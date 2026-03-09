ETV Bharat / business

వాట్సాప్ యూజర్లకు అలర్ట్ - సిమ్ కార్డు లేకపోతే 'సేవలు' బంద్!

సైబర్ నేరాల అడ్డుకట్టకు కేంద్రం కీలక నిర్ణయం - 'సిమ్​ బైండింగ్' పేరుతో కొత్త నిబంధనలు!

Whatsapp
Whatsapp (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 9, 2026 at 11:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Whatsapp SIM Binding New Rules : నేటి డిజిటల్ యుగంలో చేతిలో స్మార్ట్​ఫోన్​, అందులో వాట్సాప్ రోజువారీ జీవతంలో తప్పనిసరి అయిపోయాయి. మారిన టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త పంథాను ఎంచుకుంటున్న సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రస్తుతం వాట్సాప్​ను దోపిడీకి వినియోగించుకుంటున్నారు. వాట్సాప్ యూజర్లు ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా వారి ఫోన్లలోకి చొరబడి అకౌంట్​ను హ్యాక్ చేసి అందులోని సమాచారం ఆధారంగా బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి డబ్బులు దోచేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పెరిగిన సైబర్ నేరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కేంద్ర టెలికాం శాఖ మార్చి 1, 2026 నుంచి కొత్త సిమ్ బైండింగ్ రూల్స్ తీసుకొచ్చింది. ఇంతకీ, అసలేంటి ఈ సిమ్ బైండింగ్ రూల్స్? వీటిని ఎందుకు తీసుకొచ్చారు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

సిమ్ బైండింగ్ అంటే ఏమిటి?

మీరు ఏదైనా ఒక ఫోన్​లో వాట్సాప్ వాడుతున్నట్లయితే మీ నంబర్​కు లింక్ అయి ఉన్న సిమ్ కార్డ్ కచ్చితంగా ఆ మొబైల్​లో ఉండాలి. ఇంతకుముందు వాట్సాప్ క్యూఆర్​ కోడ్​ను స్కాన్ చేసి ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఫోన్స్​లో అదే వాట్సాప్ అకౌంట్​ను వాడడానికి అవకాశం ఉండేది. అలాగే, సిమ్ లేకుండా ఓటీపీ వెరిఫికేషన్​తో లాగిన్ అయ్యి వైఫైతో వాట్సాప్​ను వాడుతుండేవారు. కానీ, ఇటీవల కేంద్ర టెలికాం శాఖ తీసుకొచ్చిన కొత్త రూల్స్ ప్రకారం ఇకపై అలా వాడటానికి ఆస్కారం లేదు. ఎవరైనా సిమ్ లేకుండా వాట్సప్‌ వాడుతుంటే ఆ ఫోన్లలో యాప్‌ నిలిచిపోతుంది. అలాగే, వాట్సప్‌ వెబ్‌ కూడా ప్రతి మూడు నుంచి ఆరు గంటలకు ఒకసారి ఆటోమేటిక్‌గా లాగౌట్‌ అయిపోతుంది. మళ్లీ యూజ్​ చేయాలంటే క్యూఆర్‌ కోడ్‌ ద్వారా మొబైల్‌ సిమ్‌తో లాగిన్‌ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. వాట్సాప్ ఒక్కటే కాకుండా టెలిగ్రామ్, సిగ్నల్, అరట్టై వంటి కమ్యూనికేషన్ యాప్స్​నకు ఈ నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.

మీకు వచ్చే SMS చివర "ఈ అక్షరాలు" ఉంటున్నాయా? - సైబర్ స్కామ్​కు ఆస్కారం!

వాట్సప్, టెలిగ్రామ్, సిగ్నల్, అరట్టై వంటి కమ్యూనికేషన్‌ యాప్స్‌ దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు మార్చి 1 నుంచి కేంద్రం ఈ కొత్త రూల్స్ తీసుకొచ్చింది. ఈ యాప్స్‌ వినియోగానికి సిమ్‌ కార్డు బైండింగ్‌ను తప్పనిసరి చేస్తూ టెలికాం విభాగం (డాట్‌) ఇటీవల ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం.. ఫోన్‌లో సిమ్‌కార్డు లేకపోయినా లేదా సిమ్‌ తొలగించినా యాప్‌ సేవలు ఆటోమేటిక్‌గా నిలిచిపోతాయి. అలాగే, వీటిని వెబ్​బ్రౌజర్​లో యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే ప్రతి 6 గంటలకు ఒకసారి లాగౌట్‌ అవుతుంది. మళ్లీ సేవలు పొందాలంటే క్యూఆర్‌ కోడ్‌ ద్వారా మొబైల్‌ సిమ్‌తో లాగిన్‌ అవ్వాల్సి ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.

నిన్న మొన్నటి వరకు యాప్ ఇన్‌స్టలేషన్‌ అప్పుడే సిమ్‌కార్డును ధ్రువీకరించుకునేవారు. ఆ తర్వాత డివైజ్‌ నుంచి సిమ్‌కార్డును తొలగించినా, డీయాక్టివేట్‌ చేసినా సేవలు మాత్రం కంటిన్యూ అయ్యేవి. దాంతో ఇతర దేశాల్లో ఉండే సైబర్‌ నేరగాళ్లు యాప్స్‌ను వినియోగించుకోవడానికి వీలుగా ఉండేది. అయితే, ఇటీవల తీసుకొచ్చిన కొత్త సిమ్‌ బైండింగ్‌ రూల్​ వల్ల అది అసాధ్యమవుతుంది. ఫలితంగా మోసపూరిత కార్యకలాపాలు తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుందని సైబర్‌ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

ప్రస్తుత రోజుల్లో పెరిగిన సైబర్ నేరాలను అరికట్టాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ కొత్త సిమ్ బైండింగ్ రూల్స్​ను స్ట్రిక్ట్​గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఈ రూల్స్ వల్ల మీ డీటెయిల్స్​ను మిస్ యూస్ చేసి మీ పేరు మీద ఇంకెవరో డూప్లికేట్ సిమ్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు. ఫలితంగా సైబర్ నేరాల బారిన పడకుండా రక్షించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు టెలికాం విభాగం(DoT) అధికారులు.

మీ పాన్​ కార్డుపై ఇతరులు లోన్​ తీసుకునే అవకాశం! - స్టేటస్​ను ఇలా చెక్​ చేసుకోండి!

"క్రెడిట్ కార్డు" వాడుతున్న వ్యక్తి చనిపోతే - దానిపై ఉన్న బిల్లు ఎవరు కట్టాలి?

TAGGED:

WHATSAPP NEW RULE
NEW RULE FOR WHATSAPP IN INDIA
CYBER FRAUD
వాట్సాప్ సిమ్ బైండింగ్ రూల్
WHATSAPP SIM BINDING NEW RULE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.