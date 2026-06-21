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మీ దగ్గర "క్రెడిట్ కార్డు" ఉందా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోకపోతే అప్పుల్లోకే!

'క్రెడిట్ కార్డు' వాడుతున్నారా? - వీటి గురించి తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే అంటున్న నిపుణులు!

Credit Card Use Tips
Credit Card Use Tips (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 5:51 PM IST

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Credit Card Use Tips : ప్రస్తుతం క్రెడిట్ కార్డుల వినియోగం పెరిగిపోయింది. ఒకరొకరు రెండు మూడేసి కార్డులను తీసుకుంటున్నారు. అయితే, వీటి వాడకంలో చాలా మందికి పూర్తి అవగాహన లేకపోవడం వల్ల కొన్ని మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారు. దాంతో సక్రమంగా వాడనివారు అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకుపోతున్నారు. అందుకే, క్రెడిట్ కార్డులు వాడుతున్నవారు వార్షిక రుసుముల నుంచి క్రెడిట్ కార్డు ఈఎంఐ వరకు కొన్ని విషయాల గురించి తప్పక తెలుసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడే క్రెడిట్ కార్డు వాడకంలో ఇబ్బందులు ఎదురుకావని చెబుతున్నారు. ఇంతకీ అవేంటి? వాటి ఉపయోగం ఏంటనేది ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

వార్షిక వడ్డీ రేటు :

క్రెడిట్ కార్డు బిల్లును డ్యూ డేట్‌కి ముందు కంప్లీట్​గా లేదా కొంతైనా కట్టకపోతే, మిగిలిన మొత్తంపై పడే వార్షిక వడ్డీ రేటును 'ఏపీఆర్‌' అంటారు. ఈ వార్షిక వడ్డీ రేటులో నార్మల్​ వడ్డీతో పాటు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు వంటి ఇతర రుసుములు కూడా యాడ్ అయి ఉంటాయి. నార్మల్​గా ఈ వార్షిక వడ్డీ రేటు 36% నుంచి 42% వరకు ఉంటుంది. క్యాష్ అడ్వాన్స్, కొనుగోళ్లు, బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్, పెనాల్టీలు వంటి వాటికి ఏపీఆర్‌లు వేర్వేరుగా ఉండొచ్చు.

వార్షిక ఫీజు :

క్రెడిట్ కార్డు వాడుతున్నందుకు గానూ ఏటా వసూలు చేసే మొత్తాన్ని 'వార్షిక రుసుము' అంటారు. ఈ రుసుము కొన్ని కార్డులకు ఉండదు. అలాగే, కొన్నింటికి ఒక నిర్దిష్ట మొత్తం ఖర్చు చేస్తే వార్షిక రుసుమును మాఫీ చేస్తారు.

క్రెడిట్ లిమిట్ :

మీ దగ్గర ఉన్న క్రెడిట్ కార్డ్​పై తీసుకోగల గరిష్ఠ మొత్తాన్నే 'క్రెడిట్ లిమిట్' అంటారు. బ్యాంక్ లేదా కార్డ్ జారీ చేసేవారు మీ ఆదాయం, క్రెడిట్ స్కోర్​ను బట్టి మీ క్రెడిట్ లిమిట్​ను డిసైడ్ చేస్తారని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

మినిమమ్ అమౌంట్ డ్యూ :

క్రెడిట్‌ కార్డ్‌ బిల్లులో లేట్ పేమెంట్ ఛార్జీలను నివారించడానికి తప్పనిసరిగా కనీస మొత్తం పే చేయాలి. ఇది మొత్తం బకాయిలో ఒక భాగం మాత్రమే అని అర్థం చేసుకోవాలి. నార్మల్​గా ఈ మొత్తం బ్యాలెన్స్‌లో ఐదు శాతం ఉంటుంది. అయితే మిగిలిన బకాయిని తర్వాత బిల్లుకు యాడ్ చేస్తారు. దానిపై కూడా వడ్డీ పడుతుంది.

