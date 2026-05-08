"డిజిటల్ పేమెంట్స్" చేస్తున్నారా? - హిడెన్ ఛార్జీలు గమనించకపోతే మోసపోతారు!

-పెరిగిన ఆన్​లైన్ చెల్లింపులు - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే నష్టపోవడం గ్యారెంటీ అంటున్న నిపుణులు!

Published : May 8, 2026 at 2:04 PM IST

Online Payments Hidden Charges : నేటి టెక్నాలజీ యుగంలో రోజు రోజుకి డిజిటల్ చెల్లింపుల వాడకం బాగా పెరిగిపోతుంది. డిజిటల్ విప్లవం పుణ్యమా అని బ్యాంకింగ్ సేవలు మన అరచేతిలోకి వచ్చేశాయి. ముఖ్యంగా యూపీఐ వాడకం వచ్చాక ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకుల చుట్టూ తిరిగే పని లేకుండా ఇంటర్నెట్ ఉంటే చాలు చిటికెలో మొబైల్ నుంచి చెల్లింపులు చేసేస్తున్నారు. చిన్న బడ్డీ కొట్టు నుంచి పెద్ద షాపింగ్‌ మాల్స్‌ వరకు బిల్లు కట్టడం కోసం ఆన్​లైన్ చెల్లింపు విధానానికే మొగ్గు చూపుతున్నారు మెజార్టీ పీపుల్. ఆన్​లైన్ చెల్లింపు విధానాలు ప్రజలకు అనేక విధాలుగా మేలు చేస్తున్నాయి. ప్రధానంగా జనాలకు చిల్లర సమస్య తీరిపోయింది. నగదు కోసం ఏటీఎంల వద్ద వరుసల్లో నిల్చునే పరిస్థితులు తగ్గిపోయాయి.

అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఏదైనా యూపీఐ యాప్​ ద్వారా మీ అవసరానికి క్షణాల్లోనే మనీ ట్రాన్సక్షన్ చేసుకోవచ్చు. అదే స్థాయిలో యాప్​లలో వినియోగదారులను మోసగించే విధానాలూ పెరిగిపోతున్నాయి. ఆన్‌లైన్‌ పేమెంట్‌ వేదికల్లో మోసపూరిత విధానాల పట్ల ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు, నిబంధనలు అమలు చేస్తున్నప్పటికీ అవి ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. మాయమాటలు, గందరగోళపరిచే డిజైన్లతో దాచిన ఛార్జీల భారాన్ని మోపుతూ వినియోగదారులను మోసగిస్తున్న తీరు జనాలను ఆందోళనకు గురిచేస్తోందంటున్నారు నిపుణులు. మీరూ ఆన్​లైన్ పేమెంట్స్ ఎక్కువగా చేస్తున్నట్లయితే ఇలాంటి వాటి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. అసలు, హిడెన్ ఛార్జీలు ఏవిధంగా ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నాయి? వాటి నుంచి రక్షణ పొందాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

అదృశ్య ఛార్జీలు : ఆన్​లైన్ చెల్లింపులు చేసేవారిలో ఎక్కువ మంది అదృశ్య ఛార్జీలు(Hidden Charges) బారిన పడుతున్నారు. పెద్ద నగరాల నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాల వరకూ అందరినీ ఈ ఛార్జీల సమస్య వేధిస్తోందంటున్నారు నిపుణులు.

ఆఫర్లు ఆశ చూపడం : మనీ పే చేయడానికి ముందు ఆకర్షణీయమైన నగదు వెనక్కి లేదా ఇతర బెనిఫిట్స్ లభిస్తాయని జనాలను ఆకర్షిస్తుంటారు. తీరా ట్రాన్సక్షన్ కంప్లీట్ అయ్యాక వాటిని అమలు చేయకుండా మోసగిస్తున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ : యూపీఐ ద్వారా బ్యాంకు అకౌంట్​ ఒకసారి యాప్‌నకు యాడ్ చేసిన తర్వాత, దాన్ని డీలింక్‌(తొలగించడం) చేయడం కత్తిమీద సాములాగా మారుతుందంటున్నారు. దాదాపు 68 శాతం మంది వినియోగదారులు ఇందులో చిక్కుకుపోతున్నారని సూచిస్తున్నారు.

డిజైన్లతో : యాప్‌ డిజైన్‌ను ఉద్దేశపూర్వకంగా గందరగోళంగా మార్చి, వినియోగదారులు తాము కొనకూడదనుకున్న సేవలు లేదా ప్రొడక్ట్స్ వైపు వారిని మళ్లేలా చేస్తున్నారంటున్నారు.

ఇవి మాత్రమే కాకుండా కొన్నిసార్లు మనకు ట్రాన్సక్షన్స్​లో ఏమాత్రం తెలియకుండానే బీమా, విరాళాలు, లేదా టిప్స్‌ వంటి అదనపు ఛార్జీలు బిల్లుకు యాడ్ అవుతుంటాయి. వీటిని చూసుకోకపోతే మోసపోయినట్లేనని హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. యాప్​లోని సేవలు వాడుకోవాలంటే కచ్చితంగా మొబైల్​లో ఉన్న నంబర్లన్నింటినీ పంచుకోవాలని ఒత్తిడి చేయడం, వాలెట్లలోని డబ్బులను నిలిపివేయడం వంటి ఇబ్బందులు చాలా మందికి ఎదురవుతుంటాయని చెబుతున్నారు.

అదనపు ఛార్జీల నుంచి రక్షణ ఎలా పొందాలంటే?

  • ఆన్​లైన్ చెల్లింపుల విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా అదనపు ఛార్జీల భారం నుంచి తప్పించుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అలాంటి వాటిల్లో కొన్నింటిని ఇప్పుడు చూద్దాం.
  • రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(ఆర్​బీఐ) తాజాగా ఈ-మాండేట్‌ నిబంధనలను అప్​డేట్ చేసింది. మారిన రూల్స్ ప్రకారం.. మీరు నెలవారీ చెల్లింపులను (రికరింగ్‌ పేమెంట్స్‌) ఎప్పుడైనా నిలిపివేయడం, రద్దు చేసుకునే పూర్తి హక్కును కలిగి ఉంటారంటున్నారు నిపుణులు.
  • మీ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు డెబిట్‌ అయ్యే ముందు కచ్చితంగా ఫోన్​కు వచ్చే మెసేజ్​లను ఒకటికి రెండు సార్లు గమనించాలి. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, వినియోగదారుల కన్ఫర్మేషన్(ధ్రువీకరణ) లేకుండా డబ్బులు డెబిట్‌ చేసేందుకు వీల్లేదు. ఇది ఆఫర్ల పేరుతో జరిగే మోసాలను అరికట్టేందుకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు.
  • అలాగే, మీరు ఏదైనా బిల్లు కట్టేటప్పుడు అందులో మీకు తెలియకుండానే బీమా, విరాళాలు, ఇతర అదనపు ఛార్జీలు ఏమైనా కలుస్తున్నాయా అని ముందే ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకోవాలి. అన్నీ చెక్ చేసుకున్నాకే పేమెంట్ చేయడం మంచిదంటున్నారు.
  • ఇప్పటికే సెంట్రల్‌ కన్జూమర్‌ ప్రొటెక్షన్‌ అథారిటీ (సీసీపీఏ) డిజిటల్‌ చెల్లింపుల వేదికల్లో ఉన్న 13 రకాల రుసుములు, ఇతర మోసాలను గుర్తించి, నిషేధం విధించింది. కాబట్టి, యాప్​లు మిమ్మల్ని మోసగించినా, బలవంతపు రుసుములు విధించినా సంబంధిత అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయొచ్చని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

