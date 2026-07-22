"లోన్లు" తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఈ హిడెన్ ఛార్జీల గురించి తెలుసా?
- రుణం తీసుకునేటప్పుడు వడ్డీ రేటు మాత్రమే కాదు - ఈ హిడెన్ ఛార్జీల గురించి కూడా తెలుసుకోవడం మస్ట్!
Published : July 22, 2026 at 3:44 PM IST
Facts About Hidden Charges: ఇల్లు కొనడానికి, పిల్లల చదువు, కొత్త వ్యాపారం, ఎమర్జెన్సీ, కొత్త బైక్/కారు.. ఇలా అవసరం ఏదైనా మెజార్టీ పీపుల్ లోన్లు తీసుకోవడానికే ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తుంటారు. అయితే, రుణం తీసుకునే సమయంలో చాలా మంది కేవలం వడ్డీ రేటునే పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. కానీ లోన్స్పై వడ్డీతోపాటు అనేక రకాల ఛార్జీలు కూడా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ హిడెన్ ఛార్జీల గురించి ముందుగానే తెలుసుకోకపోతే ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ మొత్తం చెల్లించాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే రుణ ఒప్పందంపై సంతకం చేసే ముందు ప్రతి ఖర్చును జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం అవసరం అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే లోన్ విషయంలో అసలు ఏమేమి ఛార్జీలు ఉంటాయో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ప్రాసెసింగ్ ఫీజు: బ్యాంకులు లేదా ఫైనాన్స్ కంపెనీలు లోన్ అప్రూవ్ చేసే ముందు దరఖాస్తును పరిశీలించడం, పత్రాలను ధ్రువీకరించడం, రుణ అర్హతను అంచనా వేయడం వంటి సేవల కోసం ప్రాసెసింగ్ ఫీజు వసూలు చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఇది సాధారణంగా రుణ మొత్తంలో ఒక శాతంగా లేదా స్థిర మొత్తంగా ఉంటుందని, కొన్ని సందర్భాల్లో పండుగ ఆఫర్లు లేదా ప్రత్యేక ప్రచారాల సమయంలో ఈ ఫీజును తగ్గించవచ్చు లేదా పూర్తిగా మాఫీ చేయవచ్చని అంటున్నారు. కాబట్టి రుణం తీసుకునే ముందు దీనిపై స్పష్టత తీసుకోవాలంటున్నారు.
డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ లీగల్ ఛార్జీలు: కొన్ని రకాల రుణాల్లో న్యాయపరమైన పత్రాల పరిశీలన, ఒప్పందాల తయారీ, ఆస్తి హక్కుల ధ్రువీకరణ వంటి ప్రక్రియలకు ప్రత్యేకంగా లీగల్ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తారంటున్నారు. ఇవి చిన్న మొత్తాలుగా కనిపించినా మొత్తం ఖర్చును పెంచే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. కాబట్టి వీటినీ వెరిఫై చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.
టెక్నికల్ లేదా వాల్యుయేషన్ ఛార్జీలు: సాధారణంగా హోమ్ లోన్ లేదా మార్ట్ గేజ్ రుణాల్లో ఆస్తి విలువను అంచనా వేయడానికి నిపుణులను నియమిస్తారని, ఈ సేవకు సంబంధించిన ఖర్చును కూడా రుణగ్రహీతే భరించాల్సి ఉంటుందంటున్నారు. కొన్నిసార్లు ఒకటి కంటే ఎక్కువ సార్లు ఆస్తి అంచనా వేయాల్సి వస్తే అదనపు ఛార్జీలు విధించే అవకాశం ఉందని, వీటినీ పరిశీలించాలని పేర్కొంటున్నారు.
బీమా ప్రీమియం: చాలా సందర్భాల్లో రుణంతోపాటు జీవిత బీమా లేదా రుణ రక్షణ బీమాను సూచిస్తారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది తప్పనిసరి కాకపోయినా, రుణంతో కలిపి బీమా మొత్తాన్ని కూడా జోడిస్తారని, దీని వల్ల రుణ మొత్తం పెరిగి, వడ్డీ కూడా ఎక్కువగా చెల్లించాల్సి రావచ్చని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి బీమా స్వచ్ఛందమా, తప్పనిసరా అనే విషయాన్ని ముందుగానే తెలుసుకోవాలంటున్నారు.
ఆలస్య చెల్లింపు జరిమానా: నిర్ణీత తేదీలో EMI చెల్లించకపోతే ఆలస్య రుసుము లేదా పెనాల్టీ చెల్లించక తప్పదు. ఒకటి లేదా రెండు EMIలు ఆలస్యమైనా మొత్తం రుణ ఖర్చు పెరగడమే కాకుండా క్రెడిట్ స్కోరుపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని, అందువల్ల EMI చెల్లింపులను సమయానికి పూర్తి చేయడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు.
ముందస్తు చెల్లింపు లేదా ప్రీ-క్లోజర్ ఛార్జీలు: లోన్ తీసుకున్నాక చాలా మంది వడ్డీ భారం తగ్గించుకోవాలని రుణాన్ని ముందుగానే చెల్లించాలని భావిస్తారు. అయితే కొన్ని రుణాలపై ముందస్తు చెల్లింపులపై లేదా పూర్తిగా మూసివేయడానికి ప్రత్యేక ఛార్జీలు ఉండవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా కొన్ని వ్యాపార రుణాలు లేదా స్థిర వడ్డీ రేటు రుణాల్లో ఈ నిబంధనలు కనిపిస్తాయని, అందుకే రుణ ఒప్పందంలోని ఈ షరతులను ముందుగానే చదవాలంటున్నారు.
చెక్ బౌన్స్ లేదా ECS విఫలమైనప్పుడు: బ్యాంకు ఖాతాలో తగినంత మొత్తం లేకపోవడం వల్ల EMI చెల్లింపు విఫలమైతే అదనపు జరిమానా చెల్లించాల్సి రావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రతి ఫెయిల్యూర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వేర్వేరుగా ఛార్జీలు విధించే అవకాశం ఉంటుందని, కాబట్టి, EMI తేదీకి ముందే ఖాతాలో తగినంత నగదు మొత్తం ఉండేలా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
స్టేట్మెంట్లు అండ్ ఇతర సేవల ఛార్జీలు: కొన్ని ఆర్థిక సంస్థలు డూప్లికేట్ లోన్ స్టేట్మెంట్, NOC, పత్రాల కాపీలు, ఖాతా వివరాలు లేదా ఇతర ప్రత్యేక సేవలకు కూడా ఫీజులు వసూలు చేస్తాయని, ఈ చిన్న మొత్తాలు కూడా మొత్తం ఖర్చులో భాగమే అంటున్నారు.
రుణం తీసుకునే ముందు ఏం చేయాలి?: లోన్స్కు సంబంధించిన అన్ని ఛార్జీల జాబితాను లిఖితపూర్వకంగా బ్యాంకులు లేదా ఆర్థిక సంస్థలను అడగాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కేవలం తక్కువ వడ్డీ రేటును చూసి నిర్ణయం తీసుకోకూడదని, రుణ ఒప్పందంలోని నిబంధనలను పూర్తిగా చదవాలని సూచిస్తున్నారు. ముందస్తు చెల్లింపు, ఆలస్య చెల్లింపు, బీమా, ఇతర ఛార్జీలపై స్పష్టత తీసుకోవాలని, అవసరమైతే రెండు లేదా మూడు బ్యాంకుల రుణ ఆఫర్లను పోల్చి చూసి ఉత్తమమైనదాన్ని ఎంచుకోవడం మేలని వివరిస్తున్నారు.
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