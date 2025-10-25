రూ.855 కోట్లతో 'రిలయన్స్ ఏఐ వెంచర్'- అందులో ఫేస్బుక్ వాటా 30 శాతం
రిలయన్స్-ఫేస్బుక్ జాయింట్ ఏఐ వెంచర్- అందులో రిలయన్స్ది 70 శాతం వాటా, ఫేస్బుక్ ఓవర్సీస్ది 30 శాతం వాటా- రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్లో వెల్లడి
Published : October 25, 2025 at 3:36 PM IST
Reliance Facebook AI Venture : ఇండియన్ బిలియనీర్ ముకేశ్ అంబానీకి చెందిన రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇప్పుడు కృత్రిమ మేధ సేవల (ఏఐ సర్వీసులు)పై దృష్టి కేంద్రీకరించింది. అందులో భాగంగా త్వరలో రిలయన్స్ ఏఐ వెంచర్ను ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించింది. రిలయన్స్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, మెటాకు చెందిన అనుబంధ సంస్థ ఫేస్బుక్ ఓవర్సీస్, ఐఎన్సీ కలిసి ఈ జాయింట్ వెంచర్ను ప్రారంభించనున్నాయి. ఈ విషయాన్ని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ తన రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్లో పేర్కొంది.
రూ.855 కోట్ల పెట్టుబడితో ప్రారంభించనున్న ఈ జాయింట్ ఏఐ వెంచర్లో రిలయన్స్ ఎంటర్ప్రైజెస్ 70 శాతం వాటా కాగా, మెటా అనుబంధ సంస్థ అయిన ఫేస్బుక్ ఓవర్సీస్ 30 శాతం వాటాను కలిగి ఉంటాయని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ తన రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్లో తెలిపింది.
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కు చెందిన అనుబంధ సంస్థ రిలయన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ లిమిటెడ్. ఇది 025 అక్టోబర్ 24న రిలయన్స్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇంటెలిజెన్స్ లిమిటెడ్ (ఆర్ఈఐఎల్) అనే కొత్త కంపెనీని ప్రారంభించింది. ఈ ఆర్ఈఐఎల్ అనేది ఎంటర్ప్రైజ్ ఏఐ సేవలను అభివృద్ధి చేస్తుంది. మార్కెట్ చేస్తుంది. పంపిణీ చేస్తుంది. అయితే ఈ జాయింట్ వెంచర్ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం నుంచి గానీ, నియంత్రణ సంస్థల నుంచి గానీ ఎలాంటి అనుమతులు అవసరం లేదని రిలయన్స్ తన రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్లో పేర్కొంది.