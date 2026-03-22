మీ పేరుపై "నకిలీ సిమ్ కార్డ్స్"! - సింపుల్గా ఇలా గుర్తించి బ్లాక్ చేయండి!
- ఫేక్ సిమ్ కార్డ్స్ విషయంలో అప్రమత్తత అవసరం - ఈజీగా ఎలా గుర్తించాలో సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : March 22, 2026 at 4:03 PM IST
How to Find Sim Cards on My Name : నేటి డిజిటల్ యుగంలో రోజురోజుకూ సైబర్ నేరాలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఇదే క్రమంలో కొందరు మోసగాళ్లు జనాలకు తెలియకుండానే నకిలీ సిమ్ కార్డ్స్ సృష్టిస్తూ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తూ పెద్దమొత్తంలో డబ్బులు కాజేస్తున్నారు. అందుకే, ఫేక్ సిమ్ కార్డ్స్ విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండడం చాలా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవాల్సి రావొచ్చంటున్నారు. మరి, ఇంతకీ మీ ఆధార్ కార్డు మీద ఎన్ని సిమ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయో ఎలా తెలుసుకోవాలి? నకిలీ సిమ్ కార్డులను గుర్తించడమెలాగో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మీ పేరుపై ఉన్న సిమ్ కార్డ్స్ తెలుసుకోండిలా..
- కేంద్ర ప్రభుత్వం మన పేరు మీద ఎన్ని సిమ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి? వాటిలో ఏమైనా ఇల్లీగల్ సిమ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయా? అని గుర్తించేందుకు టాఫ్కాప్ "సంచార్ సాథి"(SANCHAR SAATHI) అనే వెబ్సైట్ను తీసుకొచ్చింది.
- ఇందుకోసం ముందుగా మీ మొబైల్లో గూగుల్ బ్రౌజర్లోకి వెళ్లి సెర్చ్ బార్లో 'Tafcop Sancharsaathi' అని ఎంటర్ చేసి సెర్చ్పై నొక్కండి.
- అప్పుడు ఒక కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో "TAFCOP" అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేస్తే 'Department of Telecommunications' అనే మరో కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
- నెక్ట్స్ కొద్దిగా కిందకు స్క్రోల్ చేస్తే మీ ఫోన్ నంబర్ అడుగుతుంది. అప్పుడు మీరు యూజ్ చేస్తున్న మొబైల్ నంబర్ను అక్కడ నమోదు చేయాలి.
- ఆ తర్వాత స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న క్యాప్చా కోడ్ను ఎంటర్ చేసి కింద కనిపించే 'Validate Captcha' అనే ఆప్షన్పై నొక్కాలి.
- అప్పుడు మీరు ఎంటర్ చేసిన ఫోన్ నంబర్కు ఒక OTP వస్తుంది. దాన్ని అక్కడ నమోదు చేసి "Login"పై క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం మీ పేరు మీద ఎన్ని ఫోన్ నంబర్స్ రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయో అవన్నీ అక్కడ కనిపిస్తాయి. ఇలా సింపుల్గా మీ పేరుపై ఎన్ని సిమ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు.
ఫేక్ సిమ్ కార్డ్స్ ఎలా గుర్తించాలంటే?
- సంచార్ సాథి వెబ్సైట్లో పైన చెప్పిన ప్రాసెస్లో మీ పేరుపై ఉన్న సిమ్ కార్డ్స్ సంఖ్య తెలుసుకుంటారు.
- అందులో మీరు వాడుతున్నవి కాకుండా ఏదైనా కొత్త నంబర్ కనిపిస్తే దాన్ని ఫేక్ సిమ్ కార్డ్గా గుర్తించాలంటున్నారు నిపుణులు.
- ఒకవేళ మీ ఆధార్పై ఎవరైనా ఎక్స్ట్రా సిమ్ కార్డ్ తీసుకున్నట్లు అనుమానం వస్తే వెంటనే సింపుల్గా ఇలా బ్లాక్ చేయండని సూచిస్తున్నారు.
- సిమ్ కార్డ్స్ సంఖ్య డిస్ప్లేలో కనిపిస్తున్నప్పుడు వాటి పక్కన "Not My Number, Not Required, Required" అనే 3 ఆప్షన్లు ఉంటాయి.
- మీరు ఏదైతే నకిలీ సిమ్ కార్డ్గా భావిస్తున్నారో దాన్ని పక్కన ఉన్న చెక్ బాక్స్లో రైట్ టిక్ చేసి, ఆపై "Not My Number" అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం కింద కనిపిస్తున్న "Report" అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి ఫిర్యాదు చేస్తే సరిపోతుంది.
- మీరు రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రభుత్వాధికారులు ఆ నంబర్ను వెరిఫై చేసి బ్లాక్ చేస్తారు.
- అంతే, మీ పేరుపై ఉన్న ఎక్స్ట్రా ఇల్లీగల్ నంబర్ సింపుల్గా బ్లాక్ అయిపోతుంది.
అవసరం లేని నంబర్ డిస్కనెక్ట్ చేయండిలా..
- ఒకవేళ మీకు ఇకపై అవసరం లేని సిమ్ కార్డ్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని సింపుల్గా ఇలా డిస్కనెక్ట్ చేయండని చెబుతున్నారు.
- ఇందుకోసం మీరు వద్దనుకుంటున్న మొబైల్ నంబర్ పక్కన కనిపించే "Not Required" అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి రిపోర్ట్ చేయాలి.
- అదే మీ పేరుపై, మీకు అవసరమైన సిమ్ కార్డులు మాత్రమే ఉంటే అప్పుడు Requiredపై క్లిక్ చేసినా చాలు. లేదంటే క్లిక్ చేయకపోయినా ఏం ఫర్వాలేదు.
- మరి, లేట్ చేయకుండా ఇప్పుడే మీ పేరుపై ఎన్ని సిమ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయో సింపుల్గా ఇలా తెలుసుకోండని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. మీకు తెలియకుండా మీ పేరుపై ఉన్న ఇల్లీగల్ నంబర్ను గుర్తించి బ్లాక్ చేయండి. ఫలితంగా సైబర్ నేరాలకు గురికాకుండా జాగ్రత్తపడొచ్చంటున్నారు.
- ఇక్కడ చెప్పిన ప్రాసెస్ కేవలం మీ పేరుపై ఎన్ని సిమ్ కార్డ్స్ రిజిస్టర్ అయ్యాయో తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే కాకుండా మొబైల్ ఎవరైనా చోరీ చేసినా, పోగొట్టుకున్నా మీ సిమ్ కార్డులను ఇలా బ్లాక్ చేసుకోవచ్చంటున్నారు.
