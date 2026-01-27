ETV Bharat / business

భారత్-ఈయూ ట్రేడ్​ డీల్​లో ఏముంది? భారత ప్రజలకు, పరిశ్రమలకు ప్రయోజనమేంటి? అమెరికాకు ఎందుకంత అక్కసు?

రష్యా చమురు అంశాన్ని పక్కకు పెట్టి భారత్‌తో ఈయూ డీల్- ఇరుపక్షాల 99 శాతం ఉత్పత్తులపై సుంకాలకు చెల్లుచీటీ- 'అమెరికా-గ్రీన్‌లాండ్' వ్యవహారంతో ఈయూ వైఖరిలో అనూహ్య మార్పు- భారత్‌తో ట్రేడ్ డీల్‌కు హుటాహుటిన పచ్చజెండా

India EU FTA Highlights
Indian Prime Minister Narendra Modi, center, welcomes European Council President Antonio Costa, left and European Commission President Ursula von der Leyen before their meeting in New Delhi, India, Tuesday, Jan. 27,2026. (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 27, 2026 at 6:21 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

India EU FTA Explained : భారత్, 27 దేశాలతో కూడిన యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) మధ్య చారిత్రక స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం(ఎఫ్‌టీఏ) ఖరారైంది. దీనిపై 2007లో మొదలైన ద్వైపాక్షిక చర్చలు, ఎట్టకేలకు 18 ఏళ్ల తర్వాత ఒక ఫలితాన్ని వచ్చాయి. ఈ డీల్‌‌తో ముడిపడిన చట్టపరమైన ప్రక్రియల పూర్తికి, ఒప్పందం డాక్యుమెంట్లను ఐరోపా దేశాల 24 అధికారిక భాషల్లోకి అనువాదం చేయించడానికి దాదాపు 6 నెలల టైం పడుతుంది. 2026 చివరికల్లా ఒప్పందంపై భారత్, ఈయూ లాంఛనంగా సంతకాలు చేస్తాయి. 2027లో మొదటి రెండు నెలల్లోగా ఎఫ్‌టీఏపై భారత ప్రభుత్వ మంత్రిమండలి, ఐరోపా పార్లమెంటు ఆమోదముద్ర వేస్తాయి. ఆ వెంటనే డీల్ అమల్లోకి వచ్చేస్తుంది. భారత్ కుదుర్చుకున్న ఈ 22వ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందంతో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కలగబోయే ప్రయోజనాలేంటి? భారతీయ మహిళలు, యువత, ప్రొఫెషనల్స్‌, చేతివృత్తులవారికి కలిసొచ్చే అంశాలు ఏమిటి? ఈ ఎఫ్‌టీఏలోని టాప్ పాయింట్స్ ఏమిటి? వాతావరణంలోకి కర్బన ఉద్గారాల విడుదలను తగ్గించేందుకు భారత్‌కు ఈయూ ఎలాంటి సాయం చేయబోతోంది? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

2007 నుంచి 2020 వరకు చర్చలు
స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందంపై భారత్ - ఈయూ చర్చలు 2007లో ప్రారంభమయ్యాయి. 2007 నుంచి 2013 వరకు ఇరుపక్షాల మధ్య వివిధ విడతల్లో చర్చలు జరిగాయి. కానీ మార్కెట్ యాక్సెస్, మేధో సంపత్తి హక్కులు, కార్మిక ప్రమాణాలు, స్థిరమైన అభివృద్ధి వంటి అంశాలపై భిన్నాభిప్రాయాలు రావడంతో అప్పట్లో ఒప్పందం కుదరలేదు. వాహనాలు, మద్య పానీయాలు, స్పిరిట్లపై సుంకాలు, భారత ఐటీ కంపెనీలకు డాటా సెక్యూరిటీ, పబ్లిక్ ప్రొక్యూర్‌మెంట్ వంటి అంశాలపై భారత్, ఈయూ అప్పట్లో విభేదించాయి. మళ్లీ 2016లో ఇరుపక్షాల మధ్య చర్చలు మొదలయ్యాయి. ఈసారి 2020 వరకు పలు విడతల్లో చర్చలు జరిగాయి. కానీ భారత్, ఈయూ ఏకాభిప్రాయాన్ని సాధించలేకపోయాయి. ఫలితంగా డీల్ కుదరలేదు.

