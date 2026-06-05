అప్పులు లేవంటే.. అంతా బాగున్నట్టేనా?
- కానే కాదంటున్న ఆర్థిక నిపుణులు - ఈ విషయాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సూచన!
Published : June 5, 2026 at 10:52 AM IST
Economic crisis : ఒక మనిషిని ఆర్థికంగా కుంగదీయడంలో, మానసికంగా దెబ్బతీయడంలో అప్పులది మేజర్ రోల్. అప్పులు ఉన్నవారికే తెలుస్తుంది ఆ బాధ, ఒత్తిడి ఎలా ఉంటాయో! నిరంతరమైన ఆ టార్చర్ మనసును నిత్యం వేధిస్తుంటుంది. అందుకే, అప్పు లేనివారే అసలైన ధనవంతులు అని కూడా అంటుంటారు. ఇది ఒకరకంగా నిజమే. కానీ, అప్పులు లేనంత మాత్రానా అంతా బాగున్నట్టేనా? అంటే.. "కాదు" అంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు! మరి, అప్పులు లేకుండా ఉండడంతోపాటు ఇంకా ఏముండాలి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
క్రెడిట్ కార్డు బాకీలు, బ్యాంకులో తీసుకున్న రుణాలు, వడ్డీవ్యాపారుల వద్ద తీసుకున్న నగదు.. ఇలాంటి అప్పులను పూర్తిగా చెల్లించడమనేది పెద్ద ఆర్థిక విజయమే. కానీ, రుణాలు తీర్చినంత మాత్రాన జీవితానికి ఆర్థిక భద్రత లభించినట్టు కాదంటున్నారు నిపుణులు! ఈ రోజుల్లో జీవన వ్యయం భారీగా పెరిగిపోయింది. జనాలకు అప్పులు లేకపోయినప్పటికీ.. నెలావారీ ఆర్థిక తిప్పలు మాత్రం దండిగానే ఉంటున్నాయి. ఇంటి అద్దె మొదలు, స్కూలు ఫీజులు, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం, ఈఎంఐలు, ఇతర చెల్లింపులు.. నెల జీతంలో మెజారిటీ వాటాను ఇవే తినేస్తున్నాయి. వీటిని భరించేందుకు జీతం మీదనే పూర్తిగా ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. చాలా మంది నెలాఖరున అప్పులు చేసి, మళ్లీ జీతం రాగానే తిరిగి ఇస్తుంటారు. ఇలా.. వేరే పెద్ద పెద్ద అప్పులు లేకపోయినా.. జీవితాన్ని మాత్రం బొటాబొటిగా ఆర్థిక అత్తెసరు మార్కులతో పాసవుతూ నెల నెలా గడిపేస్తుంటారు. ఇలాంటప్పుడు అనుకోని ఖర్చులు పెరిగినా, ఊహించని సమస్యలు ఎదురైనా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఒక దశ దాటిన తర్వాత..
బొటాబొటిగా సాగుతున్న జీవన విధానం ప్రస్తుతానికి బాగానే ఉంటుంది. కానీ.. ఒక దశ దాటిన తర్వాత నగర జీవన శైలికి అలవాటైపోతారు. కంఫర్ట్ లైఫ్ స్టైల్, బయట భోజనాలు, పార్టీలు, జర్నీలు వంటివి తగ్గించుకోవడం చాలా కష్టమవుతుంది. అప్పుడు ఇదే నెలవారీ ఆదాయంతో ముందుకు సాగడం ఇబ్బంది కావచ్చు. తగినంతగా పొదుపు చేస్తూ వెళ్లకపోతే, ఆదాయ మార్గాలు పెంచుకోకపోతే.. అప్పటి వరకూ కొనసాగించిన జీవన శైలే ఇబ్బందిగా మారే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ పరిస్థితికి తోడు ఊహించని అవసరాలు వస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకోవాల్సి వస్తుంది.
అసలైన ఆర్థిక స్వేచ్ఛ ఏది?
పైన చెప్పిన ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండాలంటే ముందుగా అసలైన ఆర్థిక స్వేచ్ఛ ఏంటనేది తెలుసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కేవలం అప్పులు లేకుండా ఉండడం ఒక్కటే ఆర్థిక స్వేచ్ఛ ఉందని చెప్పడానికి కొలమానం కాదంటున్నారు. సరిపడా పొదుపు చేయాలి, ఖర్చుల నియంత్రణ కూడా మన చేతుల్లోనే ఉండాలని చెబుతున్నారు. వచ్చే ఆదాయానికి, చేసే ఖర్చులకు మధ్య స్పష్టమైన వ్యత్యాసం ఉండటమే అసలైన ఆర్థిక స్వేచ్ఛ అని అంటున్నారు.
అకస్మాత్తుగా ఉద్యోగం కోల్పోవాల్సి వస్తే, కొన్నాళ్లపాటు ఆదాయం లేకున్నా కూడా ఒత్తిడికి గురికాకుండా ఉండగలగాలి. ఆర్థిక కష్టాలను ఈజీగా ఫేస్ చేయగలగాలి. అప్పుడే ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్నట్టుగా భావించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతే తప్ప, కేవలం అప్పుల్లేకుండా ఉంటేనే బలంగా ఉన్నట్టు కాదని అంటున్నారు. మరి, మీరు ఎంత బలంగా ఉన్నారో ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటారా?