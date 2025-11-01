ETV Bharat / business

ఫాస్టాగ్ యూజర్లకు బిగ్ అలర్ట్- KYV ప్రాసెస్​పై NHAI కొత్త రూల్స్​

ఫాస్టాగ్ వినియోగదారులకు ఉపశమనం- కేవైవీ ప్రాసెస్ మరింత సులభతరం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 1, 2025 at 6:48 PM IST

Fastag KYV New Rules : నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) ఫాస్టాగ్ యూజర్లకు ఉపశమనం కలిగించే నిర్ణయం తీసుకుంది. నో యువర్ వెహికల్ (KYV) ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసింది. ఫాస్టాగ్ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడం, వినియోగదారులకు నిరంతర, సులభమైన సేవలను అందించడమే లక్ష్యంగా ఎన్​హెచ్ఏఐ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు ఇండియన్ హైవేస్ మేనేజ్ మెంట్ కంపెనీ లిమిటెడ్ మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ఈ సర్క్యులర్​లో ఏముందంటే?

ఇక టోల్ ప్లాజా వద్ద ఆపాల్సిన పనిలేదు
ఇక నుంచి వాహనం విండ్‌ స్క్రీన్‌పై అమర్చిన డివైజ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ (RFID) సాంకేతికతను ఉపయోగించి ఆటోమేటిక్ టోల్ చెల్లింపును అనుమతిస్తుంది. దీంతో వాహనదారులు నగదు లావాదేవీల కోసం టోల్ ప్లాజా వద్ద ఆగాల్సిన అవసరం లేదు.

ఫాస్టాగ్ సేవలకు కొంత సమయం
కేవైవీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయని వాహనాల ఫాస్టాగ్ సేవలు యాక్టివ్​గా ఉంటాయి. ఫాస్టాగ్ సేవలను తక్షణమే నిలిపివేయకుండా కేవైసీ పక్రియను పూర్తి చేసేందుకు వినియోగదారులకు కొంత సమయం ఇస్తారు. ఫాస్టాగ్ యూజర్లకు అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు ఈ మార్పు తీసుకొచ్చారు. ఈ నిర్ణయం కేవైవీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయని వారికి భారీ ఊరట కలిగించనుంది.

సైడ్ ఫొటోలు అవసరం లేదు
అలాగే కేవైవీ ప్రక్రియను పూర్తి చేసేందుకు ఇక నుంచి కార్లు, జీపులు, వ్యాన్‌ల వంటి వాహనాల సైడ్ ఫొటోలు అవసరం లేదు. నంబర్ ప్లేట్, ఫాస్టాగ్ కనిపిస్తున్న వాహనం ముందు వైపు చిత్రాన్ని మాత్రమే అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది.

ఆటోమేటిక్ ఆర్సీ
వినియోగదారులు వాహనం నంబర్, ఛాసిస్ నంబర్ లేదా మొబైల్ నంబర్‌ను ఎంటర్ చేసి 'వాహన్' పోర్టల్ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ (ఆర్సీ) వివరాలను ఆటోమేటిక్‌గా పొందొచ్చు. అలాగే ఒకే మొబైల్ నంబర్‌పై ఒకటి కన్నా ఎక్కువ వాహనాలు రిజిస్టర్ అయి ఉంటే ఏ వాహనానికి కేవైవీ పూర్తి చేయాలో ఎంపిక చేసుకునే అవకాశాన్ని యూజర్లకు కల్పించారు.

ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్స్
కేవైవీ విధానం అమల్లోకి రాకముందు జారీ చేసిన ఫాస్టాగ్స్ యథావిధిగా పనిచేస్తాయి. అయితే కేవైసీకి ముందు జారీ చేసిన ఫాస్టాగ్ దుర్వినియోగం లేదా వదులుగా ఉన్న ట్యాగ్​లకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులు అందకపోతే అవి యాక్టివ్​గా ఉంటాయి. అలాగే కేవైవీని పూర్తి చేయని వినియోగదారులకు ఫాస్టాగ్ జారీ చేసే బ్యాంకుల నుంచి ఎస్ఎంఎస్ నోటిఫికేషన్లు వస్తాయి.

ఫిర్యాదులకు హెల్ప్ లైన్ నంబర్
ఏదైనా కారణం వల్ల డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయడంలో యూజర్లు సమస్యలు ఎదుర్కొంటే ఫాస్టాగ్ జారీచేసే బ్యాంక్ వెంటనే కస్టమర్‌ను సంప్రదించి, కెవైవీ ప్రొసీజర్ పూర్తి చేసేందుకు సాయపడాలి. కేవీవీ సంబంధిత ఫిర్యాదు కోసం నేషనల్ హైవే హెల్ప్‌ లైన్‌ నంబర్ 1033కి కాల్ చేయవచ్చు.

హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ వెబ్‌ సైట్ ప్రకారం
నో యువర్ వెహికల్ (కేవీవీ) అనేది ఫాస్టాగ్ యూజర్లు తమ ఫాస్టా‌గ్‌కు సంబంధించిన నిర్దేశిత ఫొటోలను అప్లోడ్ చేయాల్సిన రెగ్యులేటరీ అవసరం. సరైన వాహనానికి, సరైన నంబర్ వెహికల్​కే ఫాస్టాగ్ జారీ చేశారని నిర్దరించేందుకు ఈ కొత్త కేవైవీ ప్రాసెస్​ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. వాహనం విండ్ షీల్డ్‌పై ఫాస్టాగ్ అంటించారా? లేదా? అనేది సైతం దీని ద్వారా తెలుస్తుంది. ఒకసారి కేవైవీ పూర్తి చేస్తే మూడేళ్ల వరకు అది చెల్లుతుంది. అంటే దాని వ్యాలిడిటీ మూడు సంవత్సరాలు. 3 ఏళ్ల తర్వాత రీ-కేవైవీ పూర్తి చేసుకోవాలి.

ICICI బ్యాంక్ ప్రకారం
ఎన్​హెచ్ఏఐ నిబంధనల ప్రకారం కేవైవీ ధ్రువీకరణను పూర్తి చేయడం తప్పనిసరి. అప్లోడ్ చేసిన అన్ని ఫొటోలు స్పష్టంగా, సరైనవని మీరు నిర్ధరించుకోవాలి. కేవీవీ ఫొటోలను బ్యాంక్​లు ధ్రువీకరిస్తాయి. ఏదైనా దరఖాస్తు బ్యాంక్ అభీష్టానుసారం తిరస్కరణకు గురైతే మీ ఫాస్టాగ్ హాట్‌ లిస్ట్ అయిపోతుంది. అంటే మీరు టోల్ ప్లాజాల్లో మీ ఫాస్టాగ్​ను ఉపయోగించలేరు. అలాగే అధికారులు విధించిన జరిమానాను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత హాట్‌ లిస్ట్ నుంచి మీ ఫాస్టాగ్​ను తొలగించడానికి, మీరు సరైన పత్రాలను మళ్లీ ఆప్లోడ్ చేయాలి. ధ్రువీకరణ పొందిన తర్వాత మీ ఫాస్టాగ్ ను హాట్‌ లిస్ట్ నుంచి తొలగిస్తారు.

