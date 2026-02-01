కేంద్ర బడ్జెట్లో MSMEలకు ఊతం- రూ.10వేల కోట్లతో ప్రత్యేక నిధి
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026- సెమీ కండక్టర్ 2.0 విధానం ప్రారంభం- ఎంఎస్ఎంఈలకు ప్రత్యేక నిధి
Published : February 1, 2026 at 4:09 PM IST
Union Budget 2026 MSME Sector : 2026 బడ్జెట్లో సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమ (ఎంఎస్ఎంఈ)ల కోసం కేంద్రం ప్రత్యేక కార్యాచరణ తీసుకొచ్చింది. రూ.10 వేల కోట్లతో ప్రత్యేక నిధిని కేంద్ర ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు. అలాగే దేశ సెమీ కండక్టర్ రంగం వృద్ధి కోసం ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్ 2.0ను తీసుకురానున్నట్లు చెప్పారు.
ఎంఎస్ఎంఈల అవసరాలను తీర్చేందుకు "కార్పొరేట్ మిత్రాస్" కేడర్ను అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు కేంద్రమంత్రి వెల్లడించారు. వీటిని టైర్ 2, టైర్-3 నగరాల్లో ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు చెప్పారు. ఎంఎస్ఎంఈలకు మద్దతు ఇచ్చేందుకు ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఫండ్కు రూ.4 వేల కోట్లను అదనంగా సమకూరుస్తామని చెప్పారు. ఎంఎస్ఎంఈల నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగం సంస్థలు జరిపే అన్ని కొనుగోళ్లకు ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ డిస్కౌంటింగ్ సిస్టమ్(టీఆర్ఈడీ)ను లావాదేవీల వేదికగా మార్చాలని నిర్ణయించామన్నారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ భాగాల తయారీ పథకాన్ని రూ.40 వేల కోట్ల రూపాయలకు పెంచుతున్నట్లు చెప్పారు.
Union Budget 2026-27 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says," ...i propose to set up rs 10,000 crore msme growth fund to create future champions." pic.twitter.com/tWZKpWMeAV— ANI (@ANI) February 1, 2026
సెమీకండక్టర్ మిషన్ 2.O ప్రారంభం
భారత సెమీకండక్టర్ మిషన్ 2.Oను ప్రారంభించనున్నట్లు కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. 'భారత సెమీకండక్టర్ మిషన్ 1.O దేశ సెమీకండక్టర్ రంగసామర్థ్యాలను విస్తరించింది. దీని ఆధారంగా పరికరాలు, సామగ్రిని ఉత్పత్తి చేయడానికి, పూర్తి-స్టాక్ ఇండియన్ ఐపీని రూపొందించడానికి, సరఫరా గొలుసులను బలోపేతం చేయడానికి ఐఎస్ఎమ్ 2.ఓను ప్రారంభించనున్నాం. సాంకేతికత నైపుణ్యం కలిగిన శ్రామిక శక్తిని అభివృద్ధి చేయడానికి పారిశ్రామిక రంగంలో పరిశోధన, శిక్షణా కేంద్రాలపై కూడా మేము దృష్టి పెట్టాం. ఏప్రిల్ 2025లో రూ.22,919 కోట్ల వ్యయంతో ప్రారంభించాం. ఎలక్ట్రానిక్స్ భాగాల తయారీ పథకానికి నిర్దేశిత లక్ష్యాల కంటే రెట్టింపు పెట్టుబడి హామీలు ఇప్పటికే లభించాయి. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు వ్యయాన్ని రూ.40 వేల కోట్లకు పెంచాలని ప్రతిపాదిస్తున్నాం' అని నిర్మలా సీతారామన్ వివరించారు.
Union Budget 2026-27 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says," ...we will launch india semiconductor mission 2.0 and also focus on industry-led research and training centres to develop tech and skilled workforce." pic.twitter.com/gSAL56Xmql— ANI (@ANI) February 1, 2026
దేశీయ ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు రసాయన పార్కులు
దేశీయ ఉత్పత్తిని పెంచి, దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించేందుకు 3 ప్రత్యేక రసాయన పార్కులను కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కేంద్రమంత్రి తెలిపారు. మొబైల్ తయారీ రంగం ఉత్పత్తి విలువలో 30 రెట్లు పెరుగుదలను నమోదు చేసిందని చెప్పారు. 2015 ఆర్థిక ఏడాది రూ.18 వేల కోట్ల ఉంటే 2025 నాటికి రూ.5.45 లక్షల కోట్లకు పెరిగిందన్నారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక ఏడాది చివరి నాటికి దేశంలో మొబైల్ ఫోన్ల ఉత్పత్తి దాదాపు రూ.6.76 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా వేశారు. ఇందులో రూ.2.7 లక్షల కోట్ల విలువైన ఎగుమతులు కూడా ఉంటాయన్నారు. మూలధన వస్తువుల తయారీకి ఊతమివ్వడానికి రెండు చోట్ల హై-టెక్ టూల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేస్తామని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోటీతత్వ పర్యావరణ వ్యవస్థను సృష్టించేందుకు కంటెయినర్ ఉత్పత్తి కార్పొరేషన్ నెలకొల్పుతామని వెల్లడించారు.
రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ కోసం ప్రత్యేక పథకం
ఖనిజ వనరులున్న రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహం అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. ఏపీ, ఒడిశా, కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాలతో ప్రత్యేక మైనింగ్ మిషన్ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. అరుదైన భూలోహ శాశ్వత అయస్కాంతాల కోసం 2025 నవంబర్లో పథకాన్ని తీసుకొచ్చామని అన్నారు. ఇప్పుడు మైనింగ్, ప్రాసెసింగ్, పరిశోధన, ఉత్పత్తి కోసం ఖనిజ సంపద సమృద్ధిగా ఉన్న ఒడిశా, కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు రాష్ట్రాలలో ప్రత్యేక అరుదైన ఖనిజాల కారిడార్లను ఏర్పాటు చేయడానికి మద్దతు ఇవ్వాలని ప్రతిపాదిస్తున్నామని చెప్పారు.
A scheme for rare-earth permanent magnets was launched in November, 2025. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu in establishing dedicated rare-earth corridors: Hon’ble Finance Minister Smt. @nsitharaman#Budget2026… pic.twitter.com/Kf1Wd4NggQ— Ministry of Heavy Industries (@MHI_GoI) February 1, 2026