సుంకాల బాదుడుతో ఈయూకు ట్రంప్ షాక్‌
మళ్లీ 2022 జూన్‌లో భారత్, ఈయూ ఎఫ్‌టీఏపై చర్చలను మొదలుపెట్టాయి. ఈక్రమంలో 2026 జనవరి 17న జరిగిన ఒక కీలక పరిణామంతో యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాలకు వాస్తవం బోధపడింది. ఆ రోజున అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఈయూలోని డెన్మార్క్ దేశానికి చెందిన గ్రీన్‌లాండ్ ద్వీపాన్ని అమెరికాకు అమ్మేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. లేదంటే డెన్మార్క్‌ సహా 8 ఐరోపా దేశాల వస్తు, ఉత్పత్తులపై 2026 ఫిబ్రవరి 1 నుంచి 10 శాతం సుంకం (టారిఫ్) విధిస్తామని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఈ సుంకాన్ని 2026 జూన్ 1 నుంచి 25శాతానికి పెంచుతామన్నారు. దీంతో తాము కూడా అమెరికాపై సుంకాలు విధిస్తామని ఈయూ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ఈనేపథ్యంలో స్విట్జర్లాండ్‌లోని దావోస్‌లో ప్రపంచ ఆర్థిక ఫోరమ్ (డబ్ల్యూఈఎఫ్) సదస్సుకు హాజరైన ట్రంప్‌తో నాటో కూటమి చీఫ్ మార్క్ ర్యూట్, పలువురు ఐరోపా దేశాల నేతలు చర్చలు జరిపారు. దీంతో జనవరి 21న ట్రంప్ మరో ప్రకటన చేశారు. 8 ఈయూ దేశాలపై 10 శాతం సుంకం విధించే ప్రతిపాదనను రద్దు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. కానీ భవిష్యత్తులో గ్రీన్‌లాండ్‌లోని పలు వ్యూహాత్మక ప్రాంతాల్లో గోల్డెన్ డోమ్ క్షిపణి వ్యవస్థను మోహరించుకునే అవకాశాన్ని అమెరికాకు ఇవ్వాల్సిందే అని ఆయన తేల్చి చెప్పారు.

రష్యా చమురు అంశాన్ని పక్కన పెట్టి మరీ డీల్
అమెరికా ఇచ్చిన షాక్‌తో ఖంగుతిన్న ఈయూ తమ విదేశాంగ, వాణిజ్య, ఆర్థిక విధానాల్లో మార్పులు మొదలుపెట్టింది. రష్యా నుంచి భారత్ ముడి చమురును కొనడంపై అభ్యంతరాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ వచ్చిన ఈయూ స్వరాన్ని మార్చింది. అమెరికాతో గ్యాప్ పెరిగిన నేపథ్యంలో రష్యా చమురు అంశాన్ని పక్కన పెట్టేసి మరీ, భారత్‌తో స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసుకుంది. దీనిపై తాజాగా అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ తన అక్కసును వెళ్లగక్కారు. భారత్‌తో ట్రేడ్ డీల్‌ను కుదుర్చుకోవడం ద్వారా ఐరోపా దేశాలు తమపై యుద్ధానికి తామే నిధులను ఇవ్వబోతున్నాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఉక్రెయిన్‌పై దాడులు చేస్తున్న రష్యాకు ప్రధాన ఆర్థిక వనరుగా భారత్ మారిందన్నారు.

