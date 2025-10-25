ETV Bharat / business

రూ.855 కోట్లతో 'రిలయన్స్​ ఏఐ వెంచర్'​- అందులో ఫేస్​బుక్​ వాటా 30 శాతం

రిలయన్స్​-ఫేస్​బుక్ జాయింట్ ఏఐ వెంచర్​- అందులో రిలయన్స్​ది 70 శాతం వాటా, ఫేస్​బుక్ ఓవర్సీస్​ది 30 శాతం వాటా- రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్​లో వెల్లడి

Reliance Facebook AI Venture
Reliance Facebook AI Venture (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 25, 2025 at 3:36 PM IST

Reliance Facebook AI Venture : ఇండియన్ బిలియనీర్​ ముకేశ్ అంబానీకి చెందిన రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్​ ఇప్పుడు కృత్రిమ మేధ సేవల (ఏఐ సర్వీసులు)పై దృష్టి కేంద్రీకరించింది. అందులో భాగంగా త్వరలో రిలయన్స్​ ఏఐ వెంచర్​ను ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించింది. రిలయన్స్​ ఎంటర్​ ప్రైజెస్​, మెటాకు చెందిన అనుబంధ సంస్థ ఫేస్​బుక్​ ఓవర్సీస్​, ఐఎన్​సీ కలిసి ఈ జాయింట్​ వెంచర్​ను ప్రారంభించనున్నాయి. ఈ విషయాన్ని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్​ తన రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్​లో పేర్కొంది.

రూ.855 కోట్ల పెట్టుబడితో ప్రారంభించనున్న ఈ జాయింట్ ఏఐ వెంచర్​లో రిలయన్స్ ఎంటర్​ప్రైజెస్​​ 70 శాతం వాటా కాగా, మెటా అనుబంధ సంస్థ అయిన ఫేస్​బుక్​ ఓవర్సీస్​ 30 శాతం వాటాను కలిగి ఉంటాయని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్​​ తన రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్​లో తెలిపింది.

రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్​కు చెందిన అనుబంధ సంస్థ రిలయన్స్​ ఇంటెలిజెన్స్​ లిమిటెడ్​. ఇది 025 అక్టోబర్​ 24న రిలయన్స్​ ఎంటర్​ప్రైజ్​ ఇంటెలిజెన్స్​ లిమిటెడ్​ (ఆర్​ఈఐఎల్​) అనే కొత్త కంపెనీని ప్రారంభించింది. ఈ ఆర్​ఈఐఎల్​ అనేది ఎంటర్​ప్రైజ్​ ఏఐ సేవలను అభివృద్ధి చేస్తుంది. మార్కెట్ చేస్తుంది. పంపిణీ చేస్తుంది. అయితే ఈ జాయింట్ వెంచర్ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం నుంచి గానీ, నియంత్రణ సంస్థల నుంచి గానీ ఎలాంటి అనుమతులు అవసరం లేదని రిలయన్స్ తన రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్​లో పేర్కొంది.

