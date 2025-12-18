"రూపాయి పతనం" ఎంతవరకు? - 1947 నుంచి 2025వరకు ఎంత పడిపోయిందో తెలుసా?
డాలర్తో పోలిస్తే ఏటా క్షీణిస్తున్న రూపాయి విలువ - ట్రంప్ సుంకాల దాడితో మరింత ప్రభావం
Indian Rupee Value : స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన ఏడాదిలో 3.30రూపాయలున్న రూపాయి మారకం విలువ ఈ ఏడాది 91.14రూపాయలకు దిగజారింది. 1947నుంచి 2025 వరకు గడిచిన 78ఏళ్లలో ప్రతి సంవత్సరం క్షీణిస్తూ 87.84రూపాయలు పడిపోయింది. అంతర్జాతీయ అనిశ్చితులు, అమెరికాతో కుదరని వాణిజ్య ఒప్పందం, డాలర్ బలపడటం, విదేశీ మదుపరుల పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ రూపాయి పతనానికి కారణమని ఆర్థిక నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
అమెరికా కరెన్సీ డాలర్తో పోల్చితే రూపాయి మారకం విలువ గణనీయంగా తగ్గుతోంది. చరిత్రలో తొలిసారిగా 91 రూపాయల మార్క్ను దాటేసి 2025 డిసెంబర్ 16న 91.14కు దిగజారింది. చివరికి 90.78 వద్ద ముగిసి 17న కాస్త కోలుకున్నా నెలాఖరుకి పరిస్థితి మరింత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అమెరికన్ డాలర్తో మారకం విలువ 92కు పడిపోయే అవకాశం ఉందని లెక్కలు వేస్తున్నారు.
కరెన్సీ మార్కెట్లో రూపాయి విలువ ఈ స్థాయిలో తగ్గిపోవడానికి అంతర్జాతీయ పరిస్థితులే ప్రధాన కారణంగా నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ట్రంప్ అమెరికా అధ్యక్షుడయ్యాక భారత ఉత్పత్తులపై 50 శాతం పన్నులు వేయడంతో అమెరికాలో భారత ఉత్పత్తుల ధర భారీగా పెరిగింది. మన వస్తువుల కొనుగోళ్లు బాగా క్షీణించడంతో భారత వ్యాపారులు ఆర్జించే డాలర్లు తగ్గిపోయాయి. విదేశాల నుంచి భారత్ దిగుమతి చేసుకునే ఉత్పత్తుల కోసం పెద్దమొత్తంలో చెల్లించాల్సి వస్తోంది. ఈ పరిణామాలతో రూపాయి బలహీనమవుతుంటే డాలర్ మాత్రం మరింత బలపడుతోంది.
మరోవైపు అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందానికి భారత్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు రావడం కొలిక్కి లేదు. సుదీర్ఘ చర్చలు జరుపుతున్నా ఆశించిన ఫలితాలు రాలేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఏదోఒకటి తేలేదాకా రూపాయి పతనాన్ని ఆపడం కష్టమని ఆర్థికవేత్తలు చెప్తుండగా మరోవైపు స్టాక్మార్కెట్ల నుంచి విదేశీ మదుపరులు భారీగా పెట్టుబడులు ఉపసంహరించుకుంటున్నారు. ఇటీవల దాదాపు 18 బిలియన్ డాలర్ల సంపదను వెనక్కి తీసుకోవడం కూడా రూపాయిని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తోంది.
ఈ ఏడాది రూపాయి విలువ 6శాతానికి పైగా క్షీణించింది. ఆసియాలోనే అత్యధిక పతనం భారత కరెన్సీ కావడం గమనార్హం. ఇలాంటి సమయంలో రిజర్వ్ బ్యాక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ఏమైనా చేస్తుందా అని ఆర్థిక వేత్తలు ఎదురుచూస్తున్నారు. మరీ అత్యవసరమైతే తప్ప జోక్యం చేసుకునే అవకాశం లేదని RBI గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా స్పష్టం చేశారు.
సీతారామన్ ఏమన్నారంటే!
రూపాయి పతనంపై కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రూపాయి గురించి ఆందోళన అవసరం లేదని, డాలర్ బలపడుతోంది తప్ప మన కరెన్సీ బలహీనపడలేదని పేర్కొన్నారు. త్రైమాసిక వృద్ధిరేటు, అంతర్జాతీయ ఏజెన్సీలు ఇచ్చిన క్రెడిట్ రేటింగ్ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ బలం ఉందనడానికి నిదర్శనమని ఉదహరించారు. భారత ఆర్థికవ్యవస్థ పతనమైందని, డెడ్ ఎకానమీగా ట్రంప్ పేర్కొన్నప్పటికీ 3.2 శాతం కలిగిన మన ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధి శాతం గత త్రైమాసికంలో 8.2 శాతంగా నమోదైంది.
జోక్యం చేసుకోవాల్సిందే
భారత్ దిగుమతి చేసుకుంటున్న వాటిలో 85శాతానికి పైగా చమురు, 60శాతం వంటనూనెలతో పాటు ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, ఎరువులు, రసాయనాలు, యంత్రాలు ఉన్నాయి. రూపాయి విలువ తగ్గుదలతో ఆయా ఉత్పత్తుల ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ఇది రవాణా వ్యవస్థపైన, దేశ ఆర్థిక రంగంపైనా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని, రూపాయి విలువ మరింత పతనం కాకముందే కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చినప్పుడు అమెరికా డాలర్తో రూపాయి మారకం విలువ 3.30 రూపాయలు మాత్రమే. 1966లో ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వమే రూపాయి విలువను 36.5 శాతం తగ్గించింది. దాంతో 4.76 నుంచి రూపాయి మారకం 7.50కు తగ్గింది. విదేశీ మారకద్రవ్య నిల్వల లోటును అధిగమించడానికి రూపాయి విలువను 1991 జులై 1న 9 శాతం, 3వ తేదీన 11 శాతం మేర కేంద్రం తగ్గించడంతో రూపాయి విలువ 17.50 నుంచి 22.70కు దిగజారింది.
హెచ్చరిస్తున్న నిపుణులు
ఇప్పుడు మార్కెట్ ప్రభావంతో రూపాయి క్షీణిస్తున్నందున విలువ తగ్గిస్తే ప్రతికూల ఫలితాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వడ్డీరేట్ల పెంపు, ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్తోనూ తాత్కాలిక ఉపశమనమే ఉంటుందని చెప్తూ విదేశీ మదుపరుల్లో విశ్వాసం నింపడం, దిగుమతులు తగ్గించుకోవడం, దేశీయ ఉత్పత్తులకు గిరాకీ పెంచడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. రష్యా సహా ఇతర భాగస్వామ్య దేశాలతో సొంత కరెన్సీలో వ్యాపారం, పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడుల ఆకర్షణ మేలు చేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
స్వేచ్ఛా వాణిజ్యం మొదలయ్యాక మన రూపాయి విలువ స్థిరంగా లేదనే చెప్పాలి. 1998లో రూపాయి విలువ 41 ఉండగా ఆరేళ్లలో 4.32 తగ్గి 2004కి 45.32కి చేరింది. ఆ తర్వాత 2014 నాటికి 15.68 రూపాయలు పతనమై 60 రూపాయలకు దిగజారింది. తాజాగా 11 ఏళ్ల తర్వాత మరో 31 రూపాయలు క్షీణించి 2025 సంవత్సరాంతానికి ఏకంగా 91 రూపాయలు దాటేసింది.
