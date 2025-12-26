కంపెనీ అమ్మేసి ఉద్యోగులకు రూ.2వేల కోట్ల బోనస్! ఒక్కొక్కరికీ రూ.4 కోట్ల మేర బెనిఫిట్!
దాదాపు 540 మంది ఉద్యోగులకు ఈ మొత్తం అందేలా ప్లాన్- ఐదేళ్ల కాలంలో ఆ సిబ్బంది ఒక్కొక్కరికీ రూ.4 కోట్ల మేర ఆదాయం
Published : December 26, 2025 at 8:24 PM IST
Fiberbond bonus to employees : సాధారణంగా కొన్ని కంపెనీలు ఉద్యోగులకు పండుగల సమయంలో బహుమతులు, బోనస్లు ప్రకటిస్తుంటాయి. అచ్చం అలానే క్రిస్మస్ వేళ తన ఉద్యోగులకు భారీ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు ఓ కంపెనీ సీఈఓ. ఏకంగా రూ.2000కోట్ల బోనస్ను కేటాయించి ఆశ్చర్యపరిచారు. దాదాపు 540 మంది ఉద్యోగులకు ఈ మొత్తం అందేలా చూశారు. ఇంతకీ ఆ కంపెనీ ఏంటి? ఎవరా సీఈఓ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అమెరికాలోని లూసియానా కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న ఫైబర్బాండ్ సంస్థకు గ్రాహమ్ వాకర్ సీఈఓగా వ్యవహరిస్తున్నారు. తన తండ్రి స్థాపించిన ఈ నిర్మాణ రంగ సంస్థను 1.7 బిలియన్ డాలర్లకు ఇటీవల అమ్మేశారు. అయితే, ఈ విక్రయానికి ముందే కొనుగోలుదారైన ఈటన్ సంస్థకు ఒక షరతు విధించారు. ఇందులో 15 శాతం వాటా (సుమారు రూ.2వేల కోట్లు)ను కొన్నేళ్లుగా ఈ సంస్థలోనే కొనసాగుతోన్న 540 మంది ఉద్యోగులకు కేటాయించాలని స్పష్టం చేశారు. అందుకు ఈటన్ అంగీకరించడంతో రానున్న ఐదేళ్ల కాలంలో ఆ సిబ్బంది ఒక్కొక్కరికీ రూ.4 కోట్ల మేర అందనుంది. ఇప్పటికే అది వారి ఖాతాల్లో జమ కావడం మొదలైంది. ఆ ఉద్యోగులు కొత్త యాజమాన్యం కింద దీర్ఘకాలం ఉద్యోగంలో కొనసాగితే, వారికి అందే మొత్తం ఇంకా పెరగనుంది.
"మొదట ఈ వార్తను ఎవరూ నమ్మలేదు. ఇదంతా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. ఇది మాకు లాటరీనే" అని బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా పనిచేస్తోన్న హెక్టర్ మొరెనో అన్నారు. 1995 నుంచి ఆ సంస్థలో పనిచేస్తోన్న లేసియాకీ, తమకు కేటాయించిన మొత్తం గురించి తెలుసుకొని ఉద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఈ డబ్బుతో తన అప్పులు తీర్చుకుంటానని తెలిపారు. ఇలా ఉద్యోగులు ఒక్కోలా తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గ్రాహమ్ తండ్రి క్లాడ్ వాకర్ ఈ ఫైబర్బాండ్ సంస్థను 1982లో స్థాపించగా, డిసెంబర్ 31న సీఈఓ పదవి నుంచి గ్రాహమ్ దిగిపోనున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ బోనస్ వార్త నెట్టింట్లో వైరల్గా మారింది. దీనిపై "ఇది మంచి క్రిస్మస్ స్టోరీ. ఇలాంటి పెట్టుబడిదారీ విధానం మనకు చాలా అవసరం. ఈ బాస్ తన ఉద్యోగుల్ని కుటుంబంలా భావించారు" అని నెటిజన్లు స్పందిస్తున్నారు.
అంతకుముందు ఓ ఫార్మా కంపెనీ యజమాని కూడా క్రిస్మస్ సందర్భంగా తన ఉద్యోగులకు ఏకంగా కార్లను కానుకగా ఇచ్చారు. హరియాణాకు చెందిన ఎమ్కే భాటియా తన సంస్థను విజయవంతంగా నడిపించిన ఉద్యోగులకు ఇలా కార్లను కానుకగా ఇచ్చి అందరినీ ఆశ్చర్య పరిచారు. ఇందుకు ఆ యజమాని ఇటీవల బాలీవుడ్లో విడుదలైన 'ధురంధర్' సినిమా నుంచి ప్రేరణ పొందినట్లు చెప్పారు.
ఇప్పుడు మాత్రమే కాదు
అయితే ఎమ్కే భాటియా ఇలా కార్లను కానుకగా ఇవ్వడం ఇదే మొదటిసారేం కాదు. ఈ ఏడాది దీపావళికి కూడా ఇలాంటి ఉత్తమ ఉద్యోగులకు కార్లను గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు. కంపెనీలో 'స్టార్ పెర్ఫార్మర్ ఆఫ్ ది ఇయర్'గా నిలిచిన 15 మంది ఉద్యోగులకు అక్టోబర్ 14న కార్లను కానుకగా ఇచ్చారు. టాటా పంచ్, మారుతి గ్రాండ్ విటారా వాహనాలను ఉద్యోగులకు అందించారు. ఈ కార్లను కంపెనీ పేరు మీదే కొని వాటికి ప్రతి నెలా ఫైనాన్స్ చెల్లిస్తారు. అయితే, ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన వాహనాలు కూడా కంపెనీ వద్దే ఉంటాయి. కానీ వాటిని ఉద్యోగులు వివిధ పనులకు ఉపయోగించుకోవచ్చు. కంపెనీ అవసరం కోసం వాటిని వాడితే ఇంధనం ఖర్చును కూడా సంస్థ భరిస్తుంది. వ్యక్తిగతంగా కారును వినియోగిస్తే మాత్రం ఉద్యోగే ఇంధన ఖర్చును పెట్టుకోవాలి.