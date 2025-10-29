నవంబర్ 1 నుంచి బ్యాంక్, క్రెడిట్ కార్డ్ రూల్స్లో కీలక మార్పులు- అవేంటో తెలుసా?
బ్యాకింగ్ సవరణ చట్టం కారణంగా ఆర్థికపరంగా ముఖ్యమైన మార్పులు- సిలిండర్ ధర, లైఫ్ సర్టిఫికెట్, యూపీఎస్ గడువులో మార్పులు
Published : October 29, 2025 at 6:56 PM IST
New Rule Changes In November 2025: కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన బ్యాకింగ్ సవరణ చట్టం కారణంగా ఆర్థికపరంగా నవంబర్ 1నుంచి కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా బ్యాంక్ ఖాతా నామినీలకు సంబంధించి కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి రానున్నాయి. అయితే క్రెడిట్ కార్డ్ రూల్స్, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించిన కొన్ని గడువు కూడా ఈ నెలలోనే ముగియనున్నాయి.
నలుగురు నామినీలు కావాలి
బ్యాంకు ఖాతాలు, లాకర్లు ఉన్న వారికి ఇప్పటివరకు ఒక్కరినే నామినీగా పేర్కొనే అవకాశం ఉండగా, ఇకపై నలుగురిని నామినీగా ఉంచే వీలుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త నిబంధనలు వచ్చే నెల నవంబరరు 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. దీనివల్ల ఖాతాదారుడి మరణానంతరం డబ్బు విషయంలో వారసత్వ తగాదాలు, చట్టపరమైన సమస్యలూ తగ్గుతాయి.
లావాదేవీలకు 1 శాతం ఫీజు!
అలాగే ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డు వాడేవారికి బిగ్ అలర్ట్. ఎడ్యుకేషన్ ఫీజు చెల్లింపులు, వాలెట్ లోడింగ్కు సంబంధించి నవంబర్ 1వ తేదీ నుంచి నూతన ఛార్జీలు అమల్లోకి రానున్నాయి. క్రెడ్, చెక్, మొబిక్విక్ వంటి థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ ఉపయోగించి చేసే ఎడ్యకేషన్ ఫీజు చెల్లింపులపై ఇకపై 1శాతం ఛార్జీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. స్కూళ్లు, కాలేజీలు, యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్లు, పీఓఎస్ మెషీన్ల వద్ద చేసే చెల్లింపులకు ఈ ఫీజు వర్తించదు. వాలెట్లో రూ.1000 మించి చేసే లావాదేవీలకు 1 శాతం ఫీజు వర్తిస్తుంది.
యూపీఎస్ గడువు పొడగింపు
నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ నుంచి యూనిఫైడ్ పెన్షన్ సిస్టమ్కు మారేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన గడువు నవంబర్ 30తో ముగియనుంది. వాస్తవానికి సెప్టెంబర్ 30 వరకు మాత్రమే తొలుత ఈ గడువు ఇచ్చారు. దాన్ని మరో రెండు నెలలు పొడిగిస్తూ ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రకటించింది.
లైఫ్ సర్టిఫికెట్ను సమర్పించాలి!
పెన్షన్ పొందేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్లు నవంబర్ 1 నుంచి 30లోపు లైఫ్ సర్టిఫికెట్ను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. పెన్షన్ అందుకొనే వ్యక్తులు తాము జీవించి ఉన్నట్లు ఈ పత్రాన్ని సమర్పించాలి. ప్రతి ఏటా ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. 80 ఏళ్లు దాటిన వ్యక్తులకు అక్టోబర్ 1 నుంచే ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది.
సిలిండర్ ధరలో మార్పు
నవంబర్ 1న ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరల్లోనూ మార్పు రానుంది. అంతర్జాతీయ ధరలకు అనుగుణంగా చమురు సంస్థలు వీటి ధరలను ఎప్పటికప్పుడు సవరిస్తూ ఉంటాయి. అయితే, గత కొన్ని నెలలుగా గృహ వినియోగ సిలిండర్ ధరలో ఎలాంటి మార్పూ లేననప్పటికీ, వాణిజ్య సిలిండర్ ధరలో మాత్రం హెచ్చుతగ్గులు జరుగుతున్నాయి.
ఆధార్కార్డు అప్డేట్లో మార్పులు
ఆధార్కార్డు వినియోగ దారులకు కూడా బిగ్ అప్డేట్. ఇకపై ఆధార్ను అప్డేట్ చేయాలంటే క్యూలైన్లలో నిలబడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆధార్ సెంటర్ల చుట్టూ తిరగాల్సిన పనీలేదు. పేరు, చిరునామా, పుట్టిన తేదీ, మొబైల్ నెంబర్ ఇలా దేనినైనా అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే ఆన్లైన్లో సులభంగా చేసుకోవచ్చు. యూజర్లకు సులభంగా సేవలను అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కొత్తనియమాలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. కానీ వీటికి కొన్ని ధ్రువపత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. వాటికి అనుగుణంగా ఒక్కోప్రక్రియకు ఒక్కోవిధంగా ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అదే విధంగా పాన్- ఆధార్ లింక్ తప్పనిసరి చేసింది.
