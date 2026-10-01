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అక్టోబరు 1 అలర్ట్ : అమల్లోకి వచ్చిన కొత్త రూల్స్ ఇవే! - తెలుసుకోకపోతే మీ జేబుకు చిల్లే!

ATM ఛార్జీల నుంచి బల్క్ ఎఫ్​డీ వరకు - నేటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన మార్పులివే!

October Financial Changes
అక్టోబరు (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 2:25 PM IST

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October Financial Changes : నార్మల్​గా ప్రతి నెల ప్రారంభంలో కొన్ని రూల్స్ మారుతుంటాయి. కొన్ని విషయాల్లో కొత్త అప్​డేట్స్​ వస్తుంటాయి. అలాగే, అక్టోబర్ నెలలోనూ ఆర్థిక పరంగా పలు మార్పులు వచ్చాయి. యూపీఐ లావాదేవీలపై ఛార్జీలు కాకుండా మిగతా కొత్త నిబంధనలు అక్టోబర్ 1 నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయి. మరి, నేటి నుంచి అమల్లోకి ఆ మార్పులేంటి? అవి సామాన్యులపై ఎంత వరకు ప్రభావం చూపనున్నాయి? అనే వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

SBI ఏటీఎం ఛార్జీలు :

స్టేట్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (SBI) తమ దగ్గర శాలరీ అకౌంట్స్ ఉన్న ఖాతాదారులకు ఏటీఎం లావాదేవీలపై పరిమితులు విధించింది. ఇతర బ్యాంకుల ATMల నుంచి చేసే నెలవారీ ఫ్రీ ట్రాన్సక్షన్స్​ లిమిట్​ను సగానికి తగ్గించింది. ఇప్పటివరకు ప్రతి నెలా ఇతర బ్యాంకుల ఏటీఎంలలో 10 సార్లు ఫ్రీగా ట్రాన్సక్షన్స్​ నిర్వహించుకునే అవకాశం ఉండేది. అక్టోబరు 1 నుంచి ఆ లిమిట్​ 5 లావాదేవీలకే పరిమితం కానుంది. తాజా మార్పులు అన్ని రకాలు శాలరీ అకౌంట్స్​కు వర్తిస్తాయని ఎస్​బీఐ తెలిపింది. అదే, ఎస్‌బీఐ సొంత ఏటీఎంల ద్వారా జరిపే ట్రాన్సక్షన్స్​పై ఎలాంటి లిమిట్స్ ఉండవు.

LPG ఇ-కేవైసీ :

కేంద్రం ఎల్‌పీజీ వినియోగదారులకు ఇచ్చిన బయోమెట్రిక్‌ ఆధార్‌ అథంటికేషన్ (E-KYC) ప్రక్రియ గడువు సెప్టెంబర్‌ నెలాఖరుతో ముగిసింది. ఈ నేపథ్యంలో అక్టోబరు 1 నుంచి ఇ-కేవైసీ చేయని వారికి రాయితీ రాదు. అంటే మార్కెట్‌ రేటుకే సిలిండర్‌ను కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అక్రమ గ్యాస్‌ కనెక్షన్లను అడ్డుకట్ట వేయడంతో పాటు రాయితీ దుర్వినియోగం కాకుండా చేసేందుకు ఈ ప్రాసెస్​ను తీసుకొచ్చింది ప్రభుత్వం. ఆయిల్ కంపెనీల యాప్‌, గ్యాస్‌ ఏజెన్సీలు, గ్యాస్‌ డీలర్ల వద్ద ఇ-కేవైసీ ప్రక్రియను కంప్లీట్ చేయొచ్చు.

FD కొత్త రూల్స్‌ :

బల్క్ డిపాజిట్లపై (రూ.3కోట్లు, అంతకంటే ఎక్కువ) వడ్డీ రేట్లను వెల్లడించే విషయంలో బ్యాంకులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(RBI). అక్టోబరు 1 నుంచి ఈ తరహా డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లను ప్రతి రోజూ మార్నింగ్ 10 గంటలకల్లా తన వెబ్‌సైట్‌లో ప్రచురించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంది. ఒకే తేదీన స్వీకరించిన డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేటును నిర్ణయించేటప్పుడు బ్యాంకులు కస్టమర్ల మధ్య గానీ, బ్రాంచీల మధ్య గానీ వివక్ష చూపరాదని సూచించింది ఆర్‌బీఐ.

RBI ఏం చేస్తుందో?

అక్టోబర్ 5వ తేదీ నుంచి 7 వరకు ఆర్​బీఐ ద్రవ్య విధాన కమిటీ భేటీ కానుంది. అక్టోబర్ 7వ తేదీన రెపో రేటుపై నిర్ణయం వెలువడనుంది. ప్రస్తుతం రెపో రేటు 5.25శాతం వద్ద ఉంది. ఒకవేళ రెపోరేటు పెంచినట్లయితే డిపాజిట్లపై వడ్డీ కూడా పెరగనుంది. అదే టైమ్​లో రెపోరేటుతో ముడిపడి ఉన్న హోమ్, వెహికల్ లోన్స్ భారం కానున్నాయి.

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సిలిండర్‌ ధరలు పెంపు :

ప్రతి నెలా ఒకటో తారీఖున అంతర్జాతీయ ధరలకు అనుగుణంగా గృహ, కమర్షియల్‌ గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ధరలను సవరిస్తుంటాయి చమురు సంస్థలు. అక్టోబర్‌ 1వ తేదీన నిర్ణయించిన ప్రకారం, గృహ అవసరాలకు వినియోగించే సిలిండర్‌ ధరలను స్థిరంగా ఉంచారు. అదే, ఒక్కో కమర్షియల్‌ సిలిండర్‌పై మాత్రం రూ.62.50 ధర పెంచారు. ప్రస్తుతం నెలకొన్న అంతర్జాతీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో చమురు సంస్థలు గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ ధరలను సవరించాయి.

UPI ట్రాన్సక్షన్స్​పై ఛార్జీలు :

నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా(ఎన్​పీసీఐ) కొన్ని యూపీఐ లావాదేవీలపై ఛార్జీలు విధించేందుకు కొత్త విధానాన్ని ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. కొత్త విధానం ప్రకారం, వ్యక్తి- వ్యాపారుల(P2M) కేటగిరీలో రూ.2వేల పైబడిన ట్రాన్సక్షన్స్​పై 0.4 శాతం మర్చంట్‌ డిస్కౌంట్‌ రేటు (MDR) వర్తించనుంది. అయితే ఇది వ్యాపారి వైపు వర్తించే MDR​ మాత్రమేనని ఎన్​పీసీఐ స్పష్టం చేసింది. అక్టోబరు 15 నుంచి యూపీఐ ట్రాన్సక్షన్స్​పై విధించే ఈ ఛార్జీలు అమల్లోకి రానున్నాయి. చిరు వ్యాపారులకు, వ్యక్తులు చేసే లావాదేవీలకు ఈ ఛార్జీల నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చింది. ఇకపోతే పెట్రోల్‌ పంపులు, ఇన్సూరెన్స్‌ వంటి పేమెంట్స్​కు మాత్రం ఫ్లాట్‌ ఎండీఆర్‌ రూ.5 వర్తిస్తుందని ఎన్​పీసీఐ తెలిపింది.

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