షుగర్ ఉంటే - ఆరోగ్య బీమా పాలసీ ఇస్తారా?
- ఆర్థిక సందేహాలకు సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ సమాధానాలు
Published : June 13, 2026 at 3:44 PM IST
health insurance policy : "నా వయసు 66 సంవత్సరాలు. షుగర్ ఉంది. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే ప్రీమియం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్రత్యామ్నాయం ఏమైనా ఉందా? బ్యాంకులు ఇచ్చే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకోవచ్చా? తగిన సలహా ఇవ్వగలరు" అని నారాయణ అడుగుతున్నారు. దీనికి నిపుణులు ఎలాంటి సమాధానం ఇస్తున్నారో చూద్దాం.
ఆరు పదుల వయసు దాటిన తర్వాత హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం అనేది ప్రీమియం పరంగా కాస్త ఇబ్బందికరమే. వయసు పెరిగే కొద్దీ ప్రీమియం పెరగడం అనివార్యమే. మీరు ఒకవేళ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకోవాలని అనుకుంటే మీకు ఉన్న వ్యాధుల గురించి పూర్తిగా తెలియజేయాలి. వయసు, వ్యాధులను బట్టి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అదనపు ప్రీమియం యాడ్ చేసి, పాలసీ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. నిజానికి ఇలా తీసుకోవడమే మంచిది. క్లెయిం చేసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది ఉండదు. అలా కాకుండా వ్యాధుల వివరాలు దాచి, పాలసీ తీసుకుంటే తర్వాత ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అందుకే, బీమా సంస్థకు వివరాలన్నీ ముందే చెప్పాలి, వారు సూచించిన ఆరోగ్య పరీక్షలన్నీ చేయించుకున్న తర్వాత పాలసీ తీసుకోవాలి.
ఇక బ్యాంకు నుంచి పాలసీ తీసుకోవాలని అనుకుంటే గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవచ్చు. కానీ, ఈ పాలసీలో కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి. క్లెయిం చేసుకున్నప్పుడు కొంత అమౌంట్ మీరు చెల్లించాల్సి రావచ్చు. కాబట్టి, ప్రీమియం కాస్త భారమే అయినప్పటికీ వ్యక్తిగతంగా పాలసీ తీసుకోవడమే మంచిది.
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మా కూతురు భవిష్యత్తు కోసం నెలకు రూ.20వేల దాకా PPF, సుకన్య సమృద్ధియోజన స్కీమ్లో జమ చేయాలని చూస్తున్నాను. ఈ ఆలోచన మంచిదేనా? మొత్తం 12 సంవత్సరాలపాటు జమ చేస్తే ఎంత మొత్తం వస్తుంది?
- ప్రదీప్
PPF (పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్), సుకన్య సమృద్ధి యోజన.. ఇవి రెండూ కూడా సురక్షితమైన మంచి పథకాలే. ఈ పథకాలకు పన్ను మినహాయింపు వర్తిస్తుంది. అయితే, రోజు రోజుకూ చదువుల ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి. కాబట్టి, ఇంతకన్నా ఎక్కువ రాబడినిచ్చే స్కీమ్స్ ఎంచుకుంటే బాగుంటుంది. మీరు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటున్న 20 వేలలో రూ.8 వేలు సుకన్య సమృద్ధిలో ఇన్వెస్ట్ చేయండి. మిగిలిన 12 వేల రూపాయలను "డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ"లో SIP రూపంలో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఇలా 12 సంవత్సరాలపాటు మదుపు చేస్తే, 11 శాతం రాబడి అంచనాతో రూ.54,51,164 జమ అయ్యేందుకు ఛాన్స్ ఉంది.
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హౌసింగ్ లోన్తో ఇల్లు కొనుగోలు చేశాం. మరోసారి టాపప్ తీసుకొని, స్థలం కొనాలని చూస్తున్నాం. ఈ ఆలోచన మంచిదేనా? లేదంటే గోల్డ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా?
- మధు
మీ మొత్తం పెట్టుబడులలో స్థిరాస్తి వాటా 40 శాతం లోపే ఉండేలా చూసుకోవడం మంచిది. అలా తక్కువగా ఉంటేనే కొత్త స్థలం కొనడం గురించి ఆలోచించాలి. ఇక రెండో విషయం.. ఇల్లు కొనడానికి రుణం తీసుకోవడం ఓకే. కానీ, స్థలం కోసం మళ్లీ టాప్-అప్ లోన్ తీసుకోవడం మంచిది కాదు. బంగారం కొనడానికి కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది. ఎందుకంటే రుణం తీసుకుంటే ప్రతి నెలా మీరు EMI చెల్లించాలి. కొన్న స్థలం నుండి ఎలాంటి నెలవారీ ఆదాయమూ రాదు. అత్యవసర సమయంలో వెంటనే అమ్ముకోవాలంటే కుదరకపోవచ్చు. కాబట్టి.. లోన్ తీసుకొని EMI కట్టుకోవడం కన్నా, మీరు ఎంతైతే ఈఎంఐ కట్టగలరో, దాన్ని ప్రతి నెలా డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో SIP చేయండి. లేదంటే ఈజీగా అమ్ముకోగలిగే డిజిటల్ బంగారం (గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ల)లో SIP చేయండి. ఇది సురక్షితమైన మార్గం.
- తుమ్మ బాల్రాజ్, సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్