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AI ఎంత పెరిగితే.. ఈ ఉద్యోగాలకు అంత డిమాండ్!

- డేటా సెంటర్​ సెక్యూరిటీ రంగంలో భారీగా వేతనాలు చెల్లిస్తున్న కంపెనీలు - ఏడాదికి బేసిక్​ పేమెంటే రూ.1.38 కోట్లు!

High paying cyber security job
High paying cyber security job (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 13, 2026 at 5:13 PM IST

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High paying cyber security jobs : ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్​తో చాలా ఉద్యోగాలకు ప్రమాదం పొంచి ఉందనే ఆందోళన ఎప్పటినుంచో ఉంది. చాలా వరకు కంపెనీలు ఏఐతో ఉద్యోగులను రీప్లేస్ చేస్తున్నాయి కూడా! అయితే, ఒక సెక్టార్​లో మాత్రం కొత్త ఉద్యోగులను కంపెనీలు నియమించుకుంటున్నాయి. అంతేకాదు, భారీ స్థాయి ప్యాకేజీలను కూడా అందిస్తున్నాయి! ఇంతకీ ఆ ఉద్యోగాలేంటి? ఎందుకు వాటికి డిమాండ్ పెరుగుతోంది? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.

డేటా సెక్యూరిటీ :

ఏఐ ద్వారా పనులు పక్కాగా, వేగంగా పూర్తవుతున్నాయి. ఈ మార్పు కంపెనీలకు ఖర్చులు తగ్గిస్తోంది. ఈ కోణంలో ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్​ కంపెనీలకు ఎంతో మేలు చేస్తోంది. కానీ, ఇదే ఏఐ కంపెనీల మనుగడకే ముప్పుగా మారే ప్రమాదం కూడా పొంచి ఉంది! తాజాగా మెటా సంస్థలోని ప్రముఖ ఇన్​స్టా గ్రామ్ అకౌంట్లు హ్యాక్ అయ్యాయి. ఈ పని AI ద్వారానే చేశారని తెలిసి టెక్​ రంగం ఆశ్చర్యపోయింది. ఆ తర్వాత భయపడింది. ఆ వెంటనే జాగ్రత్తలు తీసుకునే పనిలో పడింది. తమ డేటాను ఎవ్వరూ హ్యాక్​ చేయకుండా ఉండేందుకు డేటా సెంటర్ల భద్రతపై హైరేంజ్​లో దృష్టి సారించాయి. అందుకే.. ఈ డేటా సెంటర్ల సెక్యూరిటీపై భారీస్థాయిలో ఖర్చు చేస్తున్నాయి. ఇందులోని పలు రకాల ఉద్యోగాలకు లక్షలు దాటి కోట్లు కూడా చెల్లిస్తున్నాయట! వార్షిక ప్యాకేజీలో 1.85కోట్ల రూపాయలకు పైగా వేతనం ఇస్తున్నాయట!

సైబర్ ముప్పు :

టెక్నాలజీ ఎంతగా పెరుగుతుంటే.. నేరాలు కూడా అదే స్థాయిలో పెరుగుతున్నాయి. టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొనే సైబర్ నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. దీంతో కంపెనీల అత్యంత ప్రాధాన్యత అంశాల్లో డేటా సెంటర్లు ఉంటున్నాయి. డేటా సెంటర్లపై హ్యాకింగ్, డ్రోన్ దాడులు, గూఢచర్యం వంటివి కంపెనీలను తీవ్ర ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. అందుకే, ఆయా సెంటర్లను సంరక్షించుకునేందుకు బలమైన చర్యలు చేపడుతున్నాయి.

గత ఐదు సంవత్సరాల్లో :

గడిచిన ఐదేళ్లలో డేటా సెంటర్ల సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన పలు విభాగాల్లో ఉద్యోగాలకు ఏకంగా నాలుగు రెట్లు పెరిగినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. డేటా సెంటర్ల భద్రతా ప్రమాణాలను నిర్ధారించడం, రాబోయే ముప్పును ముందే అంచనా వేయడం, వాటిని అడ్డుకునే చర్యలు చేపట్టడం వంటి ఉద్యోగాలు ఈ రంగంలో ఉన్నాయి. ఈ పోస్టులకు భారీస్థాయిలో వేతనం చెల్లిస్తున్నాయి. భారీ జీతాలతోపాటు డెంటల్‌, మెడికల్‌ ఇన్సూరెన్స్‌, పితృత్వ సెలవులు, విజన్‌ ఇన్సూరెన్స్‌, భోజన వసతి వంటి అడిషనల్​ బెనిఫిట్స్​ కూడా కల్పిస్తున్నాయి! ఈ రంగంలోని ఉద్యోగులకు బేసిక్‌ ప్యాకేజీ కింద 1.43లక్షల డాలర్ల నుంచి 1.91లక్షల డాలర్ల వరకు కంపెనీలు చెల్లిస్తున్నాయట. అంటే.. ఇండియన్ కరెన్సీలో ఏడాదికి రూ.1.38కోట్ల నుంచి రూ.1.85కోట్ల వరకు చెల్లిస్తున్నాయి!

ఇండియాలోనూ :

మన దేశంలోనూ డేటా సెంటర్ ఇండస్ట్రీ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. 2019 ఏడాదిలో డేటా సెంటర్ల సామర్థ్యం 350 మెగావాట్లు కాగా.. గత ఏడాది నాటికే 1.5-1.6 గిగావాట్లకు పెరిగిందని అంచనా. దీంతో డేటా సెంటర్ల పరికరాల తయారీ సంస్థలకు డిమాండ్​ పెరుగుతోందని ప్రముఖ ఆర్థిక సేవల సంస్థ నోమురా తెలిపింది. సో.. మొత్తానికి ఏఐ ద్వారా వైట్​ కాలర్​ ఉద్యోగాలకు ముప్పు వాటిల్లుతుంటే, ఏఐకి వాటిల్లబోయే ముప్పును పసిగట్టేందుకు మళ్లీ మనుషులే కావాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అందుకే ఆ ఉద్యోగాలకు డిమాండ్​ పెరుగుతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, ఆ వైపుగా అడుగేస్తారా?

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