అమెరికా‌తో గ్యాప్- ఈయూకు చేరువ
వాస్తవానికి భారత్‌కు నంబర్ 1 వాణిజ్య భాగస్వామిగా అమెరికా ఉండేది. ఏటా ప్రపంచ దేశాలకు భారత్ చేసే మొత్తం వస్తు, ఉత్పత్తుల ఎగుమతుల్లో దాదాపు 18 శాతం ఒక్క అమెరికా మార్కెట్‌లోకే వెళ్లేవి. కానీ డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండోసారి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అయ్యాక భారత్‌పై ఎడాపెడా సుంకాలను బాదారు. దీంతో అమెరికాకు భారత్ ఎగుమతులు బాగా తగ్గిపోయాయి. భారత్ నుంచి అమెరికాకు ఎక్కువగా ఎలక్ట్రికల్ యంత్రాలు, రత్నాలు, ఆభరణాలు, ఫార్మా ఉత్పత్తులు, న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లు, బాయిలర్లు, మెకానికల్ ఉపకరణాలు, విమానాల ఇంధనం, డీజిల్, ఇనుము, స్టీల్, వస్త్రాలు, దుస్తులు, సేంద్రీయ రసాయనాలు ఎగుమతి అవుతుంటాయి. ఈయూ‌తో స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం కుదరడంతో, ఇప్పుడు ఈ వస్తు, ఉత్పత్తులన్నీ ఎలాంటి సుంకాలు లేకుండా ఈయూ దేశాలకు భారత్ విక్రయించనుంది. తద్వారా అమెరికా వైపు ఏర్పడిన వాణిజ్య లోటును పూడ్చుకోనుంది. భారత ఎగుమతిదారులు చైనాపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఉండదు.

2వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థతో భారత్ జట్టు
ప్రపంచంలో నాలుగో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ భారత్. 2వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈయూ. ఇవి రెండూ కలిసి ప్రపంచ స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తిలో 25 శాతం(మూడింట ఒకవంతు) వాటాను కలిగి ఉంటాయి. ఏటా ప్రపంచ దేశాలకు భారత్ చేసే మొత్తం ఎగుమతుల్లో దాదాపు 17 శాతం వాటా ఈయూ దేశాలదే. ఏటా ఈయూ చేసే ఎగుమతుల్లో భారత మార్కెట్ వాటా దాదాపు 9 శాతం ఉంటుంది. భారత్‌తో అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామిగా ఉన్న ప్రాంతీయ కూటమి ఈయూ. భారత్ నుంచి ఎక్కువగా స్పెయిన్, జర్మనీ, బెల్జియం, పోలాండ్, నెదర్లాండ్స్‌కు వస్తు, ఉత్పత్తులు ఎగుమతి అవుతుంటాయి. 2024-2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్ - ఈయూ ద్వైపాక్షిక వస్తు, ఉత్పత్తుల వాణిజ్యం విలువ రూ.12 లక్షల కోట్లు. వీటిలో భారత ఎగుమతుల విలువ రూ.6.95 లక్షల కోట్లు, దిగుమతుల విలువ రూ.5.56 లక్షల కోట్లు. 2024 - 25లో భారత్ - ఈయూ సేవా రంగ వాణిజ్యం విలువ రూ.7.61 లక్షల కోట్లు. మొత్తంగా చూస్తే, 2024 - 25లో ఈయూతో వాణిజ్యంలో భారత్‌ రూ.1.39 లక్షల కోట్ల వాణిజ్య మిగులును సాధించింది.

