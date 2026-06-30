కొత్తగా జాబ్లో చేరారా? - మీ ఆర్థిక ప్రణాళిక ఇలా ఉంటే అప్పులకు "నో" ఛాన్స్!
మీ జీతంలో ఎంత పొదుపు చేస్తున్నారు? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ఫ్యూచర్లో ఇబ్బందులు తప్పవంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 5:28 PM IST
Financial Planning for Young Employees : ఒకప్పుడు ఐదు అంకెల జీతం అంటెనే ఆశ్చర్యపడేవారు, కానీ ప్రస్తుతం సంపాదనా సామర్ధ్యం పెరిగింది. ఐదు అంకెలు, ఆరెంకెల, అంతకంటే ఎక్కువ సంపాదించేవారు చాలా మందే ఉన్నారు. అయితే, ఎంత సంపాదించినా ఊహించని ఖర్చులు వచ్చినప్పుడు వాటిని ఎదుర్కొనెలా మన ఆర్థిక ప్రణాళిక ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే ఆర్థిక అసమానతల వల్ల మానసికంగా ఒత్తిడికి గురై ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టొచ్చు. అందుకే, ప్రతి ఒక్కరూ చిన్న వయసు నుంచే ఆర్థిక క్రమశిక్షణను అలవరచుకుంటే భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే అనేక సమస్యల్ని ఈజీగా పరిష్కరించుకోవచ్చంటున్నారు. ముఖ్యంగా 20ల్లోనే కెరీర్ ప్రారంభించే వారు ముందు నుంచే ఆర్థిక విషయాల్లో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
బడ్జెట్ ప్లాన్ :
ఆర్థిక క్రమశిక్షణలో భాగంగా కొత్తగా జాబ్లో చేరిన యువత ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలలో మొదటిది "బడ్జెట్ ప్రణాళిక వేసుకోవడం". ఇది ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు మీ ఆదాయ వ్యయాల్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. అధిక ఖర్చులను తగ్గించుకుంటూ, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం కొంత డబ్బును సేవ్ చేసుకోవడం, లాభాలొచ్చే స్కీమ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వంటివి మీ ప్రణాళికలో ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇలా ప్రణాళిక వేసుకున్నాక దానికి కట్టుబడి ఉండడం తప్పనిసరి. ఇక ఈ విషయాల్లో అవగాహన కోసం, సందేహాల నివృత్తి కోసం నిపుణుల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వొచ్చు. లేదంటే నమ్మదగిన మొబైల్స్ యాప్స్ని కూడా ఆశ్రయించవచ్చని చెబుతున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు.
సిబిల్ స్కోర్ మెరుగ్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి!
కొన్ని లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు కావాల్సి వస్తుంది. అలాంటి టైమ్లో లోన్ కోసం బ్యాంకులను సంప్రదించాల్సి రావచ్చు. అలాంటప్పుడు బ్యాంకులు సిబిల్ స్కోర్ను పరిశీలిస్తుంటాయి. మీ ఆర్థిక క్రమశిక్షణను ఈ స్కోరే డిసైడ్ చేస్తుంది. అందుకే, ఇరవైల్లో ఉన్నప్పటి నుంచే మీ సిబిల్ స్కోర్ పడిపోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. సాధ్యమైనంత మేరకు క్రెడిట్ కార్డుకి సంబంధించిన లావాదేవీలను అదుపులో ఉంచుకోవాలి. అలాగే, గడువు లోపు బిల్లులను కట్టాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా ఫ్యూచర్లో ఇల్లు కొనుక్కోవడం, సొంతంగా బిజినెస్ పెట్టుకోవడం వంటి లక్ష్యాల కోసం కావాల్సిన డబ్బును బ్యాంక్ లోన్ల ద్వారా ఈజీగా పొందడానికి అవకాశాలు ఏర్పడతాయంటున్నారు.
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రెండో ఆదాయం కూడా!
"ఎప్పుడూ ఒకే ఆదాయంపై ఆధారపడద్దు. పెట్టుబడులతో ఇతర ఆదాయ మార్గాలను అన్వేషించాలి" - ఇది ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త వారెన్ బఫెట్ చెప్పిన మాట. మీరు ఇరవైల్లో ఉన్నప్పట్నుంచే ఈ పద్ధతిని పాటిస్తే భవిష్యత్తులో ఆర్థికంగా దృఢంగా మారవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మనలో ఎక్కువమంది కష్టపడి జాబ్ తెచ్చుకున్నాక కేవలం ఆ సంపాదన మీదనే ఆధారపడుతుంటారు. ఈ క్రమంలో మిగతా టైమ్ను వృథా చేస్తుంటారు. అయితే, దీనికి బదులుగా నిపుణుల సలహాతో సరైన పెట్టుబడుల ద్వారా రెండో ఆదాయ మార్గాన్ని సృష్టించుకోవడం ద్వారా ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని సంపాదించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
ఎమర్జెన్సీ ఫండ్!
అత్యవసర పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు అప్పులు చేయకుండా ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కాపాడుతుంది. ఇందుకోసం ప్రతి నెలా మీ జీతంలో కొంత మొత్తాన్ని కేటాయించాలి. అలాగే, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఆ డబ్బుని తీయడానికి వీలు లేకుండా ప్రత్యేక అకౌంట్ను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఇలా చిన్న వయసులోనే ఇలాంటి పద్ధతిని పాటించడం వల్ల ఫ్యూచర్లో ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఈజీగా బయటపడగలుగుతారని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
లాభాలు వచ్చేలా..
వృథా ఖర్చులు చేయద్దన్నారుగా అని కొంతమంది డబ్బులన్నీ సేవింగ్ అకౌంట్లో జమ చేస్తుంటారు. కానీ, ఇలా చేయడం వల్ల ఎలాంటి యూజ్ ఉండదంటున్నారు నిపుణులు. అలాకాకుండా, నెలవారీ ఖర్చులు పోగా మిగిలిన డబ్బును ఆర్థిక నిపుణుల సలహాతో వివిధ మార్గాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల మంచి లాభాల్ని ఆర్జించవచ్చని చెబుతున్నారు.
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