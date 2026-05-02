ETV Bharat / business

బీమా రంగంలో 100 శాతం విదేశీ పెట్టుబడులకు కేంద్రం అనుమతి

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 2, 2026 at 6:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

FDI In Insurance Sector : బీమా రంగంలో ఆటోమేటిక్ రూట్ కింద 100 శాతం విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల (ఎఫ్​డీఐ)ను అనుమతిస్తూ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ శనివారం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.

విదేశీ మారక ద్రవ్య నిర్వహణ నిబంధనలు (రుణేతర సాధనాలు), 2026 (రెండో సవరణ) ప్రకారం, బీమా కంపెనీలు, బ్రోకర్లతో సహా మధ్యవర్తిత్వ సంస్థల్లో ఆటోమేటిక్ రూట్ ద్వారా 100 శాతం విదేశీ పెట్టుబడులకు అనుమతి ఉంటుంది. అయితే ప్రభుత్వ రంగ బీమా సంస్థ అయిన లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్​ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎల్​ఐసీ)లో మాత్రం ఈ విదేశీ పెట్టుబడుల పరిమితిని 20 శాతంగా ఉంచారు.

ఇంతకు ముందు బీమా రంగంలో ఎఫ్​డీఐ పరిమితి 74 శాతం మాత్రమే ఉండేది. దానిని ఆటోమేటిక్ రూట్ కింద 100 శాతానికి పెంచాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం 2025 డిసెంబర్​లో పార్లమెంట్ 'సబ్​కా బీమా సబ్​కీ రక్ష బిల్లు, 2025'ను ఆమోదించింది. దీనికి రాష్ట్రపతి ఆమోదం లభించడంతో చట్టంగా మారింది. 2026 ఫిబ్రవరిలో వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రిత్వశాఖ పరిధిలోని డిపార్ట్​మెంట్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్​ ఇండస్ట్రీ అండ్​ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్​ (డీపీఐఐటీ) బీమా రంగంలో 100 శాతం ఎఫ్​డీఐని నోటిఫై చేసింది.

నోటిఫికేషన్ ప్రకారం
బీమా రంగంలో విదేశీ పెట్టుబడులు కచ్చితంగా 'బీమా చట్టం, 1938'లోని నిబంధనలకు లోబడి ఉండాలి. అలాగే, విదేశీ పెట్టుబడులు స్వీకరించే కంపెనీలు, ఇన్సూరెన్స్​ సంబంధిత కార్యకలాపాలు నిర్వహించడానికి, భారత బీమా నియంత్రణ, అభివృద్ధి సంస్థ (ఐఆర్​డీఏఐ) నుంచి అవసరమైన లైసెన్సులు లేదా అనుమతులు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. అంతేకాదు సదరు బీమా కంపెనీలో ఛైర్మన్​, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్,​సీఈఓ లాంటి కీలక పదవుల్లో కనీసం ఒక్కరైనా భారతీయ పౌరుడు ఉండాలని నిబంధనలు విధించారు.

ఎల్​ఐసీ విషయానికి వస్తే, విదేశీ పెట్టుబడులు అనేవి 'లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్​ కార్పొరేషన్ చట్టం, 1956'లోని నిబంధనలకు లోబడి ఉండాలి. అలాగే బీమా చట్టం, 1938లోని సెక్షన్ 43 ప్రకారం ఎల్​ఐసీకి వర్తించే ఇతర నిబంధనలను కచ్చితంగా లోబడి ఉండాలని నోటిఫికేషన్​లో పేర్కొన్నారు.

కేంద్రం లక్ష్యం ఇదే!
కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశంలో బీమా వ్యాప్తిని పెంచడం, ప్రీమియం ధరలను తగ్గించడం, ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగుపరచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందుకు అనుగుణంగా బీమా రంగంలో ఎఫ్​డీఐ పరిమితిని 75 శాతం నుంచి 100 శాతానికి పెంచుతూ చట్టసవరణ చేయాలని నిర్ణయించింది. అయితే ఈ బిల్లును మరింత పరిశీలన కోసం పార్లమెంటరీ కమిటీకి పంపాలన్న ప్రతిపక్షాల డిమాండ్​తోపాటు, వారు ప్రతిపాదించిన సవరణలను ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది. ఈ బిల్లుపై చర్చ సందర్భంగా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సవరణల వల్ల బీమా రంగంలోకి విదేశీ కంపెనీ మరింత మూలధనాన్ని తీసుకువస్తాయని అన్నారు. అంతేకాదు ఎఫ్​డీఐ పరిమితి పెంపు వల్ల మరిన్ని విదేశీ కంపెనీలు భారత మార్కెట్లోకి వస్తాయని తెలిపారు. గతంలో జాయింట్​ వెంచర్ భాగస్వాములు దొరకని కంపెనీలకు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశమని ఆమె పేర్కొన్నారు. కంపెనీల సంఖ్య పెరగడం వల్ల పోటీ పెరుగుతుందని, తద్వారా ప్రీమియం ధరలు తగ్గుతాయని మంత్రి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు ఆమోదించి పంపిన ఈ బిల్లుకు రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ర వేయడంతో ఇది చట్టంగా మారింది.

కాగా, పెన్షన్ రంగంలోనూ కీలక సంస్కరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఈ రంగంలో విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడి (ఎఫ్‌డీఐ) పరిమితిని 100 శాతానికి పెంచాలని సర్కారు భావిస్తోంది. ఈ మేరకు ప్రతిపాదనతో కూడిన బిల్లును వచ్చే (జులై లేదా ఆగస్టు) పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాల్లోనే ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉందని సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

TAGGED:

INSURANCE SECTOR 100 PC FDI
FEMA RULES AMENDMENT
FDI IN INDIAN INSURANCE SECTOR
100 PC FDI IN INSURANCE SECTOR
FDI IN INSURANCE SECTOR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.