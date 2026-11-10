చైనా మహిళతో ఎఫైర్ ఎఫెక్ట్- రూ.18లక్షల కోట్ల సంపద ఆవిరి- పదో స్థానానికి పడిపోయిన ఎన్విడియా సీఈఓ!
Huge Loss Of Nvidia Ceo : చైనా మహిళతో వివాహేతర సంబంధం కారణంగా జెన్సెన్ హువాంగ్ వ్యక్తిగత సంపద భారీగా క్షీణించింది. ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన 30 నిమిషాల్లోనే 70 వేల కోట్లు కోల్పోయారు.
Published : November 10, 2026 at 2:24 PM IST
చైనా మహిళతో వివాహేతర సంబంధం, గూఢచర్యం వార్తలు ఎన్విడియా సీఈఓ జెన్సెన్ హువాంగ్ కొంపముంచాయి. ఆయన వ్యక్తిగత సంపద భారీగా క్షీణించింది. అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లలో సోమవారం ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన 30 నిమిషాల్లోనే 70 వేల కోట్లు కోల్పోగా, బిలియనీర్ల జాబితాలో ఆయన పదో స్థానానికి పడిపోయారు. ఎన్విడియా మార్కెట్ విలువలోనూ 18 లక్షల కోట్లుకు పైగా సంపద ఆవిరైంది.
ప్రపంచ ఏఐ చిప్ తయారీ దిగ్గజం ఎన్విడియా సీఈవో జెన్సెన్ హువాంగ్ను వ్యక్తిగత వివాదాలు, విదేశీ గూఢచర్యం ఆరోపణలు తీవ్రంగా దెబ్బతీశాయి. హువాంగ్ను విదేశీ నిఘావర్గాలు టార్గెట్ చేశాయన్న వార్తలపై స్వతంత్ర విచారణ జరిపిస్తామన్న ఎన్విడియా ప్రకటనతో సోమవారం వాల్ స్ట్రీట్లో కంపెనీ షేర్లు 4.3 శాతం మేర పతనమయ్యాయి. ఈ క్షీణతతో ఎన్విడియా మార్కెట్ విలువలో 18 లక్షల కోట్లుకు పైగా సంపద ఆవిరైంది. జెన్సెన్ హువాంగ్ ఎన్విడియా సీఈఓ మాత్రమే కాకుండా ఏఐ విప్లవంలో కీలక వ్యక్తిగా ఉన్నందున ఆయనపై విచారణ తీవ్రమై పదవికి ముప్పు వస్తే కంపెనీ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందోననే భయం ఎన్విడియా షేర్ల అమ్మకాలకు కారణమైంది.
జెన్సెన్కు 3.5 శాతం వాటా
మరోవైపు సంస్థలో జెన్సెన్ హువాంగ్కు 3.5 శాతం వాటా ఉంది. కంపెనీలో ఆయనే అతిపెద్దవాటాదారు. సోమవారం స్టాక్ మార్కెట్లలో ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన 30 నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఆయన నికర ఆస్తి విలువ 7.4 బిలియన్ డాలర్లు మేర తగ్గి 154.7 బిలియన్ డాలర్లకు పడిపోయిందని ఫోర్బ్స్ గణాంకాలు వెల్లడించాయి. అంటే సుమారు 70వేల కోట్లు మేర ఆయన సంపద తరిగిపోయింది. ఫలితంగా ఫోర్బ్స్ బిలియనీర్ల జాబితాలో 8వ స్థానంలో ఉన్న జెన్సన్ 10వ స్థానానికి పడిపోయారు. బెర్క్షైర్ హాత్వే మాజీ సీఈఓ వారెన్ బఫెట్, ఒరాకిల్ సహవ్యవస్థాపకుడు లారీ ఎలిసన్ ఆయన్ను దాటి ముందుకు వెళ్లిపోయారు.
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల ప్రభావం, డేటా సెంటర్ల నిర్మాణంలో జాప్యం జరగొచ్చన్న భయాలు, మదుపర్ల లాభాల స్వీకరణతో ఎన్విడియా షేర్లు ఇప్పటికే ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో చైనా స్పై అలిస్ హువాంగ్తో ఎఫైర్ను జెన్సెన్ అంగీకరించడం, బోర్డు అంతర్గత విచారణకు ఆదేశించడం, గూఢచర్యం ఆరోపణలు ఆయన భవితవ్యంపై ప్రశ్నలు మదపర్లను కలవరానికి గురిచేశాయి. మరోవైపు ఎన్విడియా సీఈవో వ్యవహారంపై ఎఫ్బీఐ విచారణ జరుపుతున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించారు. తన రిలేషన్షిప్పై భార్య లోరి హువాంగ్కు జెన్సన్ బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పారు. ఇప్పుడు లోరి విడాకుల కేసు పెడితే ఆయనకు మరిన్ని చిక్కులు ఎదురవుతాయి.
మాజీ భార్యకు 70 బిలియన్ డాలర్లు
కాలిఫోర్నియా చట్టాల ప్రకారం దంపతులు విడిపోతున్న సమయంలో వారు వివాహం తర్వాత సంపాదించిన ఆస్తిని ఇద్దరికీ సమానంగా పంచాల్సి ఉంటుంది. ఆ లెక్కన 70 బిలియన్ డాలర్లకుపైగా ఆమెకు అందొచ్చు. గతంలో అమెజాన్ వ్యవస్థాపకుడు జెఫ్ బెజోస్ మాజీ భార్య మెకెంజీ స్కాట్ 35 బిలియన్ డాలర్లు అందుకున్న సెటిల్మెంట్ కంటే ఇది చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. 1985లో వివాహం చేసుకున్న జెన్సెన్, లోరి ప్రస్తుతం విడాకుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు ఎలాంటి సమాచారం లేదు. ఎన్విడియా సీఈఓ భవితవ్యంపై విదేశీ మీడియాలో పలు ఊహాగానాలు వచ్చాయి. జెన్సెన్ హువాంగ్ గూఢచర్య ఉచ్చులో పడినప్పటికీ ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎలాంటి రహస్యాలు లీక్ చేయలేదని తేలితే, ఆయన భవిష్యత్పై ఎలాంటి ఊగిసలాట ఉండదు.
పదవిలో కొనసాగవచ్చు
కానీ కంపెనీ నిబంధనలను కఠినతరం చేయొచ్చని తెలుస్తోంది. బయట నుంచి విమర్శలను తట్టుకునేందుకు ఆయన్ను పదవిలో కొనసాగించొచ్చు. కానీ, సున్నితమైన సమాచార మార్పిడి విషయంలో నిఘా పెరుగుతుందనే అంచనాలున్నాయి. కంపెనీ బోర్డుకు కీలక సమాచారం చెప్పకుండా జెన్సెన్ దాచిపెట్టారని, విరుద్ధ ప్రయోజనాలకు పాల్పడ్డారని తేలితే పదవి నుంచి వైదొలగాల్సిన పరిస్థితి రావొచ్చు. ఎగుమతి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా చైనాకు అధునాత ఏఐ చిప్ల సాంకేతికత లీకైనట్లు తేలితే జెన్సెన్కు క్లిష్ట పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. ఆయన క్రిమినల్ విచారణను ఎదుర్కోవాల్సి రావొచ్చు. ప్రభుత్వం, క్లయింట్లు, పెట్టుబడిదారుల నుంచి ఒత్తిడి పెరిగితే ఎన్విడియా భవిష్యత్ను దృష్టిలోపెట్టుకొని ఆయనే రాజీనామా చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
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