ప్రతి ప్రధాన రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టింది. ఈ సంస్థ గౌతమ్ అదానీ నేతృత్వంలోని అదానీ గ్రూప్ సంస్థల్లో పెట్టిన పెట్టుబడులు 2 శాతం కంటే తక్కువే కావడం గమనార్హం.