ఈ భారతీయ పరిశ్రమలకు మంచిరోజులు
స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం అమల్లోకి వస్తే, దాదాపు 99 శాతం వస్తు, ఉత్పత్తులపై సుంకాలు పూర్తిగా తొలగడం కానీ, బాగా తగ్గడం కానీ జరుగుతుంది. ఈమేరకు ఈయూ కూటమిలోని 27 ఐరోపా దేశాలు, భారత్ తమతమ నియంత్రణ వ్యవస్థలలో మార్పులు, చేర్పులు చేసుకుంటాయి. మొత్తం మీద ఈ ట్రేడ్ డీల్ వల్ల భారత్‌లోని టెక్, ఫార్మా, వాహన, వస్త్ర రంగ కంపెనీలకు లబ్ధి చేకూరనుంది. ఈయూ దేశాలకు భారత్ ప్రధానంగా డీజిల్, విమాన ఇంధనం, స్మార్ట్‌ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులు, వస్త్రాలు, యంత్రాలు, కంప్యూటర్లు, సేంద్రీయ రసాయనాలు, ఇనుము, ఉక్కు, రత్నాలు, ఆభరణాలు, ఫార్మా ఉత్పత్తులు, వాహన విడిభాగాలను ఎగుమతి చేస్తోంది. ప్రస్తుతం భారతీయ వస్త్రాలు, దుస్తులపై 12 నుంచి 16 శాతం దాకా సుంకాలను ఈయూ దేశాలు విధిస్తున్నాయి. దీనివల్ల అక్కడి మార్కెట్‌లో భారతీయ వస్త్రాలు, దుస్తుల ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఫలితంగా చౌకగా లభిస్తున్న బంగ్లాదేశ్, వియత్నాం వస్త్ర ఉత్పత్తులతో భారత్ పోటీ పడలేకపోతోంది. స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చాక, ఈ పరిస్థితి మారుతుంది. భారత వస్త్ర, ఉత్పత్తులు చౌకగా ఐరోపా దేశాల్లో లభిస్తాయి. వ్యాపార సేవలు, టెలీ కమ్యూనికేషన్లు, ఐటీ, రవాణా సేవలను ఈయూ దేశాలకు భారత కంపెనీలు అందిస్తుంటాయి. ఈ విభాగాల్లోనూ ఇకపై భారత్ మరింత బలపడనుంది. భారతీయ కంపెనీలకు ఈయూలో అవకాశాలు పెరగనున్నాయి. వెరసి, ఎగుమతి వ్యాపారం ద్వారా భారత్‌కు వచ్చే విదేశీ మారక ద్రవ్యం మరింత పెరుగుతుంది.

భారతీయ కస్టమర్లకు గుడ్ న్యూస్
ఈయూ దేశాల నుంచి భారత్‌కు ప్రధానంగా యంత్రాలు, కంప్యూటర్లు, టర్బో జెట్లు, మొబైల్ ఫోన్ల విడిభాగాలు, ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్లు, ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులు, విమానాలు, వైద్య పరికరాలు, శాస్త్రీయ ఉపకరణాలు, ముడి వజ్రాలు, సేంద్రీయ రసాయనాలు, ప్లాస్టిక్స్, ఇనుము, ఉక్కు, కార్లు, వాహన విడిభాగాలు సప్లై అవుతుంటాయి. ఎఫ్‌టీఏ అమల్లోకి వచ్చాక వీటిలో చాలావరకు వస్తు, ఉత్పత్తులపై భారత్ సుంకాలను విధించదు. ఫలితంగా ఈ కేటగిరీల ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ తక్కువ ధరలకే భారత మార్కెట్లో లభిస్తాయి. ఈ అంశం భారత కస్టమర్లకు కలిసొస్తుంది. ఈయూ దేశాలు భారత సంస్థలకు ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ సేవలు, టెలీ కమ్యూనికేషన్ సేవలు, ఐటీ సేవలను కూడా అందిస్తుంటాయి. ట్రేడ్ డీల్ ప్రభావంతో వచ్చే ఏడాది నుంచి ఈసేవలను మరింత సరసంగా భారతీయ కంపెనీలు పొందొచ్చు.

వైన్ ట్రేడ్ : ఇరుపక్షాలకూ అవకాశాలు
మద్యపానీయాల (వైన్) తయారీ, ఎగుమతి విభాగాల్లోనూ ఈయూ దేశాలు, భారత్ పనిచేస్తున్నాయి. 2023-2024 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈయూ దేశాలకు భారత్ రూ.13.75 కోట్లు విలువైన మద్యాన్ని ఎగుమతి చేసింది. ఇక ఇదే సమయంలో రూ.595 కోట్లు విలువైన బ్లెండెడ్ కేటగిరీ విస్కీ, వోడ్కా, బ్రాందీ, లిక్కర్లను ఈయూకు భారత్ సప్లై చేసింది. అదే ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈయూ నుంచి భారత్‌కు రూ.3,782 కోట్లు విలువైన వైన్ ఉత్పత్తులు వచ్చాయి. ఇక అదే సమయంలో రూ.204 కోట్లు విలువైన బ్లెండెడ్ కేటగిరీ విస్కీ, వోడ్కా, బ్రాందీ, లిక్కర్లను భారత్‌కు ఈయూ సప్లై చేసింది. తాజా ట్రేడ్ డీల్ వల్ల భారత్‌లో ఐరోపా దేశాల మద్యం బ్రాండ్ల ధరలు తగ్గనున్నాయి. ఐరోపా దేశాల్లో భారత మద్యం బ్రాండ్ల మార్కెట్ వాటా పెరగనుంది.

ఎఫ్‌టీఏతో ఎఫ్‌డీఐలకు రెక్కలు
స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం వల్ల భారత మార్కెట్‌పై, ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఈయూ దేశాల వైఖరిలో పెనుమార్పు రానుంది. దీనివల్ల ఐరోపా దేశాల నుంచి భారత మార్కెట్‌లోకి విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల (ఎఫ్‌డీఐ) ప్రవాహం పెరగనుంది. 2000 సంవత్సరం ఏప్రిల్ నుంచి 2024 సెప్టెంబరు మధ్యకాలంలో ఈయూ దేశాల నుంచి భారత్‌లోకి దాదాపు రూ.10 లక్షల కోట్లు విలువైన ఎఫ్‌డీఐలు వచ్చాయి. యావత్ ప్రపంచ దేశాల నుంచి భారత్‌కు వస్తున్న మొత్తం ఎఫ్‌డీఐలలో ఈయూ ఎఫ్‌డీఐల వాటా 16.6 శాతం ఉండటం విశేషం. వీటి విలువ దాదాపు రూ.64 లక్షల కోట్లు ఉంటుంది. ఇక ఈయూ దేశాలకు చెందిన దాదాపు 6వేల కంపెనీలు భారత్‌లో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. ఇక 2000 ఏప్రిల్ నుంచి 2024 మార్చి మధ్యకాలంలో భారత్ నుంచి ఈయూ దేశాల్లోకి దాదాపు రూ.3.66 లక్షల కోట్లు విలువైన ఎఫ్‌డీఐలు వెళ్లాయి. భారత్‌కు అత్యధికంగా ఎఫ్‌డీఐలు అందిస్తున్న ఈయూ దేశాల జాబితాలో నెదర్లాండ్స్, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్, బెల్జియం, ఇటలీ, స్వీడన్, డెన్మార్క్, పోలాండ్ ఉన్నాయి.

భారత్​-ఈయూ ట్రేడ్ డీల్​ వల్ల- లగ్జరీ కార్ల ధరలు నిజంగానే తగ్గుతాయా?

'దేశ చరిత్రలోనే ఇది అతిపెద్ద స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం'- భారత్​, EU డీల్​పై ప్రధాని మోదీ

TAGGED:

INDIA EU FTA DEAL 2026
INDIA EU TRADE DEAL HIGHLIGHTS
FTA AGREEMENT TARIFFS ANALYSIS
INDIA EU FTA HIGHLIGHTS
INDIA EU FTA EXPLAINED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.