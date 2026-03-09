వాట్సాప్ యూజర్లకు అలర్ట్ - సిమ్ కార్డు లేకపోతే 'సేవలు' బంద్!
సైబర్ నేరాల అడ్డుకట్టకు కేంద్రం కీలక నిర్ణయం - 'సిమ్ బైండింగ్' పేరుతో కొత్త నిబంధనలు!
Published : March 9, 2026 at 11:20 AM IST
Whatsapp SIM Binding New Rules : నేటి డిజిటల్ యుగంలో చేతిలో స్మార్ట్ఫోన్, అందులో వాట్సాప్ రోజువారీ జీవతంలో తప్పనిసరి అయిపోయాయి. మారిన టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త పంథాను ఎంచుకుంటున్న సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రస్తుతం వాట్సాప్ను దోపిడీకి వినియోగించుకుంటున్నారు. వాట్సాప్ యూజర్లు ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా వారి ఫోన్లలోకి చొరబడి అకౌంట్ను హ్యాక్ చేసి అందులోని సమాచారం ఆధారంగా బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి డబ్బులు దోచేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పెరిగిన సైబర్ నేరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కేంద్ర టెలికాం శాఖ మార్చి 1, 2026 నుంచి కొత్త సిమ్ బైండింగ్ రూల్స్ తీసుకొచ్చింది. ఇంతకీ, అసలేంటి ఈ సిమ్ బైండింగ్ రూల్స్? వీటిని ఎందుకు తీసుకొచ్చారు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
సిమ్ బైండింగ్ అంటే ఏమిటి?
మీరు ఏదైనా ఒక ఫోన్లో వాట్సాప్ వాడుతున్నట్లయితే మీ నంబర్కు లింక్ అయి ఉన్న సిమ్ కార్డ్ కచ్చితంగా ఆ మొబైల్లో ఉండాలి. ఇంతకుముందు వాట్సాప్ క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసి ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఫోన్స్లో అదే వాట్సాప్ అకౌంట్ను వాడడానికి అవకాశం ఉండేది. అలాగే, సిమ్ లేకుండా ఓటీపీ వెరిఫికేషన్తో లాగిన్ అయ్యి వైఫైతో వాట్సాప్ను వాడుతుండేవారు. కానీ, ఇటీవల కేంద్ర టెలికాం శాఖ తీసుకొచ్చిన కొత్త రూల్స్ ప్రకారం ఇకపై అలా వాడటానికి ఆస్కారం లేదు. ఎవరైనా సిమ్ లేకుండా వాట్సప్ వాడుతుంటే ఆ ఫోన్లలో యాప్ నిలిచిపోతుంది. అలాగే, వాట్సప్ వెబ్ కూడా ప్రతి మూడు నుంచి ఆరు గంటలకు ఒకసారి ఆటోమేటిక్గా లాగౌట్ అయిపోతుంది. మళ్లీ యూజ్ చేయాలంటే క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా మొబైల్ సిమ్తో లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. వాట్సాప్ ఒక్కటే కాకుండా టెలిగ్రామ్, సిగ్నల్, అరట్టై వంటి కమ్యూనికేషన్ యాప్స్నకు ఈ నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.
మీకు వచ్చే SMS చివర "ఈ అక్షరాలు" ఉంటున్నాయా? - సైబర్ స్కామ్కు ఆస్కారం!
వాట్సప్, టెలిగ్రామ్, సిగ్నల్, అరట్టై వంటి కమ్యూనికేషన్ యాప్స్ దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు మార్చి 1 నుంచి కేంద్రం ఈ కొత్త రూల్స్ తీసుకొచ్చింది. ఈ యాప్స్ వినియోగానికి సిమ్ కార్డు బైండింగ్ను తప్పనిసరి చేస్తూ టెలికాం విభాగం (డాట్) ఇటీవల ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం.. ఫోన్లో సిమ్కార్డు లేకపోయినా లేదా సిమ్ తొలగించినా యాప్ సేవలు ఆటోమేటిక్గా నిలిచిపోతాయి. అలాగే, వీటిని వెబ్బ్రౌజర్లో యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే ప్రతి 6 గంటలకు ఒకసారి లాగౌట్ అవుతుంది. మళ్లీ సేవలు పొందాలంటే క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా మొబైల్ సిమ్తో లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
నిన్న మొన్నటి వరకు యాప్ ఇన్స్టలేషన్ అప్పుడే సిమ్కార్డును ధ్రువీకరించుకునేవారు. ఆ తర్వాత డివైజ్ నుంచి సిమ్కార్డును తొలగించినా, డీయాక్టివేట్ చేసినా సేవలు మాత్రం కంటిన్యూ అయ్యేవి. దాంతో ఇతర దేశాల్లో ఉండే సైబర్ నేరగాళ్లు యాప్స్ను వినియోగించుకోవడానికి వీలుగా ఉండేది. అయితే, ఇటీవల తీసుకొచ్చిన కొత్త సిమ్ బైండింగ్ రూల్ వల్ల అది అసాధ్యమవుతుంది. ఫలితంగా మోసపూరిత కార్యకలాపాలు తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుందని సైబర్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ప్రస్తుత రోజుల్లో పెరిగిన సైబర్ నేరాలను అరికట్టాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ కొత్త సిమ్ బైండింగ్ రూల్స్ను స్ట్రిక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఈ రూల్స్ వల్ల మీ డీటెయిల్స్ను మిస్ యూస్ చేసి మీ పేరు మీద ఇంకెవరో డూప్లికేట్ సిమ్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు. ఫలితంగా సైబర్ నేరాల బారిన పడకుండా రక్షించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు టెలికాం విభాగం(DoT) అధికారులు.
మీ పాన్ కార్డుపై ఇతరులు లోన్ తీసుకునే అవకాశం! - స్టేటస్ను ఇలా చెక్ చేసుకోండి!
"క్రెడిట్ కార్డు" వాడుతున్న వ్యక్తి చనిపోతే - దానిపై ఉన్న బిల్లు ఎవరు కట్టాలి?