బిల్లింగ్ సైకిల్ :

మీ క్రెడిట్ కార్డ్‌ బిల్లు జనరేట్‌ అయ్యే టైమ్ పీరియడ్​ను "బిల్లింగ్‌ సైకిల్‌" అని అంటారు. ఈ కాల వ్యవధి సాధారణంగా 28 నుంచి 31 రోజులు ఉంటుంది. క్రెడిట్‌ కార్డ్‌ జారీ చేసే సంస్థ ప్రతి బిల్లింగ్‌ సైకిల్‌ ముగింపులో ఒక స్టేట్‌మెంట్‌ను క్రియేట్ చేస్తుంది. అందులో మీ అన్ని కొనుగోళ్లు, మొత్తం బకాయి, కనీస బకాయి, పాత బకాయి, క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసిన బ్యాలెన్స్‌ వంటివన్నీ నమోదు అవుతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

గ్రేస్ పీరియడ్ :

గ్రేస్ పీరియడ్ అంటే ఏమిటనగా, మీ క్రెడిట్ కార్డు బిల్లింగ్ డేట్​కు, చెల్లింపు గడువు తేదీకి(పేమెంట్ డ్యూ డేట్) మధ్య ఉన్న వ్యవధి. ఈ టైమ్​లో మీరు బిల్లు మొత్తాన్ని పూర్తిగా కడితే, కొనుగోళ్లపై ఎలాంటి వడ్డీ పడదు. కానీ, కంప్లీట్ బాకీ కట్టకపోతే కొనుగోలు చేసిన రోజు నుంచే ఇంట్రెస్ట్ లెక్కిస్తారు.

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ఆలస్య చెల్లింపు రుసుము :

క్రెడిట్ కార్డ్‌ బిల్లులో మినిమమ్ అమౌంట్ డ్యూ కూడా కట్టనట్లయితే మీకు జరిమానా విధించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దాన్నే 'ఆలస్య చెల్లింపు రుసుము'గా పేర్కొంటారు. బ్యాంక్‌, కార్డ్ జారీ చేసిన సంస్థను బట్టి ఆలస్య చెల్లింపు రుసుము అనేది రూ.100 నుంచి రూ.1000 వరకు ఉండొచ్చు.

రివాల్వింగ్ క్రెడిట్ :

మీరు కార్డు బిల్లు కట్టే కొద్దీ మీ క్రెడిట్ లిమిట్ తిరిగి అందుబాటులోకి వస్తుంది. దీన్నే రివాల్వింగ్ క్రెడిట్​గా చెబుతారు. ఉదాహరణకు మీ లిమిట్ రూ.2 లక్షలు అయితే రూ.1 లక్ష ఖర్చు చేశారనుకుందాం. అప్పుడు మిగిలేది రూ.1 లక్ష. బిల్లు మొత్తం చెల్లిస్తే లిమిట్ మళ్లీ రూ.2 లక్షలవుతుంది. సగం మాత్రమే చెల్లిస్తే, లిమిట్ అందుకు తగ్గట్టు రూ.1.50 లక్షలే ఉంటుంది.

యాడ్-ఆన్ క్రెడిట్ కార్డ్ :

ఇప్పటికే ప్రైమరీ/ స్టాండర్డ్ క్రెడిట్ కార్డు తీసుకున్నవారు అదనంగా మరో కార్డును తీసుకోవడాన్ని 'యాడ్-ఆన్ లేదా సప్లిమెంటరీ క్రెడిట్ కార్డ్' అంటారు. వ్యక్తిగత క్రెడిట్ కార్డులను అందిస్తున్న చాలావరకు సంస్థలు యాడ్-ఆన్ క్రెడిట్ కార్డ్‌ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. వ్యక్తులు తమ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కోసం ప్రైమరీ క్రెడిట్ కార్డుకు అదనంగా యాడ్-ఆన్ కార్డును తీసుకోవచ్చు.

క్రెడిట్ కార్డు ఈఎంఐ :

క్రెడిట్‌ కార్డు ద్వారా ఏదైనా వస్తువు కొని ఆ బిల్లును వాయిదాల రూపంలోకి మార్చుకోవడాన్ని "EMI" అంటారు. బ్యాంకు నుంచి లోన్ తీసుకుని వాయిదాల్లో ఎలా చెల్లిస్తారో ఇది కూడా అలాగే పనిచేస్తుంది. కొన్నిసార్లు కొన్నిరకాల కొనుగోళ్లపై వడ్డీ పడుతుంది. కొన్ని కొనుగోళ్లపై నో-కాస్ట్‌ ఈఎంఐ అనే ఆప్షన్‌ ